49歲戴耀明宣布同前女友復合兼結婚 翻撻背後竟源於一個誤會﹗

現年49歲戴耀明早前上Bob林盛斌主持《360秒人生課堂》，自爆想組織家庭，其風趣母親亦被邀上節目，揚言恨見到個仔結婚同攞獎，以圓其心事﹗孝順仔戴耀明今日（11日）忽然宣布婚訊，未婚妻是前度女友，更爆是復合背後原因竟然因為一個誤會﹗