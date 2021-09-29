把關者們｜黃嘉雯著牛仔熱褲晒iPad腰加長腿 網民讚Perfect
2019年港姐冠軍黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，加上她近月開始為節目《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，日前就在社交網上載了多張著上牛仔熱褲及露腰小背心影的靚相，向粉絲大派福利！
文：東方新地｜圖：黃嘉雯IG
黃嘉雯 擁有黃金比例身材
高5呎7吋的黃嘉雯三圍32C、23、34，曾被傳媒喻為「黃金比例身材」，在參選港姐前已入職做模特兒，與古天樂拍過廣告，2019年參選港姐，除了獲得冠軍外，黃嘉雯更曾獲頒「最具體態美佳麗」獎，她亦毫不吝嗇，不時在社交網大晒靚相，日前她就上載了多張著上牛仔熱褲及露腰小背心的靚相，向粉絲大派福利。
網友嗌「食多啲」
相中黃嘉雯大騷iPad腰和一對長腿，獲網友留言大讚「咁索點得㗎？」、「由頭到腳都好Perfect」、「青春到」、「一個字靚」、「好Fit」等等，但亦有網友擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。
坐草地險「走陰」
原來這條超短的牛仔熱褲早前黃嘉雯參加《開心大綜藝之暑假玩到盡》節目錄影時都著過，當時她坐在草地上影相，令網友都好擔心她會不小心「走光」。
黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐
黃嘉雯2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，並於2015年畢業。就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。
獲得港姐冠軍後，黃嘉雯曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。