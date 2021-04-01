莊思敏出post懷念張國榮 網民怒斥：咪消費哥哥

由黃宗澤、吳卓羲同關智斌孭飛嘅網劇《戰毒》今年2月8日起在ViuTV播放，劇集去年已於內地網豆瓣電影首播，不過呢部港產劇似乎唔太啱內地觀眾口味，劣評如潮評分勁低，被嘲劇情唔合情理似鬧劇，警察行動次次失敗兼笑料百出，最終慘被ViuTV腰斬。昨日為哥哥張國榮逝世18週年，劇中飾演變性人嘅莊思敏發文懷念哥哥，但打錯字變成「懷疑哥哥」，網民怒斥她只為消費哥哥。

撰文：東方新地 圖片：莊思敏 Instagram