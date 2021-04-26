戴耀明當年誓娶佘詩曼為妻 膽粗粗開口妄想有一半機會
入行29年的無綫綠葉王戴耀明，現年48歲仍單身，日前他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變，揚言阿佘非常正係男人都想娶……
撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂台新聞電視載圖、戴耀明IG圖片
戴耀明對佘詩曼心存幻想
無綫綠葉王戴耀明自17年跟拍拖5年的富貴女友分手後，一直單身至今，早前他接受無綫娛樂台節目《星光路上》訪問，講到感情生活，主持人重提當年戴耀明暗戀佘詩曼一事，戴耀明坦言渴望得到愛情，更大讚阿佘是心中女神。
戴耀明暗戀多年但唔敢追
戴耀明因為與佘詩曼在04年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」佘詩曼，早年戴耀明接受訪問時曾自爆：「我經常同阿佘講，我賺到錢會娶你做老婆。」在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年話要娶佘詩曼一事，他表示當然記得，更笑說這是不負責任的說話。
戴耀明借醉向阿佘示愛
原來當年戴耀明冇實際行動追求佘詩曼，只借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」當然是食檸檬得不到回應啦！戴耀明在訪問中毫不掩飾對佘詩曼愛慕之情，即使得不到亦讚不絕口：「佢係一個好正嘅女人，我相信好多人跟我一樣，有娶佢嘅想法。講出嚟就有五十五十機會，唔開聲嘅話永遠都係零。」
戴耀明想奉子成婚
戴耀明之前曾在另一個訪問中表示很希望能組織一個家庭，希望有一位女性可以常陪伴他左右，更大膽的說：「我依家有個方向，唔係用正途去結婚生仔。想嗱嗱聲同女仔上完床有BB，然後即刻馬上結婚係最快。我又唔會話做犯法事，但盡量希望識到個女仔可以盡快結婚。無辦法，我唔係28歲，我已經係48歲啦，當個小朋友12歲我都已經60歲，我依家努力緊呢方面。」