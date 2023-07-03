戴祖儀賀出道5年晒激罕泳照：希望我有帶給過你們歡樂
戴祖儀出道5年晒泳照慶祝
戴祖儀晒泳裝大騷苗條好身材，輕鬆吸like！她表示：「出道原來5年了 #0703謝謝陪在我身邊的每一個你～這5年從來沒有變過的想法是：人生很短，一定要快樂。自己快樂，也帶給別人幫助與歡樂。希望我有帶給過你們歡樂」。
戴祖儀騷口技 原來佢都係一名「鏡粉」
近日戴祖儀大騷「口技」，這次不再表演彈結他，而是吹牧童笛。今次戴祖儀在穿著上並沒有再穿緊身衣服，視覺效果沒有上次彈結他好，結果網民的焦點留意是周圍的環境，看見戴祖儀的工作室中有一張MIRROR海報，不少網民指原來她也是一位「鏡粉」。
戴祖儀胸前離奇出現了「二」字圖案
早前戴祖儀在IG Story分享自彈自唱《烏梅子醬》的短片，歌聲吸引但不夠她的超緊身tee搶fo，身穿白色超緊身Tee的她，胸前更離奇出現了一個「二」字圖案。
網民反應：以前是平板，而家咁勁
網民睇到戴祖儀的短片後，反應熱烈，有網民質疑戴祖儀的身形變化甚大:「以前是平板電腦一族，如果現在咁勁，肯定僭建」、「加咗幾多塊墊？」
蘇麗珊自彈自唱 視覺效果唔夠戴祖儀好
另一邊廂，近年將心機投放在歌唱事業的藝人蘇麗珊，她也有在Ig發放自彈自唱的影片給一眾粉絲觀看，不過看來效果並沒有戴祖儀這麼好。
戴祖儀名牌大學出身 棄當律師入行做歌手
今年28歲的戴祖儀原來是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。
戴祖儀財力驚人 出道2年自送名錶禮物
戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！戴祖儀亦曾分享過買了一款炒價約35萬港元的「ROLEX Day-Date」名錶給自己作聖誕禮物，當時她話：「買到心頭好Yeah！」
戴祖儀收藏過百件藝術品總值過百萬
戴祖儀曾透露自己收藏了過百件藝術品，總值約100萬，全部都買了保險，包括有畫、figure和玩具，其中最貴重的是一幅價值約60萬的畫，是她在美國旅行時所購買，現在已經升值。
戴祖儀獲封「長腿女神」頻頻派福利
戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。
戴祖儀27歲扮學生妹狂舞零違和感
戴祖儀去年演出劇集《青春不要臉》扮演女學生，她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。
戴祖儀曾分享孕照 嚇親一眾粉絲
早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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