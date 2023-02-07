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打天下2｜歐錦棠搵「3D版有村架純」小日向優香助陣 即場做一件事被笑自肥

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ViuTV在2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》去年宣布添食，這部劇集由歐錦棠身兼監製、編劇兼主演，更親自飛到日本拍攝《打天下2》外景戲，近日他就在社交網公布邀請到有「寫真界有村架純」之稱的小日向優香參演，仲即場請她做一件事，被網民紛紛取笑他自肥！

打天下2 現年25歲的小日向優香有「寫真界有村架純」之稱。
現年25歲的小日向優香有「寫真界有村架純」之稱。（圖片來源：@mogmog_yukappy）

《打天下2》歐錦棠：真正肥嗰啲你都未睇到

事情起源於歐錦棠早前由日本拍完外景返港，但直到近日才整理去日本時的行李，他笑言在「馬剛正」個袋入面，搵到件寫著「萌美」的空手道袍，叫大家估吓邊做「萌美」，引來不少網民猜測「片山萌美」、「林明美」、「馬剛正真身係萌美」、「武田梨奈？」等等。

打天下2 歐錦棠在《打天下》系列中飾演空手道師傅「馬剛正」，不過他指「馬剛正」在日本冇著過道袍。
歐錦棠在《打天下》系列中飾演空手道師傅「馬剛正」，不過他指「馬剛正」在日本冇著過道袍。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 原來件道袍借咗畀「萌美」著！
原來件道袍借咗畀「萌美」著！（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 《打天下2》的日本外景已在上月完成拍攝，歐錦棠透露日本女星武田梨奈左）在劇中有不少武打戲份。
《打天下2》的日本外景戲已在上月完成拍攝，歐錦棠透露日本女星武田梨奈（左）在劇中有不少武打戲份。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

小日向優香獻出寶貴第一次

隔了幾日，歐錦棠終於開估，他宣布：「今次《打天下2》日本演員非常強勢！打有打得，戲有好演得，仲要有埋佢，真係唔睇唔得！好開心邀請到小日向優香參演，獻出佢寶貴的第一次 —— 拍電視劇，仲要係香港製作，大家真係要留意！（萌美咪就係佢…）」

打天下2 歐錦棠竟然搵來日本人氣寫真女星小日向優香參演《打天下2》，網民都話估佢唔到！
歐錦棠竟然搵來日本人氣寫真女星小日向優香參演《打天下2》，網民都話估佢唔到！（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

親筆簽名寫真集羨煞一眾網民

同時歐錦棠又分享了幾張和小日向優香拍攝的合照，相中可見他拿著一本小日向優香的性感寫真集向對方索取簽名，羨煞一眾網民，有網民問：「你係咪突登安排馬剛正條感情線同萌美？擺明自肥丫！」歐錦棠就搞笑回答：「真正肥嗰啲你都未睇到！」

打天下2 小日向優香親自為寫真集簽名。
小日向優香親自為寫真集簽名。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 又同棠哥合照。
又同棠哥合照。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

歐錦棠叮囑：大家記住佢個名

網民大讚小日向優香「非常胸狠」、「勢兇夾狼，師傅小心」、「好靚女」、「棠哥識貨」，更封她做「3D版有村」、「有身材嘅有村架純」、「新有村架純」等，不過歐錦棠就為她護航說：「大家記住佢個名叫做小日向優香仲好啦。」

打天下2 棠哥叫大家記住小日向優香個名！
棠哥叫大家記住小日向優香個名！（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

眼利網民笑爆：連支筆都升起

有不少網民更留意到歐錦棠和小日向優香的合照中一個細節位，笑指：「連支筆都升起」、「支筆都動L」、「支筆有心定無意㗎！？」等等。

打天下2 有不少網民都好眼利，留意到連支筆都升起咗！
有不少網民都好眼利，留意到連歐錦棠身前支筆都升起咗！（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

