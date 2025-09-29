戴祖儀曬逆天長腿搶鏡｜GM葉蒨文情侶檔首度放閃 揭電競選手私生飯恐怖行徑！
廣告
無綫全新電競節目《英雄召集︰點解電競係電競》於9月29日晚首播，打頭陣的星團大使戴祖儀即大派福利曬出逆天長腿，畫面極度吸睛！而現實中是情侶的GM曾展望與葉蒨文更將於明晚（30日）首度以情侶檔上陣，預告瘋狂放閃。不過節目除了俊男美女，更會揭露電競選手風光背後，面對私生飯騷擾等不為人知的恐怖經歷？
9月29日首播戴祖儀曬長腿揭行業辛酸
節目由12位藝人組成的「電競星團」與有「電競界林尚義」之稱的資深評述員老星一同主持。在9月29日晚播出的第一集中，星團大使之一的戴祖儀率先登場，大方展露其招牌長腿，成功搶鏡。主持人老星在節目中分享電競行業的驚人資訊，透露頂級賽事的獎金可高達7,000,000美元，是不少年輕人夢寐以求的職業。然而，風光背後對選手的要求卻極為苛刻，黃金年齡僅介乎14至25歲，選手除了要有頂尖技術和團隊精神，每日更要面對密集式訓練、戰術會議、賽後檢討及直播等工作，經常工作至凌晨，絕對是對鬥心與耐力的極大考驗。
GM葉蒨文情侶檔預告放閃 揭私生飯恐怖行徑
在明晚（30日）播出的集數中，早前公開戀情的GM曾展望與葉蒨文將首度以情侶檔身份亮相螢幕，據悉兩人更會在短劇中大方曬恩愛，甜蜜度爆燈。除了放閃，節目亦會探討電競選手面對的壓力。老星將會分享，知名電競選手如同當紅藝人，同樣擁有大批粉絲，當中更包括俗稱「私生飯」的狂熱粉絲，會嚴重侵犯選手的私生活。更甚者，當選手表現失準時，曾有粉絲組隊到集訓基地抗議及謾罵，對選手的心理質素絕對是極限挑戰，揭示了行業不為人知的一面。
12星團大使力推電競 麥玲玲玄學預測賽果成焦點
為全力推動電競運動，無綫特意組成12人「電競星團」，成員包括劉佩玥、戴祖儀、曾展望（GM）、葉蒨文、林沚羿、陳若思、林俊其、施焯日、吳文懿、曾文心、黄瀅仴及吳俊峰。除了主持短劇，他們亦將為接下來的電競賽事直播做勢。無綫將於本周日（10月5日）晚上直播首場《2025 特戰英豪巴黎全球冠軍賽》，賽前更會舉行《英雄召集︰超級電競大派對》，屆時12位星團大使將會分析賽前形勢。最令人意想不到的是，節目更邀請到玄學家麥玲玲師傅，以玄學角度預測賽果，為緊張的電競比賽增添趣味話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期