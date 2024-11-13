黎芷珊《戰場上》收570宗投訴最終腰斬 洪永城戰地節目曾被指造假
黎芷珊《戰場上》播出兩集後遭腰斬
通訊事務管理局發言人在回應媒體查詢時表示，截至11月8日，已收到約570宗針對《戰場上》的投訴。「通訊事務管理局會按既定程序處理有關投訴」。投訴內容主要集中在節目立場偏頗、內容失實、散播及加深對個別國家的仇恨、誤導觀眾及不宜播放等問題。
《戰場上》原定播出的剩餘8集已被取消，並由《特朗普重掌白宮》特輯替代原本的播映時段。無綫電視對於《戰場上》的宣傳已在社交平台上撤下，並在myTV SUPER及官方網站上搜索不到相關內容。節目表顯示，下星期同一時段將播出由王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。無綫電視尚未對節目臨時調動的原因作出解釋。
洪永城《走過烽火大地》曾被指造假
在2012年播出的採訪戰地節目《走過烽火大地》都曾經因「造假」一事惹來大批網民投訴。當時《走過烽火大地》為2012年無綫綜藝節目，也是其45周年台慶紀錄片。節目由洪永城主持，以深入戰火瀰漫的中東地區為賣點。
不過電台主持人雲海和網民都有出聲聲討，指節目造假，譬如攝製隊由黎巴嫩出發前往敘利亞時，一度在途中司機以「危險」為由，拒絕繼續前行。但雲海就指出原來根本敘利亞邊境的影子都沒碰到，卻在地圖上顯示他們從敘利亞折返。此外，亦有網民狠批節目將某些地區的危險性誇大，搞到節目一度陷入危機。
堅持企硬令後果大不同
但製作組和洪永城反而企硬，TVB發言人就指雖然預告片與內容有所出入，宣傳語句亦比較誇張，但並沒有造假成分，只是處理的不夠恰當，以後會更加審慎。至於主持人洪永城就在社交平台上發千字文回應，指《做過烽火大地》的製作組並非戰地記者，大家只想「係製作一個代表香港人的節目，以香港的方針出發」，雖然有盡最大努力走到更危險的戰區，但奈何多方的拒絕，導致最後無法成事。
製作組和洪永城企硬的態度，不但令輿論180度轉變，最後更成功在2012年度《萬千星輝頒獎典禮》中獲得「最佳資訊節目」獎。
洪永城全文：人生安全從來都是旅程中第一
十集《走過烽火大地》終於完成，多謝大家收睇，對我來說，是工作／人生中的一大里程碑。感激社會中不同角度的回應，以下是本人對節目的看法和回應。
先談自己，我的確可以做得更加好，怪自己對中東的知識不夠全面，功課事前當然有做，但亡羊補牢，只能了解到部份的形勢局面，國仇家恨來龍脈固然可以更加深入。今次是我第一次做有關中東、烽火的故事，人生閱歴經驗還淺的我，下次如果有新一輯相類節目的話，我會準備更加充足，好好運用自己學習到的觀點去告訴香港觀眾，世界是怎樣的。
在準備編定《烽火》行程及目的地時，當地導遊已跟攝製隊說會有一定程度的危險，要有摸門釘的心理準備，如在山洞尋找庫爾德游擊隊出沒據點，但因為被土耳其軍隊阻止繼續前進，行程因而停滯了；後來有幸聯絡到一個恐佈份子做訪問，但他可惜最後還是拒絕拍攝，連背面都唔拍得；我們想去巴格達，但相關人士拒絕跟我們一同出發，司機拒絕開車，我們還可以做什麼？我們已盡最大努力走更遠更烽火的路，只是無能為力。
我知道作為觀眾，想看的是更多危險鏡頭，最好就是我們身陷險境那種，但是一切應以安全為上，試想想，如果我們真的戰死沙場，以TVB名義去烽火中東，大家又會怪責TVB ‘草菅人命’ 或 “送識員去死’， 所以人生安全從來都是旅程中第一的考慮，節目拍攝第二。
洪永城：我們不是戰地記者
我們不是戰地記者，節目的主旨係製作一個代表香港人的節目，以香港的方針出發，當然有美中不足的地方，但攝製隊或TVB高層有著共同的目標，就是做出由香港製的茶壺，盛著香港人的沸水，再沖入香港人的茶杯中，成為最合大家口味的Cup of Tea。
還有一點可惜的是，因為多年合作，我保證隨行的是一隊十分專業的拍攝團隊，但他們不能發揮其長處，有時無論如何專業，有些地方，不能拍就是不能拍，。如在伊朗街頭上，秘密警察走過來說不能拍攝，因為不知道我們是誰，拍攝目的是什麼，我們不是 one man band ,而是一行七人、非尋常旅客組成的組織，當然有殺錯，冇放過，畢竟我們不能單獨行事，加上四五袋拍攝器材（當然不是錄影廠的三腳大機），的確增加我們拍攝的難度，但，這就是到海外拍攝的真相。
做了七年旅遊記者，可以來到TVB，我自己有一個目標，就是希望提高旅遊節目的水平，做到更多元化、更多模式、風格、玩法，更有深度，甚至有紀錄片式的內容，可以令觀眾產生共鳴，世界觀更大，因為這是我的責任。對，點解不可以達到BBC 和 NGC 的節目質素呢？資金和人力資源當然冇得比，但至少以他們為目標，但這個Long Way Up 的目標，不是一朝一夕可以達成，《走過峰火大地》，起碼是一個好開始。 洪永城上