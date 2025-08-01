40歲戴夢夢結婚4年宣佈造人成功 為受孕捱足300針 當年忘年戀震驚娛樂圈
戴夢夢結婚4年終榮升準媽媽
戴夢夢今日在社交平台發文宣布懷孕，除咗感性多謝家人朋友外：「這段日子，真的衷心感謝一直支持我們的家人和朋友，我知道他們心裏面都替我焦急，有的為我拜神有的為我祈禱」，亦直言求子之路十分艱辛：「這一路走來並不容易，經歷過無數次的努力與失敗，經歷過希望與失望，但我們一直沒有放棄，終於迎來這個奇蹟」。
戴夢夢大爆求子之路
戴夢夢亦在文中提及自己其實已係「高齡產婦」，更大爆為受孕經歷無數艱辛，當中甚至要靠試管嬰兒技術。戴夢夢亦稱為成功懷孕，自己更捱足300針，因此都在文中感嘆媽媽好偉大，並特別鳴謝照顧自己的醫療團隊，令自己可以「關關難過關關過」。
戴夢夢圈外老公終見樣 爆前度Ricky一個原因請都唔到
戴夢夢由藝人轉做經理人，最令人深刻是同年長19歲的太極鼓手Ricky拍拖，期間多次分分合合！2021年戴夢夢突然宣布婚訊，新郎哥不是Ricky，而是圈外人Kyle！戴夢夢婚禮當日更大爆老公由早上斟茶開始一直大叫緊張，亦因怕醜未有接受訪問，戴夢夢單人匹馬應付傳媒，大方談前度Ricky！
戴夢夢君悅酒店出嫁
戴夢夢2021年10月突然大曬婚照宣布即將結婚消息，夢夢只透露另一半Kyle是從事金融業，連如何認識都未肯透露，她解釋是為了保護另一半喎！兩輯婚照中都未有Kyle正面容貌，側面被指激似「廢青安」周嘉洛！戴夢夢於2021年11月在君悅酒店擺酒出嫁，老公終於見樣，原來幾靚仔，只是面對閃光燈時比較怕醜，不過仍應在場記者要求咀完又咀，任影個夠！
新娘子戴夢夢獨自做訪問
戴夢夢獨自接受傳媒訪問，她首先跟朋友道歉，因為疫情關係不能宴請所有朋友，所以承諾會陸續相約食飯補數，希望大家見諒！戴夢夢指早上依傳統著裙褂向長輩斟茶，晚上八時在婚宴上註冊簽紙！她爆料指Kyle由早上斟茶時已經嗌好緊張，見到大批傳媒時更加感到好驚訝，超級緊張又怕醜！
戴夢夢講求婚過程
戴夢夢透露老公大自己三年，二人拍拖半年便求婚，戴夢夢對老公有讚冇彈：「可以話係right timing遇見right person，佢係一個好顧家好細心好照顧我嘅男人！（有冇發表愛的宣言？）我哋兩個都比較簡單，唔鍾意浮誇嘢﹗求婚都係喺屋企，嗰日我冇胃口話想食粥，佢話唔得一定要食牛扒，正當我洗完碗出去，佢拎住紮花求婚，好簡單嘅求婚過程，我好怕喺出面被人望住，不過咁簡單我都喊！唔敢諗晚上擺酒時點！」她否認雙喜臨門而閃婚，笑言佢都想，因為同老公都喜歡小朋友，又笑言最好生一對龍鳳胎可以一次過搞掂！
Ricky人唔到禮到
戴夢夢大方提及舊愛Ricky，指有通知對方自己結婚，亦考慮請他去飲，戴夢夢話：「我有問過佢會唔會嚟，佢話廢事錯焦點，而且雙方父母喺度，有老人家喺度，唔想出現會令大家錯重點，所以送禮但唔嚟飲喇，早幾日送咗禮金過嚟，有祝我一切順利，開心同幸福﹗」
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戴夢夢2015年被爆與為她棄糟糠、年長自己十九年的與太極鼓手Ricky拍拖，當時震驚娛樂圈，戴夢夢被影到同Ricky拍拖一時甜蜜啜，一時突然在街表演除裙，一度成為城中熱話﹗Ricky離婚後二人愛得更高調，但期間不時傳出分手又復合！2021年8月太極在紅館開演唱會，戴夢夢以主人家身份出席被指又再復合！不過隨後戴夢夢接受黃婉曼訪問時就承認「真的分手了」並指視Ricky如哥哥﹗剛認分手，突然宣布下月嫁圈外人，令大家都好驚訝！
戴夢夢在社交網分享喜訊，並寫道「 走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married」
戴夢夢玩濕身影婚照
戴夢夢分享了兩輯婚照，一輯是在黃昏草原上，另一輯是雨中街景，準新娘話兩輯相都好鍾意，當日由黃昏影到晚上，影了六小時，她指攝製隊為營造雨景而book了一部水車，夢夢同未婚都全身濕透，她說：「我好鍾意呢輯淋雨婚紗相，淋雨淋足兩個鐘，入夜已有秋意，濕身有啲凍，因為係咁落大雨，好似黑色暴雨咁，我一邊影一邊啲假雨水入晒口，仲飲咗好多，雖然辛苦，但出嚟效果好靚，都影得開心，好似我哋風雨同路嘅感覺。」
太極Ricky拒絕去飲戴夢夢個餐
曾在演唱會公開多謝戴夢夢的Ricky，回應傳媒對戴夢夢結婚一事時，他直認大家曾復合但已分手，又表示知道戴夢夢有拖拍會送上祝福，但講到會否出席婚宴時，Ricky斷言拒絕去飲，坦言請都唔去，寧願留家食麵﹗又直言好多朋友告知他戴夢夢的婚訊，他著大家不用擔心佢﹗