戴祖儀自嘲扮包租婆冇新意 馮盈盈舊愛鄭衍峰畀like公開撩
正趕拍無綫新劇《青春不要臉》的戴祖儀，繼早前搵埋有份主持《後生仔傾吓偈》的後生女黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊同黃紫恩，扮女團拍了一條跳舞片段放上網，戴祖儀再公開自己在新劇中的包租婆造型，她更帶定頭盔自嘲扮元秋冇新意，竟惹來馮盈盈前度男友鄭衍峰公然調戲……
撰文：東方新地 圖片：戴祖儀IG圖片及短片截圖、ViuTV截圖、鄭衍峰IG圖片
戴祖儀自嘲冇新意
上次戴祖儀穿上女學生校服扮女團跳舞拍片後，已被指抄襲ViuTV的女團節目《YOLO的練習曲》，今次再以元秋包租婆亮相，頭上捲上多個髮卷，口叼長飲管扮吸煙，再加埋淺黃色破舊睡衣裙，造型維肖維妙，不過她自嘲跟風冇創意，唔想再被人插，惟有先下手為強。
戴祖儀被調戲冇再回應
不少網民都留言讚戴祖儀的包租婆造型好可愛，而馮盈盈的舊愛鄭衍峰亦留言笑她是包租儀，之後戴祖儀講笑問對方幾時交租，鄭衍峰竟然以爛gag回應：「對唔住，我都知我住咗喺你心入面太耐！」擺到明公然撩戴祖儀，不過女方就冇再回應鄭衍峰。平時口花花的鄭衍鋒，唔通睇中戴祖儀為下一個獵物？
戴祖儀扮學生零違和感
26歲的戴祖儀最近在新劇《青春不要臉》扮演女學生，日前她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。
戴祖儀企中間領舞
5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。
抄ViuTV的女團節目
戴祖儀的跳舞片段不禁令人想起ViuTV早前推出的新節目《YOLO的練習曲》，節目以訓練女團為主題，以短劇及真人騷形式拍攝，更因為節目極度「重女」，集合了網民熱愛的「女神級KOL」，包括不時在ViuTV節目亮相的郭爾君（Alma）、張蔓姿（Gigi），「試當真」的Jeannie（kayan9896）、陳苡臻（Jessica），Dear Jane《未開始已經結束》MV女主角歸南茜（Nancy），以及榮獲網民盛讚20位KOL裡面最靚的黃曉文（Candy），節目備受矚目。