我要做業主2｜胡諾言 陳琪手持4千萬物業 西貢三層大屋自給自足
胡諾言有份主持無綫新節目《我要做業主2》，邀請高海寧、泳兒、趙希洛、鄺潔楹、黃庭鋒和陳庭欣等「星級」業主，分享入市秘技和投資心得。講到買磚頭，主持胡諾言與太太陳琪先係高手，二人手持價值四千萬物業，目前一家五口住在超過2,000呎的西貢3層獨立屋，絕對是圈中隱形富貴夫婦！
撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳琪IG及FB
《我要做業主2》冧莊做主持
胡諾言曾在去年推出的無綫節目《我要做業主》中分享過他的置業之路，他由車位買起、與家人合資「上車」，其後再投資物業市場，胡諾言咁有經驗，所以有得冧莊做《我要做業主2》主持。
胡諾言夫婦共持4物業
胡諾言目前持有灝景灣及日出康城兩個單位外，夫婦另各自持有西貢一間村屋，4個單位現時市值總超過4,000萬。
陳琪持家有道
胡諾言太太陳琪絕對係模範人妻，唔止持家有道、知慳識儉，最經典試過25蚊煮一大煲魚蛋河餵飽全家外，仲懂得腳踏實地積少成多早買樓早享受。作為胡家財政大臣，早年已經扎根西貢，一層村屋變兩層小全棟、兩層小全棟再換三層獨立屋。
自住西貢半山獨立屋
現時胡諾言一家五口住在西貢半山全棟三層獨立屋外，獨立屋的裝潢格調傾向溫馨為主，陳琪於社交平台不時分享胡諾言如維修工人一樣，為住所進行小型修理；由於家居每逢雨天容易漏水，故胡諾言都會進行剷牆、補灰與油漆等工序，甚至更換智能廁所板、廚櫃門骹也一一包辦，非常厲害。他們更特地為子女訂造上下層的睡床，大家姐有自己的獨立房間。
陳琪落田耕種
陳琪亦有親自耕種，在外租用田地，不時分享自家農物品，能夠自給自足，五口子生活十分溫馨。
花園種菜種花 私家健身室應有盡有
胡諾言一家人自住的三層村屋認真見使，背山面海私隱度高，有花園有天台，仔女房、學習間、工人房應有盡有唔使爭，居家湊仔上網開 live 無難度，尤其係抗疫期間同三個仔女宅在家，胡諾言更將天台改裝成私家健身室，陳琪就在花園種菜種花自家產巨大冬瓜，三姊弟在家玩樂學習幫吓媽媽整餅又幫狗狗沖吓涼，大把空間大把玩意，真係唔使出街都唔會叫悶！