「打波先嚟落雨」四眼仔近況曝光 剖白當年拍廣告「被出賣」

「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我。」相信大家對這個電視廣告一定不會陌生。原來21年後，當時廣告內的四眼男生已經變成身材極好的肌肉男，唔少媒體再度曝光「四眼仔」鄭仲軒（Eric）近況。而近日他就到新城電台接受譚玉瑛及何基佑主持的《QK玉瑛室》訪問，就大爆當年不為人知嘅故事⋯⋯