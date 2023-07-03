戴祖儀賀出道5年晒激罕泳照：希望我有帶給過你們歡樂

今年28歲的戴祖儀可說是近年被力捧的女演員，上年連續有《青春不要臉》、《回歸》兩套劇集，之後也有《廉政狙擊》、《非常檢控觀》、《香港人在北京》三套劇。原來唔經唔覺戴祖儀已出道5年，她更在IG晒出激罕泳照為粉絲送上驚喜！