戴祖儀獲專欄作家讚超敬業態度！性感戰衣背後 仲有1優點值得關注
戴祖儀電台錄音前狂背對白
月巴氏在其專欄文章中回憶起與戴祖儀合作錄製電台節目的經歷，形容當時在電台大堂接她上錄音室時，戴祖儀一見面就連聲道歉，表示自己還未完全背好對白。原來在此之前，月巴氏已經看見她拿著手機在口中唸唸有詞，正在邊看劇本邊背誦台詞。月巴氏連忙向她解釋其實不用背誦，可以直接看稿讀出來，但他深深理解這是戴祖儀在電視台接受訓練時養成的習慣。
月巴氏感動讚賞專業態度
月巴氏在文中表達了對戴祖儀專業態度的讚賞，指出她明白收到劇本後就有責任記熟對白，這是長時間訓練培養出來的職業操守。即使只是錄製一個電台短劇，做得再好也不會幫助她入圍任何獎項，但戴祖儀依然保持這種認真的工作態度。月巴氏坦言被她的敬業精神深深感動，忍不住向她道謝，認為這種專業表現值得尊敬。
用心演出不及戰衣造型矚目
然而月巴氏同時感慨地指出，戴祖儀如此用心準備的電台節目角色，可能不會有太多人記得，正如她演過的不少劇集角色都未必被觀眾深刻記住。他認為即使觀眾記得她的演出，相信也比不上她在台慶當晚的戰衣造型那麼令人印象深刻。月巴氏提到那件戰衣以及她差點跌倒的一刻，不但被觀眾記住，更被廣泛報道、討論和分享。
網民：可惜觀眾往往只記得表面
月巴氏的文章在網上引起熱烈討論，不少網民對戴祖儀的專業態度表示讚賞。有網民留言表示「真正的演員就是這樣，無論大小角色都全力以赴」，亦有人感慨「可惜觀眾往往只記得表面的東西，忽略了演員背後的努力」、「有時一個造型比十年演技更容易被記住」、「佢值得更紅！」。
戴祖儀心儀呢位理想男藝人！
戴祖儀曾為劇集《陀槍師姐2021》的插曲《敢愛敢恨》拍攝MV，MV講述女主角主動向心儀對象示愛，為了更投入角色，戴祖儀特別親自邀請最欣賞的蘇致豪（豪哥）擔任男主角。她坦言一直愛看豪哥的網絡短片，這次能如願合作十分感激，更透露對方是自己心中理想型，風趣又幽默又有演技，「自己其實是鼓起勇氣主動聯絡他，拍攝當日一見到豪哥真人真的開心得不得了。劇情亦有不少甜蜜互動，例如餵他吃東西和依偎身旁，我甚至覺得自己太熱情，可能嚇倒了對方，真是有點不好意思。」
戴祖儀代表作演追夢歌手 與坤哥成歡喜冤家
要數到代表作，2023年，戴祖儀在《香港人在北京》飾演陳展鵬與洪永幫的細妹徐寶怡表現亮眼深受觀眾喜愛，其角色本是街頭歌手，從未踏足北京，對北京有一套刻板印象，卻因各自的原因暫留北京，投靠 大哥大嫂。四人集思廣益，決定把荒廢變壓廠打造成文創園區。他們提 出首月免租，吸引自稱懷才不遇的編劇、專畫贗品的畫家、夢想登上舞 台的女團、沒錢交租的時裝達人等等。為了帶動園區的發展，各人出謀 獻計，並在過程中認識不少北京本地人及「北漂」，令他們對愛情、生 活，甚至人生都有新的體會和感悟。
劇中我同吳業坤飾演嘅石磊如同歡喜冤家，石磊係弱聽嘅結他手，而坤哥仲同我合作為此劇寫歌，紀錄寶怡石磊呢段感情故事。
找數真漢子
眼見劇集成績好，戴祖儀在社交網站上表示「咁係咪要回饋啲福利比大家啦？睇埋今晚嘅成績先」，預告自己會大方派福利令網民非常興奮。她即公開自己的滑水蝦碌影片，身穿長袖泳衣和泳褲的戴祖儀大騷修長的腰身和誘人的S形曲線，但依然令網民大呼「唔夠喉」，叫她換另一套更有睇頭的泳裝。事隔一日，她終於再加碼公開自己的三點式格仔泳裝大騷結實腹肌和漂亮的鎖骨線條，並寫道「找數真漢子」，終於令網民非常滿意：「罕見的軍糧」、「非常好嘅福利」、「好滿意」、「世界和平」。
千金戴祖儀家底厚成績好 棄當律師做歌手入行
戴祖儀是馬來西亞怡保華人，家底亦「唔輸蝕」，是富裕家庭的家中長女，爸爸是高銀地產總經理。戴祖儀小學就讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學，在香港中學文憑試（DSE）成績獲1科5*、3科5、2科4，成績不錯，但因為大學選錯修讀新聞系，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學﹐攻讀法律系。
回港後，她在律師樓實習，自覺不適合當律師，選擇成為街頭藝人，分享音樂。18年，她正式加盟星夢娛樂成為旗下歌手，自此就受到TVB高層力捧，橫掃多個新人獎，又被安排為不少劇集演唱插曲。
戴祖儀一向形象健康，憑甜美樣子和修長美腿已成功俘虜不少宅男粉絲。但戴祖儀早前自爆在社交平台有人私訊她開價，明碼實價每日20萬港元當伴遊，要去台灣陪玩4日3夜，酬勞達80萬元非常可觀。至於女星黃榕亦試過有人私訊她，開價100萬邀去飯局。但她只笑言「得啖笑」，聲稱自己都原來值這麼多錢，更分享截圖給朋友，當笑話一則。
