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戴夢夢巨鑽出嫁圈外老公終見樣 爆前度Ricky一個原因請都唔到

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撰文：東方新地

戴夢夢由藝人轉做經理人，最令人深刻是同年長19歲的太極鼓手Ricky拍拖，期間多次分分合合﹗上月戴夢夢突然宣布婚訊，新郎哥不是Ricky，而是圈外人Kyle﹗8日戴夢夢正式出嫁，婚照中未有正面容貌的神秘老公終於現身，戴夢夢爆老公由早上斟茶開始一直大叫緊張﹗更因怕醜未有接受訪問，戴夢夢單人匹馬應付傳媒，大方談前度Ricky﹗

文：東方新地｜圖：無綫《娛樂新聞台》直播截圖

戴夢夢君悅酒店出嫁

36歲戴夢夢上月突然大晒婚照公布11月簽約結婚，夢夢只透露另一半Kyle是從事金融業，連如何認識都未肯透露，她解釋是為了保護另一半喎﹗兩輯婚照中都未有Kyle正面容貌，側面被指激似「廢青安」周嘉洛﹗戴夢夢於8日在君悅酒店擺酒出嫁，老公終於見樣，原來幾靚仔，只是面對閃光燈時比較怕醜，不過仍應在場記者要求咀完又咀，任影個夠﹗

戴夢夢 巨鑽出嫁
戴夢夢上月宣布結婚，本月8在君悅酒店簽約結婚及擺酒﹗傍晚時分，新娘子穿上婚紗和Kyle見記者，Kyle勁怕醜，被提醒行埋夢夢身邊，場面搞笑﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）
戴夢夢 巨鑽出嫁
新娘子穿上低胸透視婚紗，明艷照人，全程露出幸福笑容。（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）

新娘子戴夢夢獨自做訪問

戴夢夢獨自接受傳媒訪問，她首先跟朋友道歉，因為疫情關係不能宴請所有朋友，所以承諾會陸續相約食飯補數，希望大家見諒﹗戴夢夢指早上依傳統著裙褂向長輩斟茶，晚上八時在婚宴上註冊簽紙﹗她爆料指Kyle由早上斟茶時已經嗌好緊張，見到大批傳媒時更加感到好驚訝，超級緊張又怕醜﹗

戴夢夢 巨鑽出嫁
影合照時，新郎哥緊張得笑容僵硬，戴夢夢體貼提醒他要照顧不同位置的傳媒朋友﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）
戴夢夢 巨鑽出嫁
一對新人一直十指緊扣，十分恩愛﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）

戴夢夢講求婚過程

戴夢夢透露老公大自己三年，二人拍拖半年便求婚，戴夢夢對老公有讚冇彈：「可以話係right timing遇見right person，佢係一個好顧家好細心好照顧我嘅男人﹗（有冇發表愛的宣言？）我哋兩個都比較簡單，唔鍾意浮誇嘢﹗求婚都係喺屋企，嗰日我冇胃口話想食粥，佢話唔得一定要食牛扒，正當我洗完碗出去，佢拎住紮花求婚，好簡單嘅求婚過程，我好怕喺出面被人望住，不過咁簡單我都喊﹗唔敢諗晚上擺酒時點﹗」她否認雙喜臨門而閃婚，笑言佢都想，因為同老公都喜歡小朋友，又笑言最好生一對龍鳳胎可以一次過搞掂﹗

戴夢夢 巨鑽出嫁
應記者要求咀完又咀﹗夢夢透露Kyle上周整傷右手，穿衣也要她幫忙，佢話：「依中國傳統上咗頭唔可以見，但我話規矩係人定，所以我幫佢著埋中式褂先唔再見﹗」 （圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）

Ricky人唔到禮到

戴夢夢大方提及舊愛Ricky，指有通知對方自己結婚，亦考慮請他去飲，戴夢夢話：「我有問過佢會唔會嚟，佢話廢事錯焦點，而且雙方父母喺度，有老人家喺度，唔想出現會令大家錯重點，所以送禮但唔嚟飲喇，早幾日送咗禮金過嚟，有祝我一切順利，開心同幸福﹗」

