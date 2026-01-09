《尋歡作樂姐姐》上海篇被斥趕客 TVB抽調深圳篇戴祖儀臨急上陣救亡
戴祖儀放下女神包袱自嘲單身獲網民激讚
被譽為廣深站「諧星擔當」的戴祖儀，昨晚一集施展渾身解數大搞氣氛，更放下女神包袱不斷以「顏值」及「單身」自嘲一番，獲網民大讚「有趣的靈魂」。「廣深四姐姐」先後揚帆出海、搵靚仔學打網球、享受頭療，大歎海景異國Fusion菜、廣州一位難求的「藝術級」素食Fine Dining，以及古風味濃的新潮酒吧。玩樂期間，戴祖儀、吳若希及游游輪流派福利，先後大晒香肩、長腿及小蠻腰，當中尤以游游的「多元清純女神Look」，及戴祖儀加吳若希的「黑白無敵長腿泳衣照」最為吸睛。
吳若希亂髮床照極具娛樂性成功搶鏡
作為「大家姐」的吳若希在節目中表現同樣出色，其「亂髮床照」亦極具娛樂性，成功為節目增添不少笑料。四位姐姐的化學反應明顯比上海篇更加自然，互動更加有趣，令觀眾重新燃起對節目的興趣。網民紛紛留言表示「今集好睇好多」、「戴祖儀真係好搞笑」，與上海篇的負面評價形成強烈對比。
上海篇頻現跳線歌詞動漫特效慘遭網民狂轟
原來TVB緊急調動深圳篇播出，正是因為上海篇播出後引發網民激烈討論，不少觀眾對節目中頻繁出現的「跳線」歌詞及動漫特效表示不滿，直指「成功趕客」。爭議源於節目不斷重複播放《中3》王鄭浚仁新歌中的「I’m feeling so high」歌詞，配合抖音風格的動漫定格特效，令觀眾感到煩厭。網民紛紛在社交平台留言表達不滿，部分更直言已放棄收看節目。
王鄭浚仁新歌成爭議焦點網民直斥煩到爆
不少網民在社交平台留言批評節目的剪接手法，其中有觀眾表示「仲有個漫畫特效，煩到，成功趕客」，亦有人指「我都覺得隔一陣間就播王鄭浚仁好煩」。更有網民直言「係唔係講緊突如其來嗰1秒歌詞，連埋卡通化畫面？其實嗰幾隻係咩字？我聽極都聽唔到」，反映觀眾對頻繁出現的歌詞及特效感到困擾。部分觀眾更表示「我睇咗5分鐘放棄咗」，可見節目的剪接風格確實影響了收視體驗。
TVB採用抖音風格遭批自貶大台身價
《尋歡作樂的姐姐》其中一個受爭議的剪接手法，是加入模仿抖音短片流行的動漫定格風格，被網民評為「不知所謂」，認為此舉是「自貶大台身價」。網民普遍認為這種頻繁出現的特效及歌詞重複，與傳統電視節目的製作手法相去甚遠，未能得到大台忠實粉絲的體諒。原來網民不滿的「重覆跳線」歌詞，正是來自《中3》成員王鄭浚仁的新歌《我就是舞台》中一句「I’m feeling so high」。節目製作單位將這句歌詞配合動漫特效反覆播放，本意可能是為了增加節目的娛樂性及年輕化元素，但卻適得其反，引起觀眾反感。