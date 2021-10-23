我要做業主2｜29歲鄺潔楹大學畢業已有樓揸手 大埔2千呎獨立屋曝光

《我要做業主2》專門訪問藝人的投資買樓心得，不少藝人都要咬緊牙關儲首期，不過這一集的嘉賓鄺潔楹就唔使咁辛苦，家住大埔獨立屋的她，原來一畢業就孖住哥哥做業主，她曾揚言31歲前要靠自己再投資入市，現年29歲的鄺潔楹細細粒卻胸懷大志。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected] Kwong 鄺潔楹、[email protected]_official、無綫娛樂新聞台影片截圖