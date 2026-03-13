才駿軒節目｜TVB重磅出擊組「才駿軒」！陳豪譚俊彥率星級軍團揭增值策略
今日星級造勢 陳豪譚俊彥親授增值秘技
今日「才駿軒 ELITE CLASS 星級造勢活動」場面相當熱鬧，一眾星級藝人親臨現場為新團隊打響頭炮。視帝陳豪與譚俊彥聯同陳貝兒、劉穎鏇等星級陣容，大方分享各自的財富增值策略及如何建立投資智慧，更談及健康和養生心得，內容相當貼地實用，吸引大批現場觀眾圍觀。據悉，才駿軒未來將會涵蓋財富（Wealth）、健康醫療（Health）和養生（Wellness）三大內容範疇，為高端客戶提供一站式全方位多元媒體服務及營銷方案，似乎野心不少。
CEO吳靜雯領軍 強調三大核心內容
TVB今次重本投資的「才駿軒」，由才駿軒首席執行官吳靜雯（Carman）親自領軍，帶領專業的創意營銷及創作服務團隊，目標是為高端客戶量身定製獨特專屬的營銷方案。吳靜雯在活動上強調團隊口號：「聚財智・創內容・連機遇」，表示團隊不只專注於傳統的財富資訊，更會將版圖擴展至健康醫療和養生領域。團隊將會創作並提供一站式內容，包括電視專題節目、清談訪問、創意廣告等，務求滿足客戶全方位的需求。
TVB擁三大優勢 劍指大灣區3,000萬觀眾
「才駿軒」的成立被視為TVB在媒體轉型下的重要一步，其背後坐擁的競爭優勢絕對不容忽視。首先，TVB在大灣區擁有獨一無二的直營媒體平台，能直接接觸近3,000萬名觀眾，市場潛力巨大。其次，TVB龐大的影視IP及藝人資源，能為財經內容注入更多娛樂元素和星級效應。最後，團隊能突破平台及地域界限，度身定製如財富博覽、高峰論壇等線上線下活動，實現跨地域發布，這種一條龍的推廣方案在市場上極具競爭力。
市場分析：媒體轉型新一步？
有市場分析指出，TVB成立「才駿軒」是其積極開拓高端客戶市場的明確信號，銳意將傳統的媒體影響力轉化為更具體的商業價值。過往財經資訊節目予人嚴肅刻板的印象，但TVB憑藉其強大的藝人網絡及節目製作經驗，有望將財富、健康、養生等議題包裝得更「入屋」，吸引更廣泛的觀眾群。外界正密切關注，TVB此舉能否成功結合娛樂與專業，在競爭激烈的金融媒體市場中殺出一條血路，創造新的收入增長點。