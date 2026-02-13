30歲戴祖儀大爆曾被幕前同事狂追！司徒夾帶揭「恐怖追求者」3大特徵
「宅男女神」戴祖儀入行7年來緋聞不多，感情生活一直成謎，但原來她私底下正被一位「瘋狂追求者」纏擾得苦不堪言！
戴祖儀自爆遇恐怖追求者 幕前同事狂追不捨
踏入30歲的戴祖儀外貌甜美，擁有修長美腿，加上英國法律系畢業背景，條件優越卻感情空白。她上月中（19日）接受白兵電台podcast節目專訪，大爆難忘回憶，透露遇上「瘋狂追求者」令她飽受困擾。戴祖儀直言：「依家有個瘋狂追求者，仲係好恐怖嗰啲，一開始當佢係Friend，我好鍾意打麻雀，所以有個麻雀Group，完全冇諗過大家會發展，係一啲發展可能性都冇，但佢無啦啦同我表白喎！」面對突如其來的表白，戴祖儀當機立斷拒絕，直接表明「唔會鍾意你，唔好浪費時間喺我身上」。
追求者行為越趨恐怖 攝影棚內跟蹤戴祖儀
雖然戴祖儀已明確拒絕，但這位追求者並未放棄，反而行為越來越恐怖。戴祖儀透露對方會說「佢話我地今日去遊車河呀，又會當我個chat room係日記」，更可怕的是會在攝影棚跟蹤她的去向。連向來大膽的戴祖儀也被嚇倒，最終需要在友人陪同下向對方直言「該行為好危險，好恐怖」，認真拒絕才暫時解決問題。不過戴祖儀坦言，即使到現在出席活動時，仍會隱約見到對方在某處出現，情況持續了兩年之久。
司徒夾帶確認追求者身份 爆料非靚仔型男
司徒夾帶在節目中確認這位「瘋狂追求者」確實是幕前同事，但強調「唔係靚仔，不是粗眉大眼」，暗示對方外貌平凡。戴祖儀也坦言自己以前是「一個好摺嘅人」，但現時心態已沒有以前那麼封閉，似乎暗示願意為真愛敞開心扉。
司徒夾帶出招助桃花 製作大相增強運勢
為了幫助戴祖儀改善桃花運，司徒夾帶更親自出手，透露「幫首席黑絲戴Joey整咗張大相，放喺佢studio當眼嘅地方，可以有效增強運勢同桃花」。不少粉絲更留言鼓勵戴祖儀，希望她能早日遇到真正的白馬王子，擺脫「爛桃花」的困擾。
圖片來源：白兵電台 Stormtrooper Podcast、司徒夾帶@FB資料或影片來源：原文刊於新假期