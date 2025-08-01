40歲戴夢夢結婚4年宣佈造人成功 為受孕捱足300針 當年忘年戀震驚娛樂圈

40歲戴夢夢1990年以童星身份出道，並先後參與多部電視劇，但係佢於2011退出銀幕，兼轉型做藝員經理人。戴夢夢2021年宣布與圈外人老公結婚，正式封盤做人妻。今日（1日）戴夢夢就在社交平台公布懷孕嘅喜訊，除咗大談榮升準媽媽嘅喜悅外，更透露為懷孕捱足300針……