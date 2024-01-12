28歲戴祖儀獨家回應拍寫真 欽點1個人做寫真攝影師！
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28歲的戴祖儀（Joey）是TVB的當家花旦之一，同時也是不少網民心中的「宅男女神」，fit爆身材加長腿同樣係焦點。早前戴祖儀就在社交平台做市場調查，疑似為推出寫真做準備，最後仲親自落實一件事！
戴祖儀為寫真做Story公投
戴祖儀早前在社交平台回應「幾時出寫真」的提問，並發起了投票活動，表示：「你們常常會問但我拍沒人買呀，先做一下市場調查好了」。戴祖儀更揚言：「1000人以上我就承諾今年內出！！！！」，為出寫真探定口風！
戴祖儀欽點司徒夾帶做寫真攝影師
戴祖儀其實過往曾在社交平台回應過出寫真的提問，更表示希望可以指定司徒夾帶做攝影師，品味夠晒獨到，由閱女無數的司徒師父操刀一定有信心保證！
戴祖儀獨家回應真係成事：係時候畀吓啲福利大家！
戴祖儀回覆《東方新地》表示：「我都冇諗過真係咁多人投票，最後都有千幾個人話會買，睇嚟真係要「找數真漢子」同埋都係時候，畀大家講咗咁多年叫我出寫真，18年出道到依家，都係時候畀啲福利大家！性感程度我就未知，哈哈！因為好初步，都係突然之間要做呢件事，所以大家期待吓啦！」
戴祖儀加碼拍片反擊：我窮得只剩下腿！
28歲的戴祖儀（Joey）可說是近年被力捧的女演員，上年連續有《青春不要臉》、《回歸》兩套劇集，之後也有《廉政狙擊》、《非常檢控觀》、《香港人在北京》三套劇集播出，深受觀眾喜愛。不經不覺原來她已經出道了5年，為了回饋粉絲，早前她在Instagram激罕公開泳照曬好身材，然而卻被部份網民質疑她P圖，令她激動澄清反擊！
出道5年曬泳照慶祝
戴祖儀為了慶祝出道5周年，公開早前去旅行時的泳裝照，大騷苗條好身材輕鬆吸like：「出道原來5年了 #0703謝謝陪在我身邊的每一個你～這5年從來沒有變過的想法是：人生很短，一定要快樂。自己快樂，也帶給別人幫助與歡樂。希望我有帶給過你們歡樂。」照片公開之後引起極大迴響，皆因她以往都打扮較為密實，被不少網民大讚深藏不露。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ joeythyee