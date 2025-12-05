中年好聲音4｜44歲電台DJ戴藝演繹林憶蓮《為你我受冷風吹》 一原因獲海兒力讚

44歲電台DJ戴藝在《中年好聲音4》舞台上深情演繹林憶蓮《為你我受冷風吹》，感情真摯的歌聲瞬間征服現場評審，成功收穫4燈佳績。戴藝一開聲便令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦四位評審互相對望，現場氣氛瞬間被點燃，而評審們的讚賞更是毫不吝嗇。