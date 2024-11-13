黎芷珊《戰場上》收570宗投訴最終腰斬 洪永城戰地節目曾被指造假

無綫電視的台慶節目《戰場上》於11月4日首次亮相，原計劃播出共10集。然而，僅在播出兩集之後，該節目便因立場問題引發爭議，被要求停播，就連在原定由主持人黎芷珊在中環為無國界醫生主持的《救援在前‧30年》開幕禮也被主辦單位臨時取消。不過同樣一度因疑似造假而被投訴的洪永城《走過烽火大地》，就因1舉動成功保住節目！

