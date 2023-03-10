請1日假去旅行︱戴祖儀出外景豪買限量版名牌袋 長腿女神零跌Watt繼續派福利
戴祖儀豪買限量版名牌袋 要麥美恩幫手找數
今次戴祖儀伙拍麥美恩到韓國拍攝《請一日假去旅行》，兩人一到韓國就馬上到各個景點打卡，除了隨鄉如俗到汗蒸排毒吃雞蛋之外，戴祖儀更一滿私慾，豪買LOWEW《霍爾的移動城堡》系列的限量版手袋，價值高達430萬韓幣（約港幣$25,900），並且興奮在社交平台發文寫道：「首爾最後一個俾我帶走咗，嘿嘿嘿」，令一班網民都留言表示非常羨慕。
戴祖儀急解釋：事後都有即刻找數畀佢！
不過當時大頭蝦的戴祖儀雖然遇上心頭好，但竟然忘記帶信用卡，要靠麥美恩幫手找卡數。戴祖儀在早前接受訪問時解釋道：「因為慣咗用電話（找數），事後都有即刻找數畀佢！」麥美恩大方笑言指感謝戴祖儀幫自己儲信用卡積分。
遠赴韓國化身迷妹追星
戴祖儀今次去到韓國拍《請1日假去旅行》時，佢同麥美恩仲好運到一落機就遇上韓國男團Treasure，兩人即刻化身迷妹追星。兩人之後又食炸雞，又玩汗蒸幕，歎足全程！
長腿女神零跌Watt頻頻派福利
今年27歲的戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。
戴祖儀身形時肥時瘦成焦點
早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。
名牌大學出身 棄當律師入行
戴祖儀本身也是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。
財力驚人 出道2年自送名錶禮物
此外，戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！
常見問題
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