房署署長羅淑佩疑請假睇足7場Ian演唱會 FB晒1相破解傳聞！

MIRROR成員陳卓賢（Ian）的首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》於本月19日起，在亞洲博覽館隆重開鑼。而作為忠實的Hellosss（Ian粉絲名稱），現年56歲的房屋局常任祕書長兼房屋署署長羅淑佩，除咗現身首場演唱會支持偶像外，亦sweet爆送埋花籃到場，不過日前就有網民發現羅淑佩仲疑似請假睇足7場演唱會……

