戴祖儀生日被KB玩爆腎 設局搞簽名會變違反限聚令 食環抄牌驚到想喊

整蠱節目唔係無綫專利，近年在ViuTV做主持的著名鼓手KB(李健宏)在整蠱界都係專家，上月戴祖儀26歲生日，與她完全不相識的KB送上整蠱禮物，殺戴祖儀一個措手不及，驚到想喊兼碌落地……

撰文：東方新地 圖片：情義兩難全之玩爆你個腎YOUTUBE載圖、戴祖儀IG圖片