把關者們｜王敏奕角色多戲又搶鏡 自爆雙女一同黃智雯平起平坐

無綫劇《把關者們》被指劇情似《警訊》，觀眾反應好一般，不過在劇中飾演Madam Wan的王敏奕就好搶鏡，戲份亦多過黃智雯，為此王敏奕竟自爆原來此劇是雙女一，即係話佢同黃智雯已經平起平坐，老爺曾志偉又升職，新抱王敏奕講句說話都大聲啲，一齊升呢！

撰文：東方新地 圖片：王敏奕IG、黃智雯IG