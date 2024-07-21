房署署長羅淑佩疑請假睇足7場Ian演唱會 FB晒1相破解傳聞！
羅淑佩被指為睇Ian請足假7日假
羅淑佩於Ian演唱會首場就大方現身支持，事後亦在社交平台曬出多張演唱會的照片，仲留言示愛「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會！感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan!」而根據政府網頁的資料顯示，羅淑佩於本月20日至25日休假，時段時正好同Ian的演唱會日期重疊，隨即引來唔少網民熱議，齊齊猜測羅淑佩係唔係特意請足7日假支持Ian的演唱會。
羅淑佩FB晒1相爆真相
雖然唔少網民都猜測羅淑佩係攞足7日假去睇Ian演唱會，不過羅淑佩的假期其實並非用嚟撐Ian場。日前（21日），羅淑佩就在個人社交平台晒出1張打卡多啦A夢嘅照片，而相中可見係攝於北海道新千歲機場。羅淑佩更留言表示：「Doraemon 無處不在，昨天一落機又見到……」打破網民的猜測！
房署署長羅淑佩公開欣賞Ian心聲 爆年輕時喜愛另一情歌王
唔少人都知房屋署署長羅淑佩有追星，係MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲，近日她受訪再大方分享追星經歷，仲借一首歌鼓勵大家。
追星無分年齡 羅淑佩坦言不解
羅淑佩在恆生大學傳播學院《恆傳感言》的訪問中提到，她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。
「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知喎，我係邊個嘅迷。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、或者陳百強、Beyond，我鍾意佢地又係人都知。」
羅淑佩公開場合支持Ian 遭質疑自爆年輕時喜愛譚詠麟
羅淑佩多次在公餘時間被發現到陳卓賢的活動中支持他，這樣的行為引起了一些人的批評。對此，羅淑佩表示：
「一個好似我咁嘅年紀、做我呢啲工嘅人，原來好似唔係好應該鍾意一個年輕啲嘅香港歌星或歌手？係咁㗎咩？唔係一向都講俾人聽咩？我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟齊晒，所以我覺得好自然啫。」
羅淑佩欣賞Ian的正面形象 推介呢首歌！
羅淑佩解釋，她之所以會公開表示喜歡Ian，是因為他在音樂之外，還有其他值得欣賞的地方。她大力推介Ian去年包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》。
「當你自己覺得是一朵孤花時，其實也可以有生命力、可以成長……其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。」
MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。
房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場
西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！
Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔
活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」
尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」
Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」