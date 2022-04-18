360秒人生課堂｜49歲綠葉王戴耀明：「都慣咗被人叫大茄！」
《360秒人生課堂》｜戴耀明為盡孝道放棄北上發展
戴耀明在《360秒人生課堂》提及與母親的關係，入行多年除了未曾帶過媽媽入電視城，更為照顧家中八十多歲的母親放棄不少北上發展機會，由於是家中獨子，父親十多年前已逝世，所以要獨力負起照顧母親的責任。
戴耀明19歲投身娛樂圈：一定要有副業
想當年，戴耀明19歲就投身娛樂圈，一做就做咗十幾年。「讀書已經好鍾意做話劇，希望大個後可以投身呢行。其實入行經過都幾戇居，有日，我阿媽睇電視嗰時見到亞視請演員，咁啱當時畢業，未搵到嘢做咪試下，咁就入咗行。後來喺亞視做咗1年，發現冇咩人睇，覺得無綫好似好啲，就去無綫考訓練班囉！」加入TVB後，戴耀明先至發現TVB新人輩出，比起亞視更難「有人睇」。
「當時過嚟TVB冇諗過呢點，不過既然選擇咗，可能係命中註定嘅呢！我唔知道乜嘢叫做運氣，但可能係我唔夠進取。我比較被動，人際關係比較輸蝕。」身為獨生子，即使對星途樂天知命，但總要對家人有所承擔。
家人支持 甘心留喺TVB
「其實屋企人好支持我做呢行，又冇嫌棄我喺娛樂圈唔湯唔水，搵唔到大錢。其實人一世物一世，做到自己鍾意嘅嘢，又唔係搵唔到食，OK啦！做演員都有萬零2萬蚊底薪，加埋爆show分佣，收入都算穩定。
「試過有年爆show搵多咗十幾萬，但都有試過唔爆show冇乜錢，唯有少啲出街囉！坦白講，我呢個年紀已經好難喺出面搵份工。反而keep住做呢行，幫到我搞啲小生意，因為啲人認得我，傾起生意上嚟都易啲。做呢行一定要有副業，以前都有搞過酒吧同埋運輸。除非TVB炒我，如果唔係我都唔會放棄。」甘心留喺TVB做綠葉，只可以話佢真係好鍾意呢份工！
《潛行狙擊》入面嘅磨碌，戲分唔算多，但係就因為個髮型似阿Bert而被網民惡搞。連戴耀明都受寵若驚咁話：「點解佢哋會惡搞配角?」網民嘅喜好咁易被你估到咩！（圖片來源：新傳媒資料室）
戴耀明試過Send短信向佘詩曼示愛
無綫綠葉王戴耀明一直封佘詩曼做女神，曾經話將來搵到錢要娶阿佘做老婆，又試過飲醉酒send短訊示愛，預咗食檸檬嘅佢日前喺訪問度話：「我哋嘅距離係10萬億咁遠，望吓就夠，」阿佘真係好正！做人有夢想係好嘅！
對住陳法拉好易投入
戴耀明被網民惡搞嘅起源，嚟自《巾幗梟雄之義海豪情》，佢飾演日軍向山少佐，同陳法拉重有幕床戲，呢場戲影像化咗唔少巴打嘅final fantasy，亦令佢做咗毒男嘅代表。「晴晴（陳法拉）獻身俾我嗰場戲，其實我冇掂過佢㗎！但係法拉真係好專業，雖然大家冇同時入鏡，但係拍我嘅戲分嗰時，法拉都照樣做番成場戲俾我，照樣除衫，帶我入戲。」「咁當時你個腦諗緊咩呀？」我問。
「全程投入㗎喇！對住法拉好容易投入㗎嘛！」真係聞者葡萄，見者噴血。不過《巾》劇監製李添勝當年曾經公開點名多謝戴耀明。
「聽到我好感動，佢係我伯樂，關照咗我十幾年。有時我出show唔夠數，添哥都會救我，佢可以講得上係我嘅再生父母。」當年黎耀祥都係多得李添勝關照，憑住《巾幗梟雄》一鋪翻身，但戴耀明就唔敢將自己同黎耀祥相提並論。
「我想像唔到自己可以擔起1套劇。唔係對自己冇信心，但做咗十幾年，大概都知道乜嘢人可以帶得起成套劇。我自問只可以喺主角側跟錦上添花，只要觀眾留意到我，我已經好滿足。初入行嗰幾年，都會對人氣有憧憬，而家做咗十幾年，都睇化喇！」你咁講法即係話黎耀祥唔靚仔啫！
做秋生短命都制
入行廿幾年，好多人叫唔出佢嘅真名外，甚至連片尾字幕都打錯佢個姓做叫「載」耀明。
「而家行出街都有人會叫我大茄㗎！初初未習慣都會有啲唔開心，但做咗十幾年，情緒上冇咩事喇！我只會覺得呢啲人冇禮貌。反而最慘嘅係當年喺訓練班出嚟，試過要扮牛頭馬面，笠住個面具拍古裝，角色完全見唔到個樣。又試過坐係藝員休息室，保安以為我係臨時演員，重諗住趕我走。最辛酸嘅係，我哋做配角會同時間騎住幾套劇，最多試過兩個月騎4套劇。凌晨4點拍完一組戲，另外一套劇又開晨早6點。多劇拍雖然係辛苦，不過一定會爆show，一睇銀行簿仔就開心番。」但係佢並唔係為咗爆show就咩角色都肯演。
「如果要我除褲露屎忽、打格仔露J嗰啲，我一定唔會接，就算露完可以上封面我都唔制。但係如果係梁家輝嘅《情人》，嗰啲又唔同。人一定會計數，有等價交換。我年紀唔細，如果俾5千蚊我拍兩組鹹戲，就梗係唔制啦！除非真係冇飯開㗎啫！我最大嘅宏願係做到黃秋生，佢每個角色都好搶。做到佢咁樣，我真係短幾年命都制。」黃秋生已經係影帝級，戴耀明要學佢，首先要掃番幾個獎先。不過佢似乎對《萬千星輝頒獎典禮》有啲意見。
「『飛躍進步』獎其實都係頒俾主角級嗰啲，最好有個『綠葉』獎！」講完呢句，佢就哈哈大笑。相信，佢都知道呢個建議係妙想天開。
後記：而我不知戴耀明是誰？
入行近卅年，拍過嘅劇絕對比好多1線小生重要多，戴耀明亦不止一次接受採訪，其中一個訪問在多年前進行，記者帶咗戴耀明落旺角影相。影影下，人群開始聚集起嚟，後來重有自遊行主動要求逐一同佢合照。戴耀明忽然變成旅遊景點，可惜喺班自遊行入面，冇人講得出戴耀明個名。對於1個演員嚟講，冇知名度會唔會係最大嘅遺憾呢？