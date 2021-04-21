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戴祖儀生日被KB玩爆腎 設局搞簽名會變違反限聚令 食環抄牌驚到想喊

東方新地 - 娛聞

整蠱節目唔係無綫專利，近年在ViuTV做主持的著名鼓手KB(李健宏)在整蠱界都係專家，上月戴祖儀26歲生日，與她完全不相識的KB送上整蠱禮物，殺戴祖儀一個措手不及，驚到想喊兼碌落地……

撰文：東方新地 圖片：情義兩難全之玩爆你個腎YOUTUBE載圖、戴祖儀IG圖片

戴祖儀
玩人界專家KB精心炮製的節目情義兩難全之玩爆你個腎，最新一集主角是戴祖儀。
戴祖儀
戴祖儀被一早與KB串通的粉絲騙去銅鑼灣，諗住搞個小型活動及拍一個VLOG。

女主角戴祖儀親民互動

KB的整蠱節目情義兩難全之玩爆你個腎（Kidney Buster）十年前開始在YOUTUBE播出，節目大受歡迎，估唔到新一集的整蠱目標是與他毫不相識的戴祖儀，KB事前串通戴祖儀身邊的粉絲，表面上是拍一個VLOG及進行一個私人的粉絲活動。

戴祖儀
來到玩具店，戴祖儀為粉絲簽名，搞手告訴她其中一名女粉絲身世好慘是孤兒。
戴祖儀
戴祖儀為人心地好，見粉絲冇錢買玩具，她表示自掏腰包送給她，非常豪爽。

好戲食環職員登場

戴祖儀本來好開心同粉絲進行聚會，突然有4名食環署職員殺到，表示眾人違反限聚令又沒有事先申請，要入內調查並作出票控。

戴祖儀
食環署職員突然走入店內，戴祖儀完係唔知發生咩事。
戴祖儀
戴祖儀被假食環問到口啞啞。
戴祖儀
戴祖儀極力解釋不是公開活動，希望可以甩身。

戴祖儀最怕見到記者

當戴祖儀被假食環盤問的時候，突然有一名老臨記者出現，對住戴祖儀狂影，又問她是否違反限聚令。戴祖儀見有記者非常驚青，即時搵地方暫避。

戴祖儀
突然有記者入店狂影戴祖儀。
戴祖儀
戴祖儀嚇到匿入後方，不過被假食環叫出來繼續盤問。
戴祖儀
戴祖儀被勒令不能離開現場，情況一度緊張。

戴祖儀為甩身講大話

因為情況太危急，戴祖儀惟有堅持不是一個簽名活動，仲對假食環表示在場人士全部都不是粉絲。

戴祖儀
戴祖儀不斷向假食環解釋。
戴祖儀
戴祖儀的女粉絲非常好戲，突然發爛唔肯離開，堅持自己是來攞簽名的粉絲，戴祖儀不斷解決都冇用。
戴祖儀
假食環咬住戴祖儀唔放，現場氣氛都幾僵。

戴祖儀扮鎮定其實好驚

戴祖儀被假食環搞到六神無主，再加上女粉絲突然發脾氣，佢個樣真係好無助。知道被整蠱的一刻，她先呆一呆然後成個人碌落地，終於鬆一口氣。

戴祖儀
全場人突然隨音樂歡呼，戴祖儀如夢初醒。
戴祖儀
戴祖儀即時碌落地。

戴祖儀唔記得自己讀過法律

見到KB出現，戴祖儀終於知道發生咩事，她回過神表示驚到想喊，又話學過的法律知道完全記唔起，好搞笑！

戴祖儀
入行前是法律系學生的戴祖儀，竟然話唔記得晒法律知識。
戴祖儀
KB重申自己與戴祖儀並不相識，這次是首次見面。

戴祖儀慶祝26歲生日

被大整蠱的戴祖儀，原來拍攝當日是她的26歲生日，KB與粉絲一齊為她慶生。

戴祖儀
見到個生日蛋糕，戴祖儀表現得好感動，但一滴眼淚都沒有流出。
戴祖儀
KB即場寸戴祖儀演技太「將軍澳」，大家應該明嘅！
戴祖儀
畀KB玩完的戴祖儀好HIGH。
戴祖儀
KB為戴祖儀介紹假食環成員的真正身份，其中一人是ViuTV的導演，戴祖儀話兩台依家一家親，唔係敵台。

一齊去片睇睇戴祖儀如何被嚇窒

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