把關者們｜王敏奕角色多戲又搶鏡 自爆雙女一同黃智雯平起平坐
無綫劇《把關者們》被指劇情似《警訊》，觀眾反應好一般，不過在劇中飾演Madam Wan的王敏奕就好搶鏡，戲份亦多過黃智雯，為此王敏奕竟自爆原來此劇是雙女一，即係話佢同黃智雯已經平起平坐，老爺曾志偉又升職，新抱王敏奕講句說話都大聲啲，一齊升呢！
撰文：東方新地 圖片：王敏奕IG、黃智雯IG
《把關者們》原來雙女一
王敏奕在無綫劇《把關者們》中，飾演性格硬淨、只求功績的海關監督Madam Wan「溫芷祺」，對於被指搶戲過女一黃智雯（飾演Madam Kwan），王敏奕出席劇集宣傳活動時，承認劇集其實是「雙女一」。
王敏奕：冇刻意去講！
王敏奕表示：「宣傳時冇刻意去講，但劇本上有三條主線，我嗰條係毒品調查科，都係其中一條。對我嚟講，我都係做返我本份。」黃智雯被指戲份少，王敏奕更代答，稱稍後會有更多黃智雯與袁偉豪的夫妻感情戲。
否認老爺升職有利發展
王敏奕自覺跟其飾演的角色Madam一樣叻，惟丈夫曾國祥並不認同。她說︰「老公覺得我很蠢。事實是我可以照顧得自己好好，認真努力工作，不過最叻就係揀咗佢做老公！」提到老爺曾志偉又升職獲委任做總經理，王敏奕不認為對自己在無綫爭獎及事業發展更有利。她說︰「觀眾眼睛雪亮，會睇到我有努力又有能力作公平競爭，所以我會更繼續努力做好自己。」