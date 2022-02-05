戴祖儀升呢與古天樂拍廣告 馬拉妹身份曝光：又一個願望清單達成

戴祖儀近日演出《青春不要臉》中連場激情戲又半裸練玉女心經，成功引起話題，人氣急升的戴祖儀最近更升呢與男神古天樂拍廣告，戴祖儀興奮公布與古天樂合作如圓夢一樣，又表示能為家鄉馬來西亞做點事，別具意義，親揭原來是半個馬拉妹﹗