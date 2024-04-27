「扮聲勁過李思捷」林樂熙｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

代號「扮聲勁過李思捷」的林樂熙是福祿壽訓練學院學員中，Professor Fuk阮兆祥隊的一員。21歲的他，專長於聲音模仿，能夠模仿多位知名人物，包括周星馳、黃子華及張學友等。林樂熙目前是香港理工大學的學生，專攻食物安全及食物科技。他的表演履歷中提到，擁有Rockschool Garde 8 – Drum Kit專業資格，並曾擔任商業電台的主持。林樂熙的多才多藝及其對表演藝術的熱情使他在節目中脫穎而出。

