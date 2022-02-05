戴祖儀升呢與古天樂拍廣告 馬拉妹身份曝光：又一個願望清單達成
戴祖儀近日演出《青春不要臉》中連場激情戲又半裸練玉女心經，成功引起話題，人氣急升的戴祖儀最近更升呢與男神古天樂拍廣告，戴祖儀興奮公布與古天樂合作如圓夢一樣，又表示能為家鄉馬來西亞做點事，別具意義，親揭原來是半個馬拉妹﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
戴祖儀：大大力尖叫，同古生合作完（圓）夢呀
戴祖儀最近與大馬女神、早前簽約李澤楷公司旗下的林宣妤以及黃詩棋，與古天樂拍攝馬來西亞精油廣告，戴祖儀在社交網興奮公布：「 終於開估大大力尖叫！！！呀呀呀呀呀！！！！#係同古生合作呀😍😍😍完（圖）夢呀！！！！！又一bucketlist✅🥰」
一分幾鐘的廣告如小劇情，戴祖儀在廣告中仰慕古天樂，搞出不少笑料﹗一開始古天樂一如以往有型登場，怪責助手阿Bob林盛斌忘記為他帶來精油，並言：「冇咗佢我瞓唔到覺﹗」，之後拎住紅白藍袋的古天樂準備入住酒店，在電梯內遇上戴祖儀、林宣妤及黃詩棋，大家見到男神都相當興奮，戴祖儀更多次出手想接觸古天樂，希望拍照及簽名﹗惟都給表現冷靜的林宣妤制止﹗
古天樂一直表現好cool，不過為求得到能令他安眠的精油，只好主動敲酒店房搵三女搭訕，希望借用精油機及精油一用，三女見到古天樂「送上門」表現好興奮，戴祖儀更即施展其馬拉口音廣東話，相當搶鏡﹗
戴祖儀：終於比我做返個馬來西亞人
戴祖儀在社交網寫道：「終於比我做返個馬來西亞人☺️拎住馬來西亞嘅品牌，身邊又係馬來西亞嘅朋友，好似返咗家鄉咁❤️❤️❤️大家聽唔聽得出我練個口音練咗好耐😂太耐無返家鄉，都唔記得家鄉口音係點講啦～😂獻醜了」
戴祖儀每年新年返馬拉𢭃過萬元利是
其實在香港出生及長大的戴祖儀，父親是馬來西亞人，半個馬拉妹的戴祖儀曾表示雖然自己在香港土生土長，但受父親影響，自覺說話時有馬拉口音，廣東話唔夠純正﹗戴祖儀每年農曆新年定必舉家返馬來西亞探親，因為大部分親戚都在當地，但因疫情關係已有兩年沒有返家鄉﹗每次返去會收到好多利是，至少五位數，戴祖儀笑言呢兩年無法回鄉探親收入大減﹗