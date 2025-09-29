戴祖儀曬逆天長腿搶鏡｜GM葉蒨文情侶檔首度放閃 揭電競選手私生飯恐怖行徑！

無綫全新電競節目《英雄召集︰點解電競係電競》於9月29日晚首播，打頭陣的星團大使戴祖儀即大派福利曬出逆天長腿，畫面極度吸睛！而現實中是情侶的GM曾展望與葉蒨文更將於明晚（30日）首度以情侶檔上陣，預告瘋狂放閃。不過節目除了俊男美女，更會揭露電競選手風光背後，面對私生飯騷擾等不為人知的恐怖經歷？