打天下2｜歐錦棠搵「3D版有村架純」小日向優香助陣 即場做一件事被笑自肥

ViuTV在2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》去年宣布添食，這部劇集由歐錦棠身兼監製、編劇兼主演，更親自飛到日本拍攝《打天下2》外景戲，近日他就在社交網公布邀請到有「寫真界有村架純」之稱的小日向優香參演，仲即場請她做一件事，被網民紛紛取笑他自肥！