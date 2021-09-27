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我要做業主2｜胡諾言 陳琪手持4千萬物業 西貢三層大屋自給自足

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撰文：東方新地

胡諾言有份主持無綫新節目《我要做業主2》，邀請高海寧、泳兒、趙希洛、鄺潔楹、黃庭鋒和陳庭欣等「星級」業主，分享入市秘技和投資心得。講到買磚頭，主持胡諾言與太太陳琪先係高手，二人手持價值四千萬物業，目前一家五口住在超過2,000呎的西貢3層獨立屋，絕對是圈中隱形富貴夫婦！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳琪IG及FB

《我要做業主2》冧莊做主持

胡諾言曾在去年推出的無綫節目《我要做業主》中分享過他的置業之路，他由車位買起、與家人合資「上車」，其後再投資物業市場，胡諾言咁有經驗，所以有得冧莊做《我要做業主2》主持。

擁有物業投資經驗的胡諾言，再做《我要做業主2》主持。
擁有物業投資經驗的胡諾言，再做《我要做業主2》主持。
拍拖時期已經扎根西貢，胡氏兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。
胡諾言與陳琪拍拖時期已經扎根西貢，兩口子細屋換大屋一層變兩層、兩層變三層，依家一家五口住喺西貢半山面海2千呎村屋。

胡諾言夫婦共持4物業

胡諾言目前持有灝景灣及日出康城兩個單位外，夫婦另各自持有西貢一間村屋，4個單位現時市值總超過4,000萬。

陳琪被指好慳家。
陳琪被指好慳家。
三個仔女玩具雜物都多過人，不過大廳可見放埋大型玩具都仲有大把位，夠兩父女來來回回騎膊馬。
三個仔女玩具雜物都多過人，不過大廳可見放埋大型玩具都仲有大把位，夠兩父女來來回回騎膊馬。

陳琪持家有道

胡諾言太太陳琪絕對係模範人妻，唔止持家有道、知慳識儉，最經典試過25蚊煮一大煲魚蛋河餵飽全家外，仲懂得腳踏實地積少成多早買樓早享受。作為胡家財政大臣，早年已經扎根西貢，一層村屋變兩層小全棟、兩層小全棟再換三層獨立屋。

地下上二樓的樓梯。
地下上二樓的樓梯。
地方寬敞方便做運動。
地方寬敞方便做運動。
村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。
村屋勝在價錢公道實用率高，胡家地方大自然成為親戚朋友聚會首選地點，幾家人有大有細開個幾十人party 都不成問題。

自住西貢半山獨立屋

現時胡諾言一家五口住在西貢半山全棟三層獨立屋外，獨立屋的裝潢格調傾向溫馨為主，陳琪於社交平台不時分享胡諾言如維修工人一樣，為住所進行小型修理；由於家居每逢雨天容易漏水，故胡諾言都會進行剷牆、補灰與油漆等工序，甚至更換智能廁所板、廚櫃門骹也一一包辦，非常厲害。他們更特地為子女訂造上下層的睡床，大家姐有自己的獨立房間。

大家姐有自己的房間。
大家姐有自己的房間。
仔女房間地方非常之大，更有特製的上下格床。
仔女房間地方非常之大，更有特製的上下格床。
仔女房就好似兒童天地一樣。
仔女房就好似兒童天地一樣。

陳琪落田耕種

陳琪亦有親自耕種，在外租用田地，不時分享自家農物品，能夠自給自足，五口子生活十分溫馨。

自家花園有胡太親自翻土播種每日打理。
胡太親自翻土播種每日打理。
胡C9周不時晒自家種嘅番茄蔬菜，仲有size同三歲囝囝一樣大嘅巨型冬瓜。
胡C9周不時晒自家種嘅番茄蔬菜，仲有size同當年三歲囝囝一樣大嘅巨型冬瓜。

花園種菜種花 私家健身室應有盡有

胡諾言一家人自住的三層村屋認真見使，背山面海私隱度高，有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開 live 無難度，尤其係抗疫期間同三個仔女宅在家，胡諾言更將天台改裝成私家健身室，陳琪就在花園種菜種花自家產巨大冬瓜，三姊弟在家玩樂學習幫吓媽媽整餅又幫狗狗沖吓涼，大把空間大把玩意，真係唔使出街都唔會叫悶！

 

同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。
同唔少電視台藝人一樣，胡仔都愛上長跑又勤健身，自家天台亦被改建成私人健身室隨時有得操。
逢過年過節，胡家實有真．聖誕樹同高過大人全棵桃花做裝飾，亦見到地下大廳地方大裝修亦有氣派。
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胡氏伉儷對三個仔女絕冇厚此薄彼，大廳訂造落地櫃就有三姊弟出世第一年特製相架。
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