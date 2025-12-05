中年好聲音4｜44歲電台DJ戴藝演繹林憶蓮《為你我受冷風吹》 一原因獲海兒力讚
44歲電台DJ戴藝在《中年好聲音4》舞台上深情演繹林憶蓮《為你我受冷風吹》，感情真摯的歌聲瞬間征服現場評審，成功收穫4燈佳績。戴藝一開聲便令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦四位評審互相對望，現場氣氛瞬間被點燃，而評審們的讚賞更是毫不吝嗇。
本集歌單如下：
- 范順安《分手總要在雨天》
- 朱珠《如果沒有你》5燈直接晉級
- 雷小雷《唯一》
- 黃藝輝《凌晨香港（原創）》
- 李昊《愛錯》
- 林靖枝《冬天一個遊》
- 戴藝《為你我受冷風吹》4燈
- 弈天《朋友別哭》
- 金紫麟《美麗之最》
戴藝一開聲震撼全場 周國豐當場驚呼
戴藝甫一開口演唱，便立即吸引了所有評審的注意，四位評審不約而同地互相對望，顯然被這位電台DJ的歌聲所震撼。同為電台音樂DJ的評審周國豐更是當場驚呼「Ok喎！」，足見戴藝的表現確實令人眼前一亮。這位44歲的參賽者以其深厚的音樂功底和豐富的電台經驗，在舞台上展現出與眾不同的魅力。
海兒大讚戴藝假音技巧 稱讚控制力度出色
評審海兒對戴藝的表現給予了極高的評價，特別讚賞他在演唱技巧上的掌控能力。海兒表示「呢首歌最難嘅位係要吶喊得嚟要好性感，呢個係一個好難拿捏嘅點，而我覺得你係做到，你keep住一個7、80%嘅力度hold住一段好長嘅時間，我覺得好難，而你係做到，而每一個Chorus嘅最高嗰粒音，你唱準晒嗰幾粒假音，very good！」這番評語充分肯定了戴藝在演唱技巧上的專業水準。
張佳添感動稱讚戴藝唱得真摯入心
評審張佳添更是被戴藝的真摯演唱深深感動，他坦言「我覺得今日坐喺呢個位我賺咗，我覺得你唱得好真摯，我聽得好入心好悅耳、好開心。」這番話不僅是對戴藝歌聲的讚美，更是對其情感表達能力的高度認可。周國豐亦讚賞戴藝的聲音運用技巧，表示「你用聲好叻，你無論講嘢、唱歌把聲運用控制得好好。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期