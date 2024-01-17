深水埗「打劫片」熱爆網 網友細心觀察結尾 爆笑回應：袁偉豪係咪轉行啦
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昨天（16日），在網上瘋傳了一段「打劫珠寶行」影片。該影片中出現了一名戴著面罩的匪徒，手持刀具闖入珠寶店，恐嚇店員，迫使他們將珠寶放入袋子中。片中仲見袁偉豪的蹤影，本尊亦有親自回應！
網友細心觀察結尾 爆笑回應：袁偉豪係咪轉行啦？
網友細心觀察後發現，原來該短片的結尾有人喊「CUT」，並且周圍有不少旁觀者，因此可以推測這實際上是拍戲，並非真正劫案。許多人上傳了當時拍攝到的照片，證實片中的劫匪有藝人袁偉豪，在深水埗北河街拍劇。
網友紛紛表示：「只要看畫面就知道，有人躲在畫面之外，而店員的舉動也像是典型的拍戲場景」、「一看就知道這是低成本製作」、「拍戲時聽到喊CUT」、「袁偉豪係咪轉行啦？」。在該片中，更見到袁偉豪扮演的角色穿著全黑打扮，戴著黑色帽子、短袖上衣和長褲，並戴著黑色手套。
袁偉豪獨家回應持刀劫匪「另有其人」
袁偉豪亦有留意呢單劫案，更在IG笑指片中持刀劫匪其實另有其人：「呢個咁厚嘅背肌一睇就知唔係我啦」仲tag咗另一位演員，佢就係關曜儁，關曜儁亦在社交平台轉發袁偉豪嘅po大方承認。袁偉豪事後接受《東方新地》 獨家回應：
「我同Leo 哋拍緊新劇 《反黑英雄》 前日係深水埗拍攝其中一場重頭戲，片中的人是他，當日現場拍攝順利，而且街坊好配合，其餘嘅冇回應，多謝大家支持港劇拍攝🙏」
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圖片來源：小紅書圖片、IG@benontheroad、IG@leokwan