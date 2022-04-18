360秒人生課堂｜49歲綠葉王戴耀明：「都慣咗被人叫大茄！」

《360秒人生課堂》｜49歲綠葉王戴耀明1992年在亞洲電視出道、1994年轉投無綫，轉眼已做了28年，為人熟悉的角色包括《鐵馬尋橋（2010）》入面大難不死嘅排長，喺《巾幗梟雄之義海豪情（2010）》入面迷戀陳法拉嘅日軍向山少佐，呢啲角色大家冇可能冇印象！正常打工仔，打咗十幾年工，點都升到管理層嘅位置，份糧亦有番咁上下。反之喺TVB磨咗十幾年嘅戴耀明，一直原地踏步，飾演小人物角色。戴耀明話：「都慣咗被人叫大茄！」