戴祖儀生日被KB玩爆腎 設局搞簽名會變違反限聚令 食環抄牌驚到想喊
整蠱節目唔係無綫專利，近年在ViuTV做主持的著名鼓手KB(李健宏)在整蠱界都係專家，上月戴祖儀26歲生日，與她完全不相識的KB送上整蠱禮物，殺戴祖儀一個措手不及，驚到想喊兼碌落地……
撰文：東方新地 圖片：情義兩難全之玩爆你個腎YOUTUBE載圖、戴祖儀IG圖片
女主角戴祖儀親民互動
KB的整蠱節目情義兩難全之玩爆你個腎（Kidney Buster）十年前開始在YOUTUBE播出，節目大受歡迎，估唔到新一集的整蠱目標是與他毫不相識的戴祖儀，KB事前串通戴祖儀身邊的粉絲，表面上是拍一個VLOG及進行一個私人的粉絲活動。
好戲食環職員登場
戴祖儀本來好開心同粉絲進行聚會，突然有4名食環署職員殺到，表示眾人違反限聚令又沒有事先申請，要入內調查並作出票控。
戴祖儀最怕見到記者
當戴祖儀被假食環盤問的時候，突然有一名老臨記者出現，對住戴祖儀狂影，又問她是否違反限聚令。戴祖儀見有記者非常驚青，即時搵地方暫避。
戴祖儀為甩身講大話
因為情況太危急，戴祖儀惟有堅持不是一個簽名活動，仲對假食環表示在場人士全部都不是粉絲。
戴祖儀扮鎮定其實好驚
戴祖儀被假食環搞到六神無主，再加上女粉絲突然發脾氣，佢個樣真係好無助。知道被整蠱的一刻，她先呆一呆然後成個人碌落地，終於鬆一口氣。
戴祖儀唔記得自己讀過法律
見到KB出現，戴祖儀終於知道發生咩事，她回過神表示驚到想喊，又話學過的法律知道完全記唔起，好搞笑！
戴祖儀慶祝26歲生日
被大整蠱的戴祖儀，原來拍攝當日是她的26歲生日，KB與粉絲一齊為她慶生。