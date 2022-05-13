49歲戴耀明首度公開未婚妻靚樣被指似熊黛林 大談婚禮安排及生B計劃

現年49歲戴耀明日前爆婚訊，未婚妻是前女友，二人復合數個月便決定結婚，戴耀明接受無綫娛樂新聞台訪問，將未婚妻Anna靚樣首度公開，在訪問揭復合經過如韓劇一樣充滿戲劇性，戴耀明冧爆大數未婚妻優點，及大談年尾婚禮安排﹗