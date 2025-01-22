戴祖儀派福利撞樣4女星陷「進化」疑雲 本尊親自解釋2變樣原因
戴祖儀派福利竟陷「進化」疑雲
戴祖儀早前在社交平台曬出一段新片，片中戴祖儀以白色恤衫配短裙出鏡，而恤衫下擺更係冇扣起，令戴祖儀在拍攝時邊擺pose邊露出纖腰，畫面可謂十分誘惑！
戴祖儀嘅新片更引來大批網民留言大讚：「妳喺邊位呀？畀返個純情祖儀我！」、「係咪嘗試畀我哋睇你呢段片睇一千次」、「點解會咁索……」、「天使般的臉孔、魔鬼般的身材」、「好期待你出寫真集！」
戴祖儀被指連環撞樣女藝人
雖然戴祖儀突派福利片引來唔少網民大讚，但係就有唔少人直言戴祖儀連環撞樣女藝人：「好地地，做乜嘢扮吳若希？」、「好舒淇當年feel」、「好似劉溫馨」、「佢個樣唔同咗，變咗廖慧儀咁」更有人質疑戴祖儀是否「進化」：「其實係唔係整咗？唔通曬嘅」
不過對於突陷「進化」疑雲，戴祖儀日前接受訪問時就親自為此解畫：「最近換咗個新嘅化妝師，試新嘅風格」，並指因為忙於拍劇所以「又瘦咗少少」，因此睇落可能同之前有落差。
戴祖儀孖任達華世紀合照勁興奮！親解28年前「主角B」性別之謎 分享入主題曲5強卻被冷待
在TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》上，29歲的戴祖儀成功向69歲影帝任達華集郵，原來兩人在28年前已有過合作，今次可說是「世紀合照」！
戴祖儀 見任達華即心心眼：係緣份呀！
入圍最佳電視歌曲的戴祖儀，當晚穿著華麗晚裝出席TVB頒獎禮，之後更大曬與任達華的合照，興奮指這是一張「事隔28年的合照」，原來戴祖儀在3個月大時，就曾參演過由任達華主演的1995年電影《我是一個賊》，飾演被抱錯的BB一角，當時的她更被任達華抱在懷中。
戴祖儀在社交網上興奮分享合照經過：「事隔28年的合照！頒獎禮一完結就喺lift度遇到任達華前輩，然後就同佢講『我BB仔嘅時候同你拍過戲！』佢好驚訝：『真係㗎？邊套啊？』『我是一個賊』多謝身邊嘅工作人員即刻叫我哋合照，開心！係緣分呀！」
戴祖儀親解BB性別之謎：唔係主角B呀！
網民紛紛搞笑建議兩人可以重現當年戴祖儀被任達華抱起的經典一幕，森美就對戴祖儀笑指：「你以前嘅演技好啲！」即引來戴祖儀反擊：「大伯你最近係咪又好悶啊！」有網民就質疑電影中任達華在醫院抱走的BB應該是男嬰，戴祖儀亦有親自落場解釋：「唔係主角B呀！係醫院抱錯出現咗1分鐘嗰個！」
憶述被TVB員工冷待 唱主題曲入5強仍欠認同
睇翻當晚頒獎禮，雖然戴祖儀獻唱的《黑色月光》主題曲《黯月》入圍了「最佳電視歌曲」5強，最後獎項卻由姚焯菲Chantel唱的《愛回家》主題曲《這個家》奪得，賽前她曾分享在參加盆菜宴時，遇到TVB宣傳頒獎禮的工作人員，卻被對方冷待的經歷，直言當下「內心有一萬隻草泥馬在奔騰」，引來不少網民留言安慰，並為她打氣，她在帖文中憶述：
最近我見公司個IG全部都係頒獎禮候選人幫自己拉票嘅片段～ 我就諗「我都好想幫自己拉票啊！」
：提名女飛躍&最佳劇集歌曲「黯月」
我真係好想上台唱歌啊！
然後前日就返咗公司食盆菜
見到拍片妹妹係咁捉啲候選人拍片
捉坐我隔離，同隔離個隔離，同隔離個隔離個隔離拍
我心諗「雖然未點到我個名，但應該都快啦！」
果然，佢拍完佢哋之後，行咗返嚟
然後佢企咗喺我前方
終於，佢嘅眼神掃到我
我哋互望，彷彿天和地停頓咗5秒
喺我渴望又期待嘅眼神中
佢…
佢…
眼神離開咗我
然後身體再行走埋
我內心有一萬隻草泥馬在奔騰「呀！！！！！！」
仲有我呀！！！
你漏左我呀！！！！
然後我就好心傷地繼續食盆菜
然之後反思
可能我入圍太低調
係時候高調返啲
我嘅結論係
仲有兩日就截止投票
希望大家可以投我一票
千金戴祖儀家底厚成績好 棄當律師做歌手入行
戴祖儀是馬來西亞怡保華人，家底亦「唔輸蝕」，是富裕家庭的家中長女，爸爸是高銀地產總經理。戴祖儀小學就讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學，在香港中學文憑試（DSE）成績獲1科5*、3科5、2科4，成績不錯，但因為大學選錯修讀新聞系，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學﹐攻讀法律系。