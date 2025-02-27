戴祖儀坐假月亮拍片玩自嘲 曬美腿騷歌喉引網民連環大讚
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29歲戴祖儀2018年以歌手身分出道，並先後為唔少劇集演唱主題曲，隨後簽約TVB更撈埋電視劇範疇，簡直係演技歌喉都難佢唔到！日前（26日）戴祖儀在社交平台曬出與曾樂彤合唱嘅片段，應歌名坐係「白月光」上嘅戴祖儀更爆笑玩自嘲，曬美腿騷歌喉嘅新片亦引來唔少網民留言大讚！
戴祖儀坐假月亮騷腿拍片玩自嘲
戴祖儀日前孖曾樂彤合唱其近日推出嘅新歌《白月光》，戴祖儀更應歌名坐係「白月光」上演唱，以短裙出鏡嘅去除咗大騷歌喉之外，更豪派美腿福利，十分吸睛！不過戴祖儀隨後就爆笑表示：「個白月光承重幾好」，自嘲自己好彩冇坐爆假月亮道具，就連徐浩都鬼馬留言「我最擔心係個月光」！
網民連環大讚戴祖儀歌喉了得
戴祖儀在社交平台曬出嘅片段隨即引來唔少網民留言，除咗大讚戴祖儀嘅招牌美腿外，就連歌喉亦同樣獲讚：「有冇諗過我哋想做個白月光？」、「合唱版都好好聽！會派台嗎？」、「這腿s！唔開聲都覺得好聽」、「第一次覺得妳雙腿很美」、「其實呢個package出組合應該好掂」。
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撰文：東方新地圖片來源：ig@joeythyee資料或影片來源：原文刊於新假期