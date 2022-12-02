打天下2｜空手道奧運代表劉慕裳+31歲武田梨奈加盟 鐵頭碎15塊瓦片超勁
武田梨奈超強鐵頭功技驚四座
歐錦棠話第一次睇武田梨奈主演的日本動作片《高踢少女》（High kick girl），當時已被對方的獨特個性同凌厲動作吸引，今次《打天下2》終於邀請到武田主演，他形容「過去一個星期的連場武打場面拍攝，武田小姐技驚四座，無論演技和動作，都已經深深贏得所有同事的心。」
武田梨奈獲封「現代版春麗」
武田梨奈的超強鐵頭功技驚四座，她2014年拍日本信用卡廣告，表演美女頭頂碎15塊瓦片！她的超強鐵頭功不只成功引起話題，可讓一卡車男士拜倒在她的鐵頭魅力之下，也有網友將她封為「現代版春麗」，接著一連串受邀上節目，甚至為日本職棒擔任嘉賓，同樣再度以頭爆瓦片震驚全場。除了鐵頭功，其實武田梨奈早在10歲時就開始練空手道，擁有空手道「黑帶」級別，也有拿下空手道大賽冠軍的紀錄，而在2007年的時候進軍演藝圈，也因為她身懷絕技，出演多部武打電影，包括《少林少女》、《高踢少女》、《空手道美少女》、《格鬥拳擊》等，不只如此，她還曾推出單曲《High Kick Girl》，能打、能演還能唱，這位全方位的運動正妹後勢看漲，男人們可不得不關注。
武田梨奈同AK拍得好開心
武田梨奈都有在IG講來港演出的消息，並多謝團隊台前幕後，令她每日都拍得好開心同刺激，AK留言：「Thank you and nice to meet you,OSU！」武田亦回覆多謝AK和她講了好多日文。《打天下2》拍攝以來，歐錦棠透露接連有演員同武師受傷，特別係談善言左膝韌帶斷裂要做手術，他覺得好內疚，希望對方早日康復。對於武田梨奈有份演出，網民表示期待：「雖然最記得佢竟然係做和歌子酒，大師兄你可以問下佢酒量是否真係咁勁，咁多集都真係飲晒？」、「武田小姐真係好利害～技驚四座都不足以形容佢帶俾我嘅震撼。」2016年林敏驄去日本拍《冇有線電視台》，亦曾與武田梨奈有過交流及合照。
《打天下2》宣傳片：
武田梨奈鐵頭碎瓦片：
《打天下2》宣傳片中出現的31歲香港空手道運動員劉慕裳，於2021年8月5號代表香港出戰東京奧運，並在「女子個人形」奪得銅牌。
劉慕裳16歲開始就已經代表香港參加不同的國際比賽，曾得到過無數世界分站賽的獎牌，更在2017年曾為電影《空手道》客串。今次出戰東京奧運「空手道女子個人形」，正在學習空手道的吳業坤亦睇好Grace，更表示希望能現場親身睇比賽！
由於下屆奧運主辦國巴黎早就宣佈，會取消空手道項目，今次東京奧運，不但是劉慕裳成為香港史上首名奧運空手道女將，亦可能係佢唯一一次實現奧運奪獎夢想嘅機會！
奧運延期 更好準備
去年得知奧運延期的消息，劉慕裳一度就擔心自己的最佳狀態可否維持多一年。經過多一年嘅訓練，佢發現原來去年嘅自己其實並未準備好！目前狀態，更加是蓄勢待發，絕對準備衝上奧運頒獎台！
https://www.youtube.com/watch?v=x0BgtKw-OFE
2018年為聽障青年發展基金拍攝宣傳片：
https://www.youtube.com/watch?v=zgbjuQba-zk
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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