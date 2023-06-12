戴祖儀 超緊身衫

戴祖儀騷流利「口技」 背景有MIRROR海報成焦點 網民話原來都係一名「鏡粉」

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今年28歲的戴祖儀可說是近年被力捧的女演員，上年連續有《青春不要臉》、《回歸》兩套劇集，之後也有《廉政狙擊》、《非常檢控觀》、《香港人在北京》三套劇，還有早前與森美主持的《Law霸女神》，雖然拍攝忙碌，但她也沒有忘記歌手的初心，不時在IG開心share自彈自唱的短片。

戴祖儀 超緊身衫 戴祖儀日前在社交網分享露腰look。
戴祖儀日前在社交網分享露腰look。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 超緊身衫 戴祖儀早前主持《Law霸女神》，OL 造型大騷長腿。
戴祖儀早前主持《Law霸女神》，OL 造型大騷長腿。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀騷口技 原來佢都係一名「鏡粉」

近日戴祖儀大騷「口技」，這次不再表演彈結他，而是吹牧童笛。今次戴祖儀在穿著上並沒有再穿緊身衣服，視覺效果沒有上次彈結他好，結果網民的焦點留意是周圍的環境，看見戴祖儀的工作室中有一張MIRROR海報，不少網民指原來好也是一位「鏡粉」。

戴祖儀 超緊身衫 MIRROR海報好大張。
MIRROR海報好大張。（圖片來源：[email protected] joeythyee）
戴祖儀 超緊身衫 好努力練。
好努力練。（圖片來源：[email protected] joeythyee）
戴祖儀 超緊身衫 Joey話要做牧童笛歌手。
Joey話要做牧童笛歌手。（圖片來源：[email protected] joeythyee）

戴祖儀胸前離奇出現了「二」字圖案

早前戴祖儀在IG Story分享自彈自唱《烏梅子醬》的短片，歌聲吸引但不夠她的超緊身tee搶fo，身穿白色超緊身Tee的她，胸前更離奇出現了一個「二」字圖案。

戴祖儀 超緊身衫 戴祖儀逼爆T恤，胸前離奇出現「二」字圖案。
戴祖儀逼爆T恤，胸前離奇出現「二」字圖案。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 超緊身衫 戴祖儀歌聲吸引，身形更吸睛。
戴祖儀歌聲吸引，身形更吸睛。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 超緊身衫 戴祖儀在IG Story分享自彈自唱《烏梅子醬》的短片。
戴祖儀在IG Story分享自彈自唱《烏梅子醬》的短片。（圖片來源：[email protected]

網民反應：以前是平板，而家咁勁

網民睇到戴祖儀的短片後，反應熱烈，有網民質疑戴祖儀的身形變化甚大:「以前是平板電腦一族，如果現在咁勁，肯定僭建」、「加咗幾多塊墊？」

戴祖儀 超緊身衫 Joey練咗結他都一段時間。
Joey練咗結他都一段時間。（圖片來源：[email protected] joeythyee）
戴祖儀 超緊身衫 效果好好！
效果好好！（圖片來源：[email protected] joeythyee）
戴祖儀 超緊身衫
（圖片來源：網民留言截圖）
戴祖儀 超緊身衫
（圖片來源：網民留言截圖）

蘇麗珊自彈自唱 視覺效果唔夠戴祖儀好

另一邊廂，近年將心機投放在歌唱事業的藝人蘇麗珊，她也有在Ig發放自彈自唱的影片給一眾粉絲觀看，不過看來效果並沒有戴祖儀這麼好。

戴祖儀 超緊身衫 近年蘇麗珊闖入樂壇。
近年蘇麗珊闖入樂壇。（圖片來源：[email protected] ceciliaso）

戴祖儀名牌大學出身 棄當律師入行做歌手

今年28歲的戴祖儀原來是一名學霸，由中學開始已經入讀傳統名校，大學時期更到英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。戴祖儀於大學畢業後，雖然一度入過律師樓實習，但她發現自己並不適合當律師，最後決定棄當律師，毅然入行當歌手。入行後的她亦得到無綫熱捧，主持、拍劇、唱歌樣樣有得做。

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。
戴祖儀近年都有keep住上傳美照，大派福利。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀財力驚人 出道2年自送名錶禮物

戴祖儀財力亦非常驚人，不但經常在個人Youtube頻道上傳玩具開箱片，又曾經透露過自己收藏總值過百萬的收藏品，其中包括畫、玩具和模型等。兩年前戴祖儀更曾經上傳過一段Youtube片，片中的她精挑細選自己的出道2週年禮物，最後選中一隻89年生產的ROLEX名錶，非常富貴！戴祖儀亦曾分享過買了一款炒價約35萬港元的「ROLEX Day-Date」名錶給自己作聖誕禮物，當時她話：「買到心頭好Yeah！」

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀晒一億錶海
這隻「ROLEX Day-Date」名錶在1995年出產，和戴祖儀同齡。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀收藏過百件藝術品總值過百萬

戴祖儀曾透露自己收藏了過百件藝術品，總值約100萬，全部都買了保險，包括有畫、figure和玩具，其中最貴重的是一幅價值約60萬的畫，是她在美國旅行時所購買，現在已經升值。

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀晒一億錶海
戴祖儀不時會展示自己的收藏品。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀獲封「長腿女神」頻頻派福利

戴祖儀於2018年出道，當初出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋。戴祖儀憑著甜美面孔與一雙長腿，令觀眾留下深刻印象，更被網民封為「長腿女神」。戴祖儀近年都一直keep住於社交平台大派福利，毫不吝惜地上傳40吋長腿美照與網民分享。

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 出道一年左右就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。
出道一年左右，2019年就憑《多功能老婆》一劇成功入屋，當時戴祖儀大曬40吋長腿，被網民封為「長腿女神」。（圖片來源：TVB《多功能老婆》劇照）
戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 到沙灘玩都不忘曬腿派福利。
到沙灘玩都不忘曬腿派福利。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀27歲扮學生妹狂舞零違和感

戴祖儀去年演出劇集《青春不要臉》扮演女學生，她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 一開始戴祖儀已經好落力跳。
一開始戴祖儀已經好落力跳。（圖片來源：[email protected] 截圖）
戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 戴祖儀早前出演劇集《青春不要臉》，頻頻以學生look示人，零違和感。
戴祖儀去年出演劇集《青春不要臉》，頻頻以學生look示人，零違和感。（圖片來源：[email protected]

戴祖儀曾分享孕照 嚇親一眾粉絲

早前戴祖儀在平台分享最近的修身成果，穿上白色吊帶小背心，大晒纖腰還驟眼見到腹肌，但最吸睛都係片段尾所加插「回顧一個月前」 身材做對比，當時令不少網友嚇親，以為她懷孕了。

戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。
戴祖儀自po一個月前的脹爆照，以「肥到有身紀一般」這個形容詞非常之貼切，仲引來勁多粉絲留言。 （圖片來源：[email protected]
戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。
摸肚呢下手勢都好似孕婦，難得係戴祖儀自得其樂。（圖片來源：[email protected]
戴祖儀 超緊身衫 law霸女神 戴祖儀 戴祖儀 剪了清爽短髮、着住白色吊帶小背心露出纖腰嘅戴祖儀，大晒修身成績。
之後密密操，極快瘦返，然後IG大晒修身成績。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《多功能老婆》劇照

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