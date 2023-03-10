請1日假去旅行︱戴祖儀出外景豪買限量版名牌袋 長腿女神零跌Watt繼續派福利

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》將在3月9日播出，節目由「長腿女神」戴祖儀與麥美恩主持的南韓篇。今次戴祖儀和麥美恩不但到韓國多個景點打卡，戴祖儀更滿足私慾，豪買當地最後一個限量版名牌袋，令網民都表示非常羨慕。