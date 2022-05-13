49歲戴耀明首度公開未婚妻靚樣被指似熊黛林 大談婚禮安排及生B計劃
戴耀明宣布脫單兼結婚 翻撻因為一個誤會﹗
戴耀明早前在Bob林盛斌主持《360秒人生課堂》，自爆想組織家庭，其風趣母親亦被邀上節目，揚言恨見到個仔結婚同攞獎，以圓其心事，孝順仔戴耀明日前忽爆脫單兼婚訊﹗戴耀明入行接近三十年，感情生活向來低調，之前曾自爆暗戀佘詩曼，更開口想娶對方入門﹗戴耀明忽然宣布婚訊，另一半並非暗戀多年的佘詩曼，而是前女友Anna，是圈外人並從事投資金融行業，2011年二人拍拖約六年，因小事經常嗌交加上自己當時不懂遷就人，最後導致分手收場﹗
戴耀明誤以為患骨癌 學懂珍惜眼前人
戴耀明爆婚訊後接受無綫娛樂新聞台訪問，他指之前手前臂腫痛兩星期一直未有好轉，前往作詳細檢查，等待報告時相當憂慮，戴耀明話：「醫生話都係嗰啲啦，一係良性，一係惡性，當時心諗：『唔係就咁玩完呀？以後做唔到演員，乜都要放棄。』等緊報告時，嗰時覺得自己七、八成有骨癌，第一時間打畀阿媽，第二個就係打畀佢（前女友）﹗大家傾到好灰，仲交低叫佢幫我睇吓阿媽，佢安慰我吉人自有天相，但都好擔心，傾吓傾吓講笑話要去沖喜吓，真正嘅意義係大家有個伴行落去﹗」檢驗報告一出，只是腫傷沒有重症，虛驚一場卻令戴耀明更珍惜眼前人，與前女友復合，並決定結婚﹗
戴耀明讚未婚妻為人樂觀 與自己性格相近一拍即合
戴耀明和前度Anna復合幾個月，已決定結婚，他在訪問中首度公開未婚妻Anna的相片，長頭髮眼大大，皮膚白滑，被網民讚靚女仲話好似熊黛林﹗戴耀明冧爆講準太太優點，指Anna為人樂觀正面，「佢不時有啲烏龍嘢，同我差唔多，好簡單，好容易開心同笑﹗」戴耀明透露Anna平時愛畫漫畫，不時把畫作送給戴耀明，他把畫作公開並講笑話：「我收到嗰時覺得點解畫到小弟我咁醜樣？可以畫我靚仔啲﹗佢個世界好漫畫好卡通好簡單。」戴耀明坦言對方跟自己性格想法相近，所以一拍即合﹗
計劃年尾結婚 對生B有憂慮
戴耀明透露計劃年尾結婚，「想大家最friend最親嘅人一齊食餐飯，好似party咁﹗」身為獨子的他被問到生B計劃，戴耀明指「癌病疑雲」後令他體會健康才最重要，「希望佢可以健健康康，大家都健康，因為自從呢單嘢之後，我發覺若然不幸瀨咗嘢，就算依家即刻畀兩億我都笑唔出，依家覺得同到最想一齊嘅人，做到最想做嘅嘢，就已經心滿意足﹗」至於問到會否趕生B，讓戴媽媽可以早點抱孫，戴耀明直言感憂慮：「呢單嘢有啲難搞，小朋友10歲，我都60，佢啱啱學識打籃球，我仲有冇精力同佢玩呢？佢啱啱出身20歲，我已經70歲，所以隨緣啦﹗」並指同太太有共識對生B都是隨緣，不會強求﹗
360秒人生課堂｜戴耀明誓要抹走茄哩啡之名 被母催婚背後藏感人故事
《360秒人生課堂》戴耀明生動演繹自己的人生高低起跌，但背後原來藏有一個又一個的感人故事﹗戴耀明自小被懷疑過度活躍，入行做演員只因「怕悶」，認為當演員可以扮演不同職業的角色，戴耀明話：「今日做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心﹗」滿足其坐唔定的性格﹗
被叫死茄哩啡灑下男兒淚 重申：我個名叫戴耀明
