才駿軒節目｜TVB重磅出擊組「才駿軒」！陳豪譚俊彥率星級軍團揭增值策略

TVB今日（13日）隆重宣布成立全新金融媒體服務團隊「才駿軒」，陣容鼎盛，星光熠熠！在香港會議展覽中心舉行的發布會上，星級才俊藝人陳豪、譚俊彥、陳貝兒、劉穎鏇、何依婷及林溥來（Patrick Sir）全數現身撐場，場面墟冚。究竟這個號稱「聚財智・創內容・連機遇」的新團隊，能否在財經界掀起新風浪？