多變角色被觀眾肯定
其中戴祖儀最為人所熟悉的作品就是19年的《多功能老婆》，她在劇中飾演幼稚園老師Miss呂，是藍飛（楊千嬅飾演）兒子的老師，被Oppa浩田（周柏豪飾演）借過橋，掩飾對藍飛的心意。但她卻以為搵到筍盤，蒙在鼓裡，為男友下廚，又顧慮對方的前途，可惜Oppa浩田並不喜歡她。「廿四孝女友」的形象助戴祖儀迅速入屋，人氣急升，更成為新一代宅男長腿女神。之後她更獲力邀加入《學是學非》，成為新一代「是非精」。
現年28歲的戴祖儀（Joey）是TVB的力捧花旦之一，亦是不少人心目中的「宅男女神」。而最近到訪台灣拍劇的Joey就密密更新IG，向粉絲大派福利！
戴祖儀身材「有料到」 小背心密密穿
雖然Joey向來走甜美風格，但其實她的身材亦十分「有料到」！在到達台灣後，Joey的每一個貼文幾乎都是以小背心示人，除了有緊身的白色短版背心，亦有較鬆身的黑色背心，而背心裏若隱若現的內衣更讓網民直呼：「又派福利，真係接唔切！」、「大…智若儀」、「寫真幾時出啫」、「隨便look 小背心都幾正呀」等等。
再派泳裝福利 為消暑大玩跳水
適逢到台灣拍劇的關係，Joey亦有把握時間好好暢玩一下，她在IG分享了一段跳水的影片，向粉絲分享之餘更大派泳裝福利，纖腰和長腿超級吸睛，好身材更受到網民極力稱讚！
戴祖儀激罕曬泳照被網民質疑P圖 加碼拍片反擊：我窮得只剩下腿！
28歲的戴祖儀（Joey）可說是近年被力捧的女演員，上年連續有《青春不要臉》、《回歸》兩套劇集，之後也有《廉政狙擊》、《非常檢控觀》、《香港人在北京》三套劇集播出，深受觀眾喜愛。不經不覺原來她已經出道了5年，為了回饋粉絲，早前她在Instagram激罕公開泳照曬好身材，然而卻被部份網民質疑她P圖，令她激動澄清反擊！
出道5年曬泳照慶祝
戴祖儀為了慶祝出道5周年，公開早前去旅行時的泳裝照，大騷苗條好身材輕鬆吸like：「出道原來5年了 #0703謝謝陪在我身邊的每一個你～這5年從來沒有變過的想法是：人生很短，一定要快樂。自己快樂，也帶給別人幫助與歡樂。希望我有帶給過你們歡樂。」照片公開之後引起極大迴響，皆因她以往都打扮較為密實，被不少網民大讚深藏不露。
遭質疑P圖 拍片反擊澄清
然而，卻有部分網民留言稱「講！張相P咗幾耐！」、「個人有冇咁長呀？」，質疑戴祖儀有P圖令自己的身形好看一點，她隨即加碼拍片反擊澄清。從影片中所見，穿上小背心和熱褲的戴祖儀在一間度假別墅中周圍走，一邊分享別墅的環境，一邊大騷無敵長腿，更自己抽自己水說：「唔好再話我p腳，我窮得只剩下腿！」不過，依然有網民不願放佢她，質疑她「P短左（咗）上身姐」，鄭衍鋒亦沒有放過寸對方的機會：「姐係P左（咗）他地方啦」戴祖儀再無奈留言笑說：「次次都攻擊我，你攰唔攰！」
戴祖儀胸前離奇出現了「二」字圖案
早前戴祖儀在IG Story分享自彈自唱《烏梅子醬》的短片，歌聲吸引但不夠她的超緊身tee搶fo，身穿白色超緊身Tee的她，胸前更離奇出現了一個「二」字圖案。
網民反應：以前是平板，而家咁勁
網民睇到戴祖儀的短片後，反應熱烈，有網民質疑戴祖儀的身形變化甚大:「以前是平板電腦一族，如果現在咁勁，肯定僭建」、「加咗幾多塊墊？」
戴祖儀名牌大學出身 棄當律師入行做歌手
今年28歲的戴祖儀原來是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。
戴祖儀財力驚人 出道2年自送名錶禮物
戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！戴祖儀亦曾分享過買了一款炒價約35萬港元的「ROLEX Day-Date」名錶給自己作聖誕禮物，當時她話：「買到心頭好Yeah！」
戴祖儀收藏過百件藝術品總值過百萬
戴祖儀曾透露自己收藏了過百件藝術品，總值約100萬，全部都買了保險，包括有畫、figure和玩具，其中最貴重的是一幅價值約60萬的畫，是她在美國旅行時所購買，現在已經升值。
戴祖儀獲封「長腿女神」頻頻派福利
戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。
戴祖儀27歲扮學生妹狂舞零違和感
戴祖儀去年演出劇集《青春不要臉》扮演女學生，她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。
戴祖儀曾分享孕照 嚇親一眾粉絲
早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。