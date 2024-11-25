戴耀明冇劇開轉行做侍應 入行30年狂做綠葉星路平平
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52歲戴耀明1994年加入TVB，入行30年以來多數都係擔任綠葉角色，甚少擔正演出嘅機會，星路平平。雖然戴耀明最近有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，不過就照舊係出鏡機會唔多嘅角色。最近就有媒體爆出戴耀明更轉行做餐廳侍應，而戴耀明接受訪問時更直言幸好難突破心理關口……
戴耀明做侍應認難突破心理關口
最近有媒體報導戴耀明於「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙嘅茶餐廳開工，事後戴耀明接受訪問時就表示只係擔任兼職，皆因做演員收入唔穩定，而且自己現時亦未有新劇開拍，便兼職做侍應和洗碗來維持生計。
戴耀明亦坦言好難突破心理關口，送餐畀顧客時被認出亦會被問是否拍緊戲，令佢大感尷尬。戴耀明仲自爆自己送外賣時曾被誤以為係拍緊《東張西望》，現時則會當自己係演緊侍應角色去工作。
戴耀明自爆每日收入得幾百
因為做演員唔穩定，戴耀明都坦言幾時有工開真係唔確定，因此自己都想搵多門手藝，即使日後在面臨等劇拍嘅情況，自己都仍有一技之長可以養家糊口。至於工資方面，戴耀明就透露自己好少出糧，不過亦佢所知都係每日$300至$400左右，1個月都可以賺到1萬幾。
不過亦有唔少網民力撐戴耀明心態夠好：「我反而欣賞佢，能屈能伸，搵食有乜問題」、「佢自食其力起碼好過張致恆..」、「能屈能伸真男人」、「靠雙手搵食！值得尊重！」
戴耀明直言同演員生涯好唔同
年過半百轉行兼職侍應，戴耀明就直言仍未習慣，有時候踎地洗碗後起身仲會見頭暈，認真搵錢艱難！不過被問到演員定侍應難做事，戴耀明就表示2者性質不同，演員多數係去演繹同享受角色，而侍應則係體力勞動嘅工作，除咗要照顧食客外，又要同時保持餐廳整潔，兼顧超多事！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@dia_yiu_ming、youtube@TVB USA Official