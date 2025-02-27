戴祖儀坐假月亮拍片玩自嘲 曬美腿騷歌喉引網民連環大讚

29歲戴祖儀2018年以歌手身分出道，並先後為唔少劇集演唱主題曲，隨後簽約TVB更撈埋電視劇範疇，簡直係演技歌喉都難佢唔到！日前（26日）戴祖儀在社交平台曬出與曾樂彤合唱嘅片段，應歌名坐係「白月光」上嘅戴祖儀更爆笑玩自嘲，曬美腿騷歌喉嘅新片亦引來唔少網民留言大讚！