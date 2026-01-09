《尋歡作樂姐姐》上海篇被斥趕客 TVB抽調深圳篇戴祖儀臨急上陣救亡

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》上海篇播出後慘遭網民狂轟「成功趕客」，製作單位緊急抽調深圳篇救亡！昨晚（8日）戴祖儀、吳若希、游嘉欣及麥玲玲組成的「廣深四姐姐」正式上線，帶觀眾玩轉廣州及深圳，體驗新興女性消費群吃喝玩樂勝地。網民激讚今集「成個格調唔同晒」，大讚戴祖儀搞笑功力十足，成功挽回觀眾信心。