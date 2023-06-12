戴祖儀騷流利「口技」 背景有MIRROR海報成焦點 網民話原來都係一名「鏡粉」

今年28歲的戴祖儀可說是近年被力捧的女演員，上年連續有《青春不要臉》、《回歸》兩套劇集，之後也有《廉政狙擊》、《非常檢控觀》、《香港人在北京》三套劇，還有早前與森美主持的《Law霸女神》，雖然拍攝忙碌，但她也沒有忘記歌手的初心，不時在IG開心share自彈自唱的短片。