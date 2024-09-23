戴祖儀著小背心玩飄移搞笑翻車 網民錯重點大讚「超級好身材」
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TVB小花戴祖儀（Joey）早前和黎諾懿去越南公幹，兩人在工作之餘不忘玩樂，大玩小型三輪單車，卻玩到翻車，不過網民都錯重點，只留意到著小背心加短褲的戴祖儀身形Fit到漏！
戴祖儀街頭玩耍意外翻車
戴祖儀最近在社交平台上發布了一段與黎諾懿在大街上騎小型三輪車的影片，片中她穿著一身白色小背心加短褲，坐在三輪車上，大騷白滑長腿，開始時笑容滿面，還嘗試模仿飄移的動作，但隨後便失控翻車倒地，旁邊的小朋友都目睹了這一幕，更遭到黎諾懿大聲恥笑，戴祖儀在留言中寫道：「條路我冇揀… pk自己喊… 再次體驗人性冷暖…」不過黎諾懿自己最後都「炒車」收場，最後兩人要相扶離開。
11字揭翻車唔痛真正原因
儘管發生了小意外，網民的焦點卻都集中在戴祖儀的身材上，有網民留問：「點解身材突然好咗咁多？」，有人回答：「她一直都是超級好身材」，還有不少網民直言：「我淨係見到對頭燈」、「上半身太重引致失平衡」、「好正，真係笑咗，好彩有天然避震」等，連戴祖儀都搞笑自揭在倒地後未有感覺太痛的真正原因：「幸好最近屁股儲咗好多肉！」
早前曬「二」字T恤震撼網民
戴祖儀今年初拍完TVB劇集《非份之罪》後，一直未有新劇拍，因此轉為密密拍片，更不時在社交網大派福利，早前她在社交媒體上發布自己彈唱《烏梅子醬》的影片時，穿著一件白色緊身T恤，上圍緊繃到連T恤前方都形成了一個「二」字圖案，震撼網民視覺，近日她再分享自彈自唱影片，改為著小背心，一樣吸睛。此外，她也曾大膽展示自己的泳裝照，展現出天生麗質的好身材。
撰文：東方新地圖片來源：IG@joeythyee