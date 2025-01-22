戴祖儀派福利撞樣4女星陷「進化」疑雲 本尊親自解釋2變樣原因

《萬千星輝頒獎典禮2024》已於本月19日順利舉行，當晚唔少女藝人嘅靚爆造型在社交平台引起熱議。不過現年29歲嘅戴祖儀除咗喺後台大派福利引起熱議外，早前被指變樣派福利嘅佢更陷「進化」疑雲，唔少網民都直言根本唔認得佢！而對於陷「進化」疑雲，戴祖儀就親自回應兼指出2原因……