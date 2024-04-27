「扮聲勁過李思捷」林樂熙｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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代號「扮聲勁過李思捷」的林樂熙是福祿壽訓練學院學員中，Professor Fuk阮兆祥隊的一員。21歲的他，專長於聲音模仿，能夠模仿多位知名人物，包括周星馳、黃子華及張學友等。林樂熙目前是香港理工大學的學生，專攻食物安全及食物科技。他的表演履歷中提到，擁有Rockschool Garde 8 – Drum Kit專業資格，並曾擔任商業電台的主持。林樂熙的多才多藝及其對表演藝術的熱情使他在節目中脫穎而出。
「扮聲勁過李思捷」林樂熙個人資料一覽
- 分組：Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號：扮聲勁過李思捷
- 姓名：林樂熙
- 年齡：21歲
- 現時職業：全職大學生，將於今年畢業
- 專長：聲音模仿
- 學歷：香港理工大學 – 食物安全及食物科技；具有食物安全的知識及研發食品能力。
「扮聲勁過李思捷」林樂熙個人簡介
可模仿聲音勁多，包括：鍾景輝、周星馳、黃子華、張學友、劉德華、黎明、郭富城、張國榮、羅文、葉振棠、林峯、蕭正楠、鄭伊健、蘇永康、黃凱芹、李克勤、譚詠麟、林子祥、鄭少秋、姜濤、王傑、劉以達、許冠文、林敏驄、盧冠廷、張敬軒、蔡楓華、王嘉爾、鄭中基、陳德彰、張宇、伍佰、周杰倫、費玉清、庾澄慶、李聖傑、吳宗憲、林志炫、楊柛、薛之謙，非人類聲音模仿則包括：米奇老鼠、唐老鴨、高飛、多啦A夢、胖虎、狗、牛、豬、羊、雞、猴、象、雀仔、貓頭鷹、小號、二胡、爵士鼓、電結他、電音、賽車、電單車、洗牙及水滴聲等。其他專長：兼職流行鼓導師三年時間、教授中學生演奏流行鼓。
「扮聲勁過李思捷」林樂熙表演履歷
- 擁Rockschool Garde 8 – Drum Kit專業資格
- 曾擔任商業電台雷霆 881《扮哂野》節目首集嘉賓
- 曾為知名網絡平台擔任「聲音出題嘉賓」
「扮聲勁過李思捷」林樂熙表演片段
圖片來源：TVB