歐錦棠試過入小日向優香中路？！

有網民更叫歐錦棠「試吓入佢中路」，歐錦棠竟回答：「試過，好似行唔通，諗吓好唔好試吓入後路！」相信只係講緊打空手道，看來小日向優香在劇中的角色「萌美」係非常打得！

打天下2 棠哥話要試吓入小日向優香後路。
棠哥話要試吓入小日向優香後路。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 網民都大讚棠哥搵到小日向優香演出好勁抽。
網民都大讚棠哥搵到小日向優香演出好勁抽。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 棠哥最後仲預告《打天下2》唔止有武田梨奈同小日向優香兩位日本女星！
棠哥最後仲預告《打天下2》唔止有武田梨奈同小日向優香兩位日本女星！（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）

25歲小日向優香2021年出道

現年25歲的小日向優香（小日向ゆか）有「豐滿版有村架純」之稱，自2021年出道，因上綜藝節目時被主持人介紹為「酷似有村架純的人」而一舉成名。

打天下2 小日向優香一出道就備受矚目，更被封為「最強水著天使」。
小日向優香一出道就備受矚目，更被封為「最強水著天使」。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 小日向優香酷似日本影后有村架純的臉容，獲讚為清純療癒系代表。
小日向優香酷似日本影后有村架純的臉容，獲讚為清純療癒系代表。（圖片來源：[email protected]_yukappy）

IG擁逾29萬粉絲

2021年4月，小日向優香開始進軍寫真界，憑著與有村架純相似的清純臉容配上豐滿的34F上圍而人氣急升，IG至今已有超過29萬粉絲，Twitter亦有超過21萬粉絲。

打天下2 小日向優香身高只有160cm，外型嬌小甜美，卻擁有豐滿上圍，充滿反差萌。
小日向優香身高只有160cm，外型嬌小甜美，卻擁有豐滿上圍，充滿反差萌。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 小日向優香不時會在社交網分享她工作時的花絮照。
小日向優香不時會在社交網分享她工作時的花絮照。（圖片來源：[email protected]_yukappy）

去年推出首本個人寫真集

小日向優香入行後相當識做，不時在社交網向粉絲大派福利。去年9月，小日向優香更推出首本個人寫真集《はじメェ~まして。》（Nice to meet you.），取得不俗銷量，如今她更多線發展，踩入電視圈。

打天下2 小日向優香首本寫真集銷量不俗。
小日向優香首本寫真集銷量不俗。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 雖然棠哥話今次係小日向優香第一次拍電視劇，但有網民指出她已客串過數部電視劇和電影。
雖然棠哥話今次係小日向優香第一次拍電視劇，但有網民指出她已客串過數部電視劇和電影。（圖片來源：[email protected]_yukappy）

高中狂做兼職幫補家計

出身群馬縣的小日向優香，曾透露她從小就渴望成為模特兒，但出道前她的家境十分清貧，讀高中時更曾在便利店、拉麵店、居酒屋等地方做兼職幫補家計。

打天下2 小日向優香讀高中時為幫補家計，做過不少兼職工作。
小日向優香讀高中時為幫補家計，做過不少兼職工作。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 小日向優香的三圍是34F、24、35。
小日向優香的三圍是34F、24、35。（圖片來源：[email protected]_yukappy）

20歲獲經紀公司發掘入行

在高中畢業後，小日向優香隻身前往東京追夢，但一直只能擔任各種產品的Showgirl，直到20歲那年，才獲經紀公司發掘，正式加入藝能界。

打天下2 成熟風的小日向優香。
成熟風的小日向優香。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 小日向優香隻身到東京追夢，做Showgirl兩年才成功加入寫真界。
小日向優香隻身到東京追夢，做Showgirl約兩年後才成功加入寫真界。（圖片來源：[email protected]_yukappy）
打天下2 現時小日向優香只得25歲，好有發展潛力！
現時小日向優香只得25歲，好有發展潛力！（圖片來源：[email protected]_yukappy）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yukappy、[email protected]歐錦棠 Stephen Au

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