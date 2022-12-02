打天下2｜空手道奧運代表劉慕裳+31歲武田梨奈加盟 鐵頭碎15塊瓦片超勁

ViuTV 2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》決定添食！由歐錦棠監製、編劇兼主演的續集早排已經開工，上一集的AK江𤒹生、談善言都有參演，仲有新加入嘅《繩角》兄弟Tiger和阿Thor等，不過最驚喜係宣傳片入面，見到香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳出現，歐錦棠已確認她會演出；另外，31歲日本空手道「黑帶」高手、知名武打女星武田梨奈都會加盟，呢個陣容的確好勁！