37歲戶田惠梨香近照曝光！女神變化驚人被批走樣 網民：還我彌海砂
37歲戶田惠梨香近照曝光後，日本網民瞬間崩潰！這位曾經憑《死亡筆記》彌海砂一角紅遍亞洲的女神，如今外貌變化引發全網熱議，網民直呼「還我彌海砂」、「時間好殘酷啊」！
戶田惠梨香宣傳新戲合照 網民以為係AI生成
戶田惠梨香與鈴木亮平主演的新劇《REBOOT》日前正式播出，同劇喜劇演員津田篤宏在社交平台發出宣傳合照，意外引爆網民熱議。照片中戶田惠梨香身穿全黑高領洋裝，頭髮全部綁起來，輕扶著津田篤宏的肩膀站在一旁合照。然而兩人臉部大小差距極大，令日本網友驚喊「看起來像AI生成的照片！」津田篤宏更在貼文中自嘲：「戶田小姐並不是在我身後2公尺的地方，她就在我身邊！臉看起來比較大這件事請不要在意！」
彌海砂女神20年後變化巨大
回想2006年，當時只有18歲的戶田惠梨香憑藉電影版《死亡筆記》彌海砂一角打開知名度，以雙馬尾超萌造型神還原漫畫角色，吸引大批男粉絲擁戴，成為不少人心中的完美女神。然而時隔20年，現年37歲的她外型變化明顯，網民紛紛留言表達震驚：「還我彌海砂」、「時間好殘酷啊」、「感覺長相不太對勁」，對比當年清純可愛的模樣，確實令人感慨歲月不饒人。
日本粉絲不捨青春回憶
戶田惠梨香的近照曝光後，日本網民反應兩極，除了感慨時間流逝外，也有不少人讚賞她勇於挑戰不同角色的專業精神。有網民留言：「雖然外貌有變化，但演技依然出色」、「能夠為了角色犧牲形象，這才是真正的演員」。
Netflix新劇刻意扮老顛覆甜美形象
事實上，戶田惠梨香近期剛完成Netflix新劇「地獄に堕ちるわよ」（暫譯：地獄占星師）的拍攝，為了詮釋劇中極具爭議性的傳奇人物「細木數子」，她不惜在造型與表演上全面顛覆過往形象。據了解，她甚至刻意扮老來貼近角色，就連一向給人甜美印象的笑容，也轉為令人不寒而慄的氣場，完全打破觀眾對她的既有印象。
圖片來源：IG圖片、電影圖片、「地獄に堕ちるわよ」資料或影片來源：原文刊於新假期