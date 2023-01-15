戴祖儀變幻身形能脹能縮 凸腩照嚇窒網民：應該未足月？
戴祖儀公開修身成果
27歲的戴祖儀除擁有個人自家飾物品牌外，亦曾推出草泥馬NFT，個人畫展及特色展覽，後生青春夠活力，不時在社交平台大騷40吋長腿纖及纖腰，多年來已經儲下不少粉絲。日前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比。
戴祖儀女神崩壞
片中可見一個月前的戴祖儀肚腩激凸，非常搶眼，最意外是她竟敢不加任何修飾，令人大吃一驚，更引爆近300個粉絲留言：「應該未足月？母子平安就好，恭喜晒」、「有左」、「瘦過薑逃」、「你個肚腩真係嚇親人」、「個肚腩真定假㗎」、「你塞左個cushion 入衫咋」，直到有粉絲留言「上個月有咁誇張咩？」戴祖儀才回覆：「着鬆身衫大家唔覺」。
閉關一個月少有成績
實情是戴祖儀早前北上為無綫拍攝新劇《香港人在北京》，一時放鬆再加上跟家人到日本旅遊，日日放肆任食，身形自然發福唔少。去年11月，戴祖儀在社交平台公開當時的體重是57.1公斤，並下定決心要減肥兩星期，講明謝絕飯局，所以戴祖儀是經過長達一個月閉關，努力操練後才略見成績，暴脹後再修身並非一日造成。
易肥易瘦體質
擁有170 cm高䠷身形的戴祖儀，其實是屬於易肥易瘦體質，礙於鍾意食好西，但又懶做運動，當肚腩現形時，便會從衣着入手，以闊身衣服作遮掩。20年戴祖儀在《娛樂大家10點半》中的以運動裝玩遊戲，貼身運動褲加運動bra top令她現真身，下盤顯得極穩重，最嚇人是腰間唧腩，反而已為人母的吳若希成為全場最fit lady，手腳修長、腰間無贅肉、骨肉勻稱，完勝後生女戴祖儀。從那時起戴祖儀便積極做運動，每次需要着靚衫露小蠻腰時，更會請教練進行特訓，戴祖儀要做女神真係唔可以懶。
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