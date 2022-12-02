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打天下2｜空手道奧運代表劉慕裳+31歲武田梨奈加盟 鐵頭碎15塊瓦片超勁

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ViuTV 2020年4月播出的空手道主題劇集《打天下》決定添食！由歐錦棠監製、編劇兼主演的續集早排已經開工，上一集的AK江𤒹生、談善言都有參演，仲有新加入嘅《繩角》兄弟Tiger和阿Thor等，不過最驚喜係宣傳片入面，見到香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳出現，歐錦棠已確認她會演出；另外，31歲日本空手道「黑帶」高手、知名武打女星武田梨奈都會加盟，呢個陣容的確好勁！

打天下2 歐錦棠邀請了武田梨奈演出《打天下2》，大讚她演技和動作都技驚四座。
歐錦棠邀請了武田梨奈演出《打天下2》，大讚她演技和動作都技驚四座。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2 武田梨奈外表斯文，原來是空手道黑帶高手。
武田梨奈外表斯文，原來是空手道黑帶高手。（圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au）
打天下2
（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
打天下2 最驚喜係宣傳片入面，見到香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳出現。
最驚喜係宣傳片入面，見到香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳出現。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
打天下2 香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳，肉緊演出。
香港空手道運動員、女子個人形組別排名世界第二的劉慕裳，肉緊演出。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）
打天下2 宣傳片唔少得AK江𤒹生練空手道。
宣傳片唔少得AK江𤒹生練空手道。（圖片來源：《打天下2》宣傳片）

武田梨奈超強鐵頭功技驚四座

歐錦棠話第一次睇武田梨奈主演的日本動作片《高踢少女》（High kick girl），當時已被對方的獨特個性同凌厲動作吸引，今次《打天下2》終於邀請到武田主演，他形容「過去一個星期的連場武打場面拍攝，武田小姐技驚四座，無論演技和動作，都已經深深贏得所有同事的心。」

打天下2 武田梨奈曾拍日本信用卡廣告，打扮優雅，之後的動作嚇到觀眾O嘴！
武田梨奈曾拍日本信用卡廣告，打扮優雅，之後的動作嚇到觀眾O嘴！（圖片來源：廣告截圖）

武田梨奈獲封「現代版春麗」

武田梨奈的超強鐵頭功技驚四座，她2014年拍日本信用卡廣告，表演美女頭頂碎15塊瓦片！她的超強鐵頭功不只成功引起話題，可讓一卡車男士拜倒在她的鐵頭魅力之下，也有網友將她封為「現代版春麗」，接著一連串受邀上節目，甚至為日本職棒擔任嘉賓，同樣再度以頭爆瓦片震驚全場。除了鐵頭功，其實武田梨奈早在10歲時就開始練空手道，擁有空手道「黑帶」級別，也有拿下空手道大賽冠軍的紀錄，而在2007年的時候進軍演藝圈，也因為她身懷絕技，出演多部武打電影，包括《少林少女》、《高踢少女》、《空手道美少女》、《格鬥拳擊》等，不只如此，她還曾推出單曲《High Kick Girl》，能打、能演還能唱，這位全方位的運動正妹後勢看漲，男人們可不得不關注。

打天下2 廣告中，武田梨奈用鐵頭碎15塊瓦片，場面震撼！
廣告中，武田梨奈用鐵頭碎15塊瓦片，場面震撼！（圖片來源：廣告截圖）
打天下2 表演過後無受傷，只摸摸額頭！
表演過後無受傷，只摸摸額頭！（圖片來源：廣告截圖）
打天下2 武田梨奈撼碎瓦片後，回復靚樣。
武田梨奈撼碎瓦片後，回復靚樣。（圖片來源：廣告截圖）

