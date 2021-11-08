戴夢夢巨鑽出嫁圈外老公終見樣 爆前度Ricky一個原因請都唔到

戴夢夢由藝人轉做經理人，最令人深刻是同年長19歲的太極鼓手Ricky拍拖，期間多次分分合合﹗上月戴夢夢突然宣布婚訊，新郎哥不是Ricky，而是圈外人Kyle﹗8日戴夢夢正式出嫁，婚照中未有正面容貌的神秘老公終於現身，戴夢夢爆老公由早上斟茶開始一直大叫緊張﹗更因怕醜未有接受訪問，戴夢夢單人匹馬應付傳媒，大方談前度Ricky﹗

文：東方新地｜圖：無綫《娛樂新聞台》直播截圖