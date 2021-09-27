我要做業主2｜胡諾言 陳琪手持4千萬物業 西貢三層大屋自給自足

胡諾言有份主持無綫新節目《我要做業主2》，邀請高海寧、泳兒、趙希洛、鄺潔楹、黃庭鋒和陳庭欣等「星級」業主，分享入市秘技和投資心得。講到買磚頭，主持胡諾言與太太陳琪先係高手，二人手持價值四千萬物業，目前一家五口住在超過2,000呎的西貢3層獨立屋，絕對是圈中隱形富貴夫婦！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳琪IG及FB