武田梨奈同AK拍得好開心

武田梨奈都有在IG講來港演出的消息，並多謝團隊台前幕後，令她每日都拍得好開心同刺激，AK留言：「Thank you and nice to meet you,OSU！」武田亦回覆多謝AK和她講了好多日文。《打天下2》拍攝以來，歐錦棠透露接連有演員同武師受傷，特別係談善言左膝韌帶斷裂要做手術，他覺得好內疚，希望對方早日康復。對於武田梨奈有份演出，網民表示期待：「雖然最記得佢竟然係做和歌子酒，大師兄你可以問下佢酒量是否真係咁勁，咁多集都真係飲晒？」、「武田小姐真係好利害～技驚四座都不足以形容佢帶俾我嘅震撼。」2016年林敏驄去日本拍《冇有線電視台》，亦曾與武田梨奈有過交流及合照。

打天下2 武田梨奈2016年同林敏驄拍冇有線電視台有過交流
武田梨奈2016年同林敏驄拍冇有線電視台有過交流（圖片來源：[email protected]林敏驄）

《打天下2》宣傳片：

武田梨奈鐵頭碎瓦片：

《打天下2》宣傳片中出現的31歲香港空手道運動員劉慕裳，於2021年8月5號代表香港出戰東京奧運，並在「女子個人形」奪得銅牌。

打天下2 劉慕裳8月5日代表香港出戰東京奧運。
劉慕裳去年8月5日代表香港出戰東京奧運。（圖片來源：香港開電視）
打天下2 劉慕裳人生唯一機會奧運獎牌，因空手道奧運只有一屆。
劉慕裳人生唯一機會奧運獎牌，因空手道奧運只有一屆。（圖片來源：香港開電視）

劉慕裳16歲開始就已經代表香港參加不同的國際比賽，曾得到過無數世界分站賽的獎牌，更在2017年曾為電影《空手道》客串。今次出戰東京奧運「空手道女子個人形」，正在學習空手道的吳業坤亦睇好Grace，更表示希望能現場親身睇比賽！

打天下2 劉慕裳前往東京前先在美國特訓，向支持者預告8月5日出賽時間。
劉慕裳前往東京前先在美國特訓，向支持者預告8月5日出賽時間。（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）

由於下屆奧運主辦國巴黎早就宣佈，會取消空手道項目，今次東京奧運，不但是劉慕裳成為香港史上首名奧運空手道女將，亦可能係佢唯一一次實現奧運奪獎夢想嘅機會！

打天下2 劉慕裳是香港女子空手道套拳代表，多次在國際性比賽取得佳績，2016年5月時更一度成為世界第三，揚威海外。
劉慕裳是香港女子空手道套拳代表，多次在國際性比賽取得佳績，2016年5月時更一度成為世界第三，揚威海外。（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）
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（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）

奧運延期 更好準備

去年得知奧運延期的消息，劉慕裳一度就擔心自己的最佳狀態可否維持多一年。經過多一年嘅訓練，佢發現原來去年嘅自己其實並未準備好！目前狀態，更加是蓄勢待發，絕對準備衝上奧運頒獎台！

打天下2 劉慕裳 奧運積分排名第四！
劉慕裳 奧運積分排名第四！（圖片來源：香港電台節目截圖）
打天下2 劉慕裳 奧運積分
（圖片來源：香港電台）
打天下2 2019年銀綫灣玩水，但原來劉慕裳唔識游水，只能攬水泡乾煎。
2019年銀綫灣玩水，但原來劉慕裳唔識游水，只能攬水泡乾煎。（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）
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（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）
打天下2 得到FILA的贊助，算是代言KOL。
得到FILA的贊助，算是代言KOL。（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）
打天下2 2017年出席「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，好有氣勢！
2017年出席「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，好有氣勢！（圖片來源：劉慕裳 Grace Lau IG ）

https://www.youtube.com/watch?v=x0BgtKw-OFE

2018年為聽障青年發展基金拍攝宣傳片：

https://www.youtube.com/watch?v=zgbjuQba-zk

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

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圖片來源：[email protected]歐錦棠 Stephen Au、[email protected]打天下2宣傳片截圖、[email protected]林敏驄、香港開電視、劉慕裳 Grace Lau IG 資料或影片來源：[email protected]打天下2宣傳片

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