戴耀明加入無綫後，演過不少角色，參演過無數古裝、時裝及民初劇，以及不同劇種溫情、搞笑至勵志都有，演過的角色有記者、綁匪及日本軍官等等，但觀眾都記唔到其名字，他透露最難過一次是在蘭桂坊遭醉酒男子大叫「死茄哩啡」，戴耀明坦言當時帶點醉意，忍不住流下男兒淚：「原來我做咗十年，畀人感覺都係一個茄哩啡，仲要加個死，當然死茄哩啡呢四個字並冇打沉我意志。」之後戴耀明再於吃飯期間遭親切的婆婆以「茄哩啡」問候，不過這次送上的卻是窩心的鼓勵：「黎耀祥都做咗好多年茄哩啡先捱出頭，你畀心機呀，阿婆支持你呀。」直認綠葉生涯艱難的戴耀明，重申只有一個心願：「眨吓眼做咗廿幾年，我呢團火冇熄到。各位街坊，如果第時見到我，我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明，我係一個演員。」
戴耀明談及亡父、年邁母親的簡單心願勁催淚
《360秒人生課堂》分享過程中，戴耀明除了大談當演員的辛酸，也談及家人，出身草根家庭的戴耀明，大多數「做番自己」飾演基，尤其擅長飾演小人物或小古惑。直到 2010 年，戴耀明抓緊了演藝生涯中首個良機，憑《鐵馬尋橋》「義氣排長」一角突圍。在劇中以真摯眼淚感動無數觀眾的戴耀明，眼淚背後卻另藏心酸故事：「11年前我爸過咗身，當時我都懷疑自己情緒有問題，咁啱搵我做《鐵馬》，劇入面有大量喊戲，嗰時話喊就喊…添哥(《鐵馬》監製李添勝）嗰時都讚我：『你個衰仔估唔到平時做開騎騎呢呢，做起呢啲嘢都OK啦，流馬尿幾好﹗』嗰時我開始諗，原來做演員係需要有經歷，但好坦白講，我爸過身呢種經歷，如果可以畀我重頭揀，我寧願冇。」
戴耀明被媽媽催婚
戴耀明還大談已年逾80歲的母親，在戴耀明眼中「戇居居+天真無邪」的戴媽媽，近年起勢向阿仔催婚，為的是怕自己死後阿仔沒有伴，戴耀明引述戴媽媽當時言談：「第時唔覺意你媽兩腳一伸，你又唔覺意喺 TVB攞咗個咩獎，咁你返到屋企拎住個獎戇居居，咪冇人同你分享。你阿媽頂晒櫳變隻飛蛾對你笑一笑，到時你都唔鬼知啦。」樂天又敢言的戴媽媽更心懷希冀阿仔有天能吐氣揚眉，戴耀明坦言相當慚愧，竟連媽媽「電視城一日遊」的心願仍尚未實踐：「我撈咗幾廿年，連帶我媽返電視城參觀都未試過。」 原來戴耀明錄影當日，其好友譚俊彥悄悄地帶戴媽媽參觀電視城，更於古裝街向戴媽媽大談戴耀明拍劇點滴，過程中還不忘表達對好友的感激，譚俊彥說：「我嗰時啱啱嚟 TVB，個個都唔識，小明成日照顧我。有時我有啲戲唔明白，我都會打畀佢。」之後譚俊彥將戴媽媽帶上台並向戴耀明送上擁抱，場面感人。
戴耀明對佘詩曼心存幻想
入行近30年的無綫綠葉王戴耀明，早前他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變！戴耀明因為與佘詩曼在04年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」佘詩曼，早年戴耀明接受訪問時曾自爆：「我經常同阿佘講，我賺到錢會娶你做老婆。」在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年話要娶佘詩曼一事，他表示當然記得，更笑說這是不負責任的說話。
戴耀明借醉向阿佘示愛
原來當年戴耀明冇實際行動追求佘詩曼，只借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」當然是食檸檬得不到回應啦！戴耀明在訪問中毫不掩飾對佘詩曼愛慕之情，即使得不到亦讚不絕口：「佢係一個好正嘅女人，我相信好多人跟我一樣，有娶佢嘅想法。講出嚟就有五十五十機會，唔開聲嘅話永遠都係零。」
常見問題
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