戴祖儀自嘲扮包租婆冇新意 馮盈盈舊愛鄭衍峰畀like公開撩

正趕拍無綫新劇《青春不要臉》的戴祖儀，繼早前搵埋有份主持《後生仔傾吓偈》的後生女黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊同黃紫恩，扮女團拍了一條跳舞片段放上網，戴祖儀再公開自己在新劇中的包租婆造型，她更帶定頭盔自嘲扮元秋冇新意，竟惹來馮盈盈前度男友鄭衍峰公然調戲……

撰文：東方新地 圖片：戴祖儀IG圖片及短片截圖、ViuTV截圖、鄭衍峰IG圖片