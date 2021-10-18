36歲戴夢夢突然宣布嫁金融才俊 分享濕身婚照 太極Ricky斷言請都唔去飲
36歲戴夢夢與太極鼓手Ricky拍拖震驚娛樂圈，其後分手復合，最近接受訪問時才透露再次分手收場﹗今日（18日）戴夢夢突然在社交網宣布婚訊，公布下月嫁金融才俊，並公開兩輯戶外唯美婚照，大晒幸福﹗
文：東方新地｜圖：戴夢夢facebook
文：東方新地｜圖：戴夢夢facebook
戴夢夢15年被爆與為她棄糟糠、年長自己十九年的與太極鼓手Ricky拍拖，當時震驚娛樂圈，戴夢夢被影到同Ricky拍拖一時甜蜜啜，一時突然在街表演除裙，一度成為城中熱話﹗Ricky離婚後二人愛得更高調，但期間不時傳出分手又復合﹗今年8月太極在紅館開演唱會，戴夢夢以主人家身份出席被指又再復合﹗近日戴夢夢接受黃婉曼訪問時才承認「真的分手了」並指視Ricky如哥哥﹗剛認分手，突然宣布下月嫁圈外人，令大家都好驚訝﹗ 戴夢夢在社交網分享喜訊，並寫道「 走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married」
戴夢夢11月結婚 未婚夫似「廢青安」
戴夢夢透露同金融才俊Kyle已入紙排期註冊，11月便會正式簽紙結婚，戴夢夢指因為未婚夫是圈外人，又怕醜，所以唔透露未婚夫太多資料，只表示大家拍拖後都想組織家庭，又大讚未婚夫廚藝了得，令她拍拖後大飽口福。有網民指戴夢夢未婚夫側面激似「廢青安」周嘉洛。
戴夢夢玩濕身影婚照
戴夢夢分享了兩輯婚照，一輯是在黃昏草原上，另一輯是雨中街景，準新娘話兩輯相都好鍾意，當日由黃昏影到晚上，影了六小時，她指攝製隊為營造雨景而book了一部水車，夢夢同未婚都全身濕透，她說：「我好鍾意呢輯淋雨婚紗相，淋雨淋足兩個鐘，入夜已有秋意，濕身有啲凍，因為係咁落大雨，好似黑色暴雨咁，我一邊影一邊啲假雨水入晒口，仲飲咗好多，雖然辛苦，但出嚟效果好靚，都影得開心，好似我哋風雨同路嘅感覺。」
太極Ricky拒絕去飲戴夢夢個餐
曾在演唱會公開多謝戴夢夢的Ricky，回應傳媒對戴夢夢結婚一事時，他直認大家曾復合但已分手，又表示知道戴夢夢有拖拍會送上祝福，但講到會否出席婚宴時，Ricky斷言拒絕去飲，坦言請都唔去，寧願留家食麵﹗又直言好多朋友告知他戴夢夢的婚訊，他著大家不用擔心佢﹗
相關文章：
戴夢夢太極鼓手Ricky相差19歲
33歲童星出身的戴夢夢，被踢爆搭上52歲人夫太極鼓手Ricky(朱翰博)，男方為她拋棄結婚廿七年的糟糠，戴母都開聲叫夢夢「唔好再糊塗」，被全城圍插搶人老公，仍無阻忘年戀的熾熱愛火！夢夢懶理背上小三之名，本刊拍得她當街同Ricky上演調情騷，夢夢主動埋身撫耳、掃髀、姣啜，慾火晚餐，令酒後Ricky更加面紅耳熱、焚心如火，速速埋單劈返新愛巢撲火！