戴夢夢 巨鑽出嫁
戴夢夢的求婚巨鑽好閃﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）
戴夢夢 巨鑽出嫁
好大粒，目測有五卡﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）
戴夢夢 巨鑽出嫁
一臉幸福﹗（圖片來源：無綫《娛樂新聞台》直播截圖）

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戴夢夢15年被爆與為她棄糟糠、年長自己十九年的與太極鼓手Ricky拍拖，當時震驚娛樂圈，戴夢夢被影到同Ricky拍拖一時甜蜜啜，一時突然在街表演除裙，一度成為城中熱話﹗Ricky離婚後二人愛得更高調，但期間不時傳出分手又復合﹗今年8月太極在紅館開演唱會，戴夢夢以主人家身份出席被指又再復合﹗近日戴夢夢接受黃婉曼訪問時才承認「真的分手了」並指視Ricky如哥哥﹗剛認分手，突然宣布下月嫁圈外人，令大家都好驚訝﹗

戴夢夢公開婚照，不過未婚夫沒有正面相，網民指側面激似周嘉洛。（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢公開婚照，不過未婚夫沒有正面相，網民指側面激似周嘉洛。（圖片來源：戴夢夢facebook）

戴夢夢在社交網分享喜訊，並寫道「 走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married」

現年36歲的戴夢夢同太極鼓手Ricky分手後，曾與經營芧台生意的Dell Ho拍拖，其後戀情告終，有指分手後又與Ricky復合﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）
現年36歲的戴夢夢同太極鼓手Ricky分手後，曾與經營茅台生意的Dell Ho拍拖，其後戀情告終，有指分手後又與Ricky復合﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢指未婚夫係圈外人，未有透露太多資料，兩輯婚照未有未婚夫正面相﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢指未婚夫係圈外人，未有透露太多資料，兩輯婚照未有未婚夫正面相﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）

戴夢夢11月結婚 未婚夫似「廢青安」

戴夢夢透露同金融才俊Kyle已入紙排期註冊，11月便會正式簽紙結婚，戴夢夢指因為未婚夫是圈外人，又怕醜，所以唔透露未婚夫太多資料，只表示大家拍拖後都想組織家庭，又大讚未婚夫廚藝了得，令她拍拖後大飽口福。有網民指戴夢夢未婚夫側面激似「廢青安」周嘉洛。
36歲戴夢夢突然宣布嫁金融才俊 分享雨中浪漫婚照

戴夢夢玩濕身影婚照

戴夢夢分享了兩輯婚照，一輯是在黃昏草原上，另一輯是雨中街景，準新娘話兩輯相都好鍾意，當日由黃昏影到晚上，影了六小時，她指攝製隊為營造雨景而book了一部水車，夢夢同未婚都全身濕透，她說：「我好鍾意呢輯淋雨婚紗相，淋雨淋足兩個鐘，入夜已有秋意，濕身有啲凍，因為係咁落大雨，好似黑色暴雨咁，我一邊影一邊啲假雨水入晒口，仲飲咗好多，雖然辛苦，但出嚟效果好靚，都影得開心，好似我哋風雨同路嘅感覺。」

戴夢夢話好鍾意呢輯雨中婚照。（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢話好鍾意呢輯雨中婚照。（圖片來源：戴夢夢facebook）
（圖片來源：戴夢夢facebook）
（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢影婚照搞到全身濕透，不過佢話好好玩好難忘﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）
戴夢夢影婚照搞到全身濕透，不過佢話好好玩好難忘﹗（圖片來源：戴夢夢facebook）

太極Ricky拒絕去飲戴夢夢個餐

曾在演唱會公開多謝戴夢夢的Ricky，回應傳媒對戴夢夢結婚一事時，他直認大家曾復合但已分手，又表示知道戴夢夢有拖拍會送上祝福，但講到會否出席婚宴時，Ricky斷言拒絕去飲，坦言請都唔去，寧願留家食麵﹗又直言好多朋友告知他戴夢夢的婚訊，他著大家不用擔心佢﹗

今年8月太極紅館開演唱會，戴夢夢（右三）以主辧單位出席，完騷後，Ricky（右六）曾公開多謝戴夢夢﹗（圖片來源：戴夢夢IG）
今年8月太極紅館開演唱會，戴夢夢（右三）以主辧單位出席，完騷後，Ricky（右六）曾公開多謝戴夢夢﹗（圖片來源：戴夢夢IG）

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