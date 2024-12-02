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戴祖儀唱越南版《越難越愛》獲吳若希2字評價 仲叫佢考慮1件事？！

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TVB小花兼歌手戴祖儀最近獲邀到越南出席活動，仲上台唱出越南版《越難越愛》，引來原唱吳若希2字評價，不過網民就錯重點，大讚她的打扮「So hot」！

戴祖儀著低胸長裙唱越南版《越難越愛》

戴祖儀早前與黎諾懿合作拍攝的《Channel E 越南膠流團》大受歡迎，二人近日到越南出騷，戴祖儀更獻唱了越南版的《越難越愛》，大騷唱功，穿著一件黑色低胸長裙上台的她，仲不時向前烏低身，令Big爆上圍呼之欲出，從影片可見現場觀眾反應都十分熱烈。

戴祖儀 戴祖儀著低胸晚裝上陣玩自拍。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀著低胸晚裝上陣玩自拍。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 難得展現出Big爆事業線。（圖片來源：IG@joeythyee）
難得展現出Big爆事業線。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 獲網民大讚「So hot」。（圖片來源：IG@joeythyee）
獲網民大讚「So hot」。（圖片來源：IG@joeythyee）

戴祖儀呻冇越南人聽得明

戴祖儀在社交網分享說：「Thank you Hoiana，特登學咗越難越愛嘅越南文，風騷的3日2夜快閃越南，Can’t wait to see you all again!!!!!」連《越難越愛》原唱吳若希都大讚她：「好勇！！！！」不過戴祖儀就搞笑回應：「我好用心，但好似冇越南人聽得明！」

戴祖儀 戴祖儀唱到激動時向前烏低身，令Big爆上圍呼之欲出。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀唱到激動時向前烏低身，令Big爆上圍呼之欲出。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 之後戴祖儀又分享了一段扭身跳舞的影片，獲網民大讚好有女神feel。（圖片來源：IG@joeythyee）
之後戴祖儀又分享了一段扭身跳舞的影片，獲網民大讚好有女神feel。（圖片來源：IG@joeythyee）

黎諾懿爆苦練多時

黎諾懿亦有上載戴祖儀在台上演唱的影片，指出她為了今次演出已苦練多時，但就引來吳若希笑問：「有無考慮過識越南話嘅人嘅感受？」不過有好多網民就錯重點，只留意戴祖儀的低胸打扮，大讚她：「So hot」、「好有女人味」、「女神look」、「呢件越南妹好正」、「有料到」等。

戴祖儀 黎諾懿分享當晚與戴祖儀在晚宴上的合照。（圖片來源：IG@lokyilai）
黎諾懿分享當晚與戴祖儀在晚宴上的合照。（圖片來源：IG@lokyilai）
戴祖儀 周嘉洛和蔣家旻都有分別留言讚戴祖儀「好犀利」和「真心勁」。（圖片來源：IG@joeythyee）
周嘉洛和蔣家旻都有分別留言讚戴祖儀「好犀利」和「真心勁」。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 原唱吳若希叫戴祖儀考慮下識越南話嘅人嘅感受。（圖片來源：IG@lokyilai）
原唱吳若希叫戴祖儀考慮下識越南話嘅人嘅感受。（圖片來源：IG@lokyilai）
戴祖儀 吳若希最近都現身《聲生不息2》清唱《越難越愛》。（圖片來源：IG@jinnyng）
吳若希最近都現身《聲生不息2》清唱《越難越愛》。（圖片來源：IG@jinnyng）

法律系出身由街頭歌手變TVB小花

畢業於法律系的戴祖儀，原本在律師樓實習，但很快發現自己對演藝的興趣遠超法律，於是成為街頭歌手，之後加入TVB，近年拍過不少劇集，包括《香港人在北京》、《法證先鋒6 倖存者的救贖》等，也唱過不少劇集歌，還不時在IG分享自彈自唱的影片，其中一次更著上「二」字T恤震撼網民。

戴祖儀 戴祖儀早首自彈自唱時，曾令T恤上圍Big爆到出現「二」字圖案。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀早首自彈自唱時，曾令T恤上圍Big爆到出現「二」字圖案。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 近日她再自彈自唱，改為穿著小背心。（圖片來源：IG@joeythyee）
近日她再自彈自唱，改為穿著小背心。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 又曾著三點式泳衣派福利。（圖片來源：IG@joeythyee）
又曾著三點式泳衣派福利。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 又不時大派小背心福利。（圖片來源：IG@joeythyee）
又不時大派小背心福利。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 同大曬白滑長腿。（圖片來源：IG@joeythyee）
同大曬白滑長腿。（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 （圖片來源：IG@joeythyee）
（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 （圖片來源：IG@joeythyee）
（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 （圖片來源：IG@joeythyee）
（圖片來源：IG@joeythyee）
戴祖儀 （圖片來源：IG@joeythyee）
（圖片來源：IG@joeythyee）

撰文：東方新地圖片來源：IG@joeythyee、IG@lokyilai、IG@jinnyng

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