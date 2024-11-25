戴耀明冇劇開轉行做侍應 入行30年狂做綠葉星路平平

52歲戴耀明1994年加入TVB，入行30年以來多數都係擔任綠葉角色，甚少擔正演出嘅機會，星路平平。雖然戴耀明最近有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，不過就照舊係出鏡機會唔多嘅角色。最近就有媒體爆出戴耀明更轉行做餐廳侍應，而戴耀明接受訪問時更直言幸好難突破心理關口……

