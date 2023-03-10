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請1日假去旅行︱戴祖儀出外景豪買限量版名牌袋 長腿女神零跌Watt繼續派福利

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TVB旅遊節目《請1日假去旅行》將在3月9日播出，節目由「長腿女神」戴祖儀與麥美恩主持的南韓篇。今次戴祖儀和麥美恩不但到韓國多個景點打卡，戴祖儀更滿足私慾，豪買當地最後一個限量版名牌袋，令網民都表示非常羨慕。

戴祖儀豪買限量版名牌袋 要麥美恩幫手找數

今次戴祖儀伙拍麥美恩到韓國拍攝《請一日假去旅行》，兩人一到韓國就馬上到各個景點打卡，除了隨鄉如俗到汗蒸排毒吃雞蛋之外，戴祖儀更一滿私慾，豪買LOWEW《霍爾的移動城堡》系列的限量版手袋，價值高達430萬韓幣（約港幣$25,900），並且興奮在社交平台發文寫道：「首爾最後一個俾我帶走咗，嘿嘿嘿」，令一班網民都留言表示非常羨慕。

戴祖儀 戴祖儀於社交平台大曬自己買到韓國最後一個存貨，網民都表示非常羨慕。
戴祖儀於社交平台大曬自己買到韓國最後一個存貨，網民都表示非常羨慕。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 開心到帶住手袋不斷打卡。
開心到帶住手袋不斷打卡。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 戴祖儀看中的名牌手袋為LOEWE與吉卜力工作室《霍爾的移動城堡》聯承系列，價值高達430萬韓幣約港幣$25,900）
戴祖儀看中的名牌手袋為LOEWE與吉卜力工作室《霍爾的移動城堡》聯承系列，價值高達430萬韓幣（約港幣$25,900）（圖片來源：LOEWE官網）

戴祖儀急解釋：事後都有即刻找數畀佢！

不過當時大頭蝦的戴祖儀雖然遇上心頭好，但竟然忘記帶信用卡，要靠麥美恩幫手找卡數。戴祖儀在早前接受訪問時解釋道：「因為慣咗用電話（找數），事後都有即刻找數畀佢！」麥美恩大方笑言指感謝戴祖儀幫自己儲信用卡積分。

戴祖儀 大頭蝦的戴祖儀雖然遇到心頭好，但當時卻忘記帶信用卡，要靠麥美恩幫手找卡數！
大頭蝦的戴祖儀雖然遇到心頭好，但當時卻忘記帶信用卡，要靠麥美恩幫手找卡數！（圖片來源：TVB提供）

遠赴韓國化身迷妹追星

戴祖儀今次去到韓國拍《請1日假去旅行》時，佢同麥美恩仲好運到一落機就遇上韓國男團Treasure，兩人即刻化身迷妹追星。兩人之後又食炸雞，又玩汗蒸幕，歎足全程！

戴祖儀 兩人一落機就遇上韓國男團Treasure，瞬間化身迷妹追星！
兩人一落機就遇上韓國男團Treasure，瞬間化身迷妹追星！（圖片來源：TVB提供）
戴祖儀 之後又到汗蒸幕食雞蛋！
之後又到汗蒸幕食雞蛋！（圖片來源：TVB提供）
戴祖儀 去韓國拍節目當然唔少得炸雞
去韓國拍節目當然唔少得炸雞（圖片來源：TVB提供）

長腿女神零跌Watt頻頻派福利

今年27歲的戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。

戴祖儀 出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。
出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。（圖片來源：TVB《多功能老婆》劇照）
戴祖儀 戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。
戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 到沙灘玩都不忘曬腿派福利。
到沙灘玩都不忘曬腿派福利。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 除了長腿之餘，戴祖儀亦常常大曬驕人身形，被指「禾稈冚珍珠」。
除了長腿之餘，戴祖儀亦常常大曬驕人身形，被指「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 身形Fit到爆燈
身形Fit到爆燈（圖片來源：[email protected]

戴祖儀身形時肥時瘦成焦點

早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。

戴祖儀 戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。
戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。 （圖片來源：[email protected]
戴祖儀 摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。
摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 剪了清爽短髮、着住白色吊帶小背心露出纖腰嘅戴祖儀，大晒修身成績。
之後密密操，極快瘦返，然後IG大晒修身成績。（圖片來源：[email protected]

名牌大學出身 棄當律師入行

戴祖儀本身也是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。

戴祖儀 入行之後，戴祖儀有份參加《學是學非》做「是非精」之一。
入行之後，戴祖儀有份參加《學是學非》做「是非精」之一。（圖片來源：[email protected]戴祖儀）
戴祖儀 戴祖儀都有份出演《青春不要臉》
戴祖儀都有份出演《青春不要臉》（圖片來源：[email protected] Official截圖）

財力驚人 出道2年自送名錶禮物

此外，戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！

戴祖儀 兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段精挑細選自己出道2週年禮物的影片，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶
兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段精挑細選自己出道2週年禮物的影片，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶（圖片來源：[email protected]戴祖儀）
戴祖儀 非常富貴
非常富貴（圖片來源：[email protected]戴祖儀）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《多功能老婆》劇照、LOEWE官網

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