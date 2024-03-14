「打波先嚟落雨」四眼仔近況曝光 剖白當年拍廣告「被出賣」
「四眼仔」鄭仲軒爆拍廣告感受：唔覺得係一件值得講嘅事
鄭仲軒講起當年拍呢個「打波先嚟落雨」廣告，鄭仲軒表示現時並不太想有人認出他是廣告中的「四眼仔」，亦冇主動公開身份：「我都唔覺得係一件咩值得講嘅一回事。」
鄭仲軒呻返學被取笑：係啲朋友出賣我
鄭仲軒再補充，當時拍完廣告後，返學時亦試過被同學仔取笑：「當時返學係畀同學仔笑，離開咗學校出嚟社會我都冇同人講過，係啲朋友出賣我咋嘛。」雖然如此，呢個廣告亦成港人心中嘅經典，鄭仲軒覺得係一個有趣的回憶，他更笑指以前好抗拒拍廣告：「我之前唔願意做到一個點」不過人大了，加上現時做咗健身教練，亦不覺一回事了，爭取曝光又可當人生體驗。
鄭仲軒之近況曝光
當年經典廣告「打波先嚟落雨」的男主角四眼仔鄭仲軒（Eric），近年都繼續醉心於健身行業當中，目前加盟開設個人的24/7 Fitness健身中心，更是健美比賽Global Classic的評判。另外鄭仲軒個人都有繼續操Bulk自己，更有參加各種健美比賽。而最特別的是，Eric每次在IG都會加上hashtag「#希望在明天呀嘛」，等大家都會記得佢。
至於有網民都討論Eric點解會由四眼仔化身筋肉男，笑言因為「踢波落雨所以轉室內做Gym」、「做Gym唔驚落雨」。亦有網民惡搞指「肌肉在明天」。
這是一個在2001年拍攝的政府社署正能量宣傳片，當中的對白更令這個廣告成為了網民的集體回憶。該廣告是講述兩位打算踢足球的男孩到達球場後竟下起大雨。該四眼仔便很心灰地說「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我」，其後四眼仔同行的朋友叫他放心，明天一定會好天，因為「希望在明天」，躺在草地的四眼仔就滿臉笑容地自白「其實落雨又有乜好怕喎」。
近日，有網民於社會平台上的群組「90年代回憶（新版）」貼出當時拍攝廣告的四眼仔截圖與近照，除了引起網民熱烈討論，更令引來本尊留言回應！Eric 被問及為何當時會人仔細細就咁大膽去拍攝廣告，Eric 表示媽媽和從小便喜歡踢足球是一個契機讓他去拍攝廣告，「讀書時期最鍾意踢波，有一日阿媽問我係咪想讚零用錢買遊戲機。我答佢係呀我要做啲咩？佢話去踢波就得喇。於是我就去咗喇…..」
原來廣告中的四眼仔名為鄭仲軒（Eric），從當時的廣告可見年輕時的Eric 身形較為瘦削，在大約18至20歲開始接觸健身，熱衷於健身的他，在2022年更開設了自家健身房HK Pro Fitness在中環利源東街9號利東大廈14樓全層，他表示開設自家健身房是他的進入健身行業的目標！
女士最愛的腹肌、人魚線、背肌都有齊！從照片中可見Eric 身上所有的肌肉超級發達。熱衷於健身的Eric參加過不同的健身比賽，更贏得冠軍。Eric 表示參加不同的健身比賽是為了奪得職業賽資格，全因IFBB PRO職業卡為健美運動員終極目標！
Eric 在社交媒體上驚喜現身，引起不少網民留言問他近況和一些搞怪問題，Eric亦大方回應網友的問題。大量網民留言詢問他在哪裏健身，Eric表示他在自己的健身房進行操練，不知熱衷於健身自他是否自立門户，直接開設一家健身房呢？！
除了與健身相關自問題外，更有網民根據廣告的內容問Eric「做咩唔打波」，可惜得不到本尊的回覆，但其他網友的回應亦十分有趣，直接因為今天沒有下雨所以他不去打波了。
Eric被問及為何當時十分會這麼大方在社交平台上承認自己正是網民討論的對象，他表示已經不是第一次被網民討論，「都唔係新聞啦，好早已經俾人哋講。我從來冇主動同人地介紹自己係當年呢個廣告個位小朋友。每一次都係比朋友出賣。從來冇人因為我係呢個廣告嘅主角而搵我上堂。」
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