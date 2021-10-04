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把關者們｜王敏奕角色多戲又搶鏡 自爆雙女一同黃智雯平起平坐

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撰文：東方新地

無綫劇《把關者們》被指劇情似《警訊》，觀眾反應好一般，不過在劇中飾演Madam Wan的王敏奕就好搶鏡，戲份亦多過黃智雯，為此王敏奕竟自爆原來此劇是雙女一，即係話佢同黃智雯已經平起平坐，老爺曾志偉又升職，新抱王敏奕講句說話都大聲啲，一齊升呢！

撰文：東方新地 圖片：王敏奕IG、黃智雯IG

《把關者們》原來雙女一

王敏奕在無綫劇《把關者們》中，飾演性格硬淨、只求功績的海關監督Madam Wan「溫芷祺」，對於被指搶戲過女一黃智雯（飾演Madam Kwan），王敏奕出席劇集宣傳活動時，承認劇集其實是「雙女一」。

黃智雯被網民嫌她在《把關者們》中戲份少似戥腳，王敏奕反而好搶鏡。（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯被網民嫌她在《把關者們》中戲份少似戥腳，王敏奕反而好搶鏡。（圖片來源：黃智雯IG）
王敏奕飾演海關監督「溫芷祺」，角色不懂與人相處，與現實中溫柔的她有很大反差，她坦言開拍初期，緊張得每晚睡覺每隔2小時就札醒，沒自信演好鬧人的戲分，不過每當穿上制服，感覺就像Madam上身。（圖片來源：王敏奕IG）
王敏奕飾演海關監督「溫芷祺」，角色不懂與人相處，與現實中溫柔的她有很大反差，她坦言開拍初期，緊張得每晚睡覺每隔2小時就札醒，沒自信演好鬧人的戲分，不過每當穿上制服，感覺就像Madam上身。（圖片來源：王敏奕IG）

王敏奕：冇刻意去講！

王敏奕表示：「宣傳時冇刻意去講，但劇本上有三條主線，我嗰條係毒品調查科，都係其中一條。對我嚟講，我都係做返我本份。」黃智雯被指戲份少，王敏奕更代答，稱稍後會有更多黃智雯與袁偉豪的夫妻感情戲。

王敏奕表示為劇集宣傳時冇刻意去講自己都是女主角之一。（圖片來源：王敏奕IG）
王敏奕表示為劇集宣傳時冇刻意去講自己都是女主角之一。（圖片來源：王敏奕IG）
黃智雯與王敏奕合作上一套《刑偵日記》，當時黃智雯是女一，王敏奕是女二。（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯與王敏奕合作上一套《刑偵日記》，當時黃智雯是女一，王敏奕是女二。（圖片來源：黃智雯IG）

否認老爺升職有利發展

王敏奕自覺跟其飾演的角色Madam一樣叻，惟丈夫曾國祥並不認同。她說︰「老公覺得我很蠢。事實是我可以照顧得自己好好，認真努力工作，不過最叻就係揀咗佢做老公！」提到老爺曾志偉又升職獲委任做總經理，王敏奕不認為對自己在無綫爭獎及事業發展更有利。她說︰「觀眾眼睛雪亮，會睇到我有努力又有能力作公平競爭，所以我會更繼續努力做好自己。」

王敏奕由《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》到《旁觀者》，緊接再開拍《法證先鋒V》以及另一部新劇，機會接踵而來。（圖片來源：王敏奕IG）
王敏奕由《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》到《旁觀者》，緊接再開拍《法證先鋒V》以及另一部新劇，機會接踵而來。（圖片來源：王敏奕IG）
老爺曾志偉在無綫位高權重，王敏奕如虎添翼，她早前接受傳媒訪問直言恨做視后。（圖片來源：新傳媒資料庫）
老爺曾志偉在無綫位高權重，王敏奕如虎添翼，她早前接受傳媒訪問直言恨做視后。（圖片來源：新傳媒資料庫）
被指唔夠王敏奕搶鏡的黃智雯，表示在劇中將會經歷流產，跟袁偉豪有好大的感情轉折，她更大讚網民有創意，誤以為她會跟王敏奕有段「She She」感情或失散姊妹的關係。（圖片來源：黃智雯IG）
被指唔夠王敏奕搶鏡的黃智雯，表示在劇中將會經歷流產，跟袁偉豪有好大的感情轉折，她更大讚網民有創意，誤以為她會跟王敏奕有段「She She」感情或失散姊妹的關係。（圖片來源：黃智雯IG）

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