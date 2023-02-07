打天下2｜歐錦棠搵「3D版有村架純」小日向優香助陣 即場做一件事被笑自肥
《打天下2》歐錦棠：真正肥嗰啲你都未睇到
事情起源於歐錦棠早前由日本拍完外景返港，但直到近日才整理去日本時的行李，他笑言在「馬剛正」個袋入面，搵到件寫著「萌美」的空手道袍，叫大家估吓邊做「萌美」，引來不少網民猜測「片山萌美」、「林明美」、「馬剛正真身係萌美」、「武田梨奈？」等等。
小日向優香獻出寶貴第一次
隔了幾日，歐錦棠終於開估，他宣布：「今次《打天下2》日本演員非常強勢！打有打得，戲有好演得，仲要有埋佢，真係唔睇唔得！好開心邀請到小日向優香參演，獻出佢寶貴的第一次 —— 拍電視劇，仲要係香港製作，大家真係要留意！（萌美咪就係佢…）」
親筆簽名寫真集羨煞一眾網民
同時歐錦棠又分享了幾張和小日向優香拍攝的合照，相中可見他拿著一本小日向優香的性感寫真集向對方索取簽名，羨煞一眾網民，有網民問：「你係咪突登安排馬剛正條感情線同萌美？擺明自肥丫！」歐錦棠就搞笑回答：「真正肥嗰啲你都未睇到！」
歐錦棠叮囑：大家記住佢個名
網民大讚小日向優香「非常胸狠」、「勢兇夾狼，師傅小心」、「好靚女」、「棠哥識貨」，更封她做「3D版有村」、「有身材嘅有村架純」、「新有村架純」等，不過歐錦棠就為她護航說：「大家記住佢個名叫做小日向優香仲好啦。」
眼利網民笑爆：連支筆都升起
有不少網民更留意到歐錦棠和小日向優香的合照中一個細節位，笑指：「連支筆都升起」、「支筆都動L」、「支筆有心定無意㗎！？」等等。
歐錦棠試過入小日向優香中路？！
有網民更叫歐錦棠「試吓入佢中路」，歐錦棠竟回答：「試過，好似行唔通，諗吓好唔好試吓入後路！」相信只係講緊打空手道，看來小日向優香在劇中的角色「萌美」係非常打得！
25歲小日向優香2021年出道
現年25歲的小日向優香（小日向ゆか）有「豐滿版有村架純」之稱，自2021年出道，因上綜藝節目時被主持人介紹為「酷似有村架純的人」而一舉成名。
IG擁逾29萬粉絲
2021年4月，小日向優香開始進軍寫真界，憑著與有村架純相似的清純臉容配上豐滿的34F上圍而人氣急升，IG至今已有超過29萬粉絲，Twitter亦有超過21萬粉絲。
去年推出首本個人寫真集
小日向優香入行後相當識做，不時在社交網向粉絲大派福利。去年9月，小日向優香更推出首本個人寫真集《はじメェ~まして。》（Nice to meet you.），取得不俗銷量，如今她更多線發展，踩入電視圈。
高中狂做兼職幫補家計
出身群馬縣的小日向優香，曾透露她從小就渴望成為模特兒，但出道前她的家境十分清貧，讀高中時更曾在便利店、拉麵店、居酒屋等地方做兼職幫補家計。
20歲獲經紀公司發掘入行
在高中畢業後，小日向優香隻身前往東京追夢，但一直只能擔任各種產品的Showgirl，直到20歲那年，才獲經紀公司發掘，正式加入藝能界。
常見問題
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