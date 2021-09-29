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把關者們｜黃嘉雯著牛仔熱褲晒iPad腰加長腿 網民讚Perfect

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撰文：東方新地

2019年港姐冠軍黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，加上她近月開始為節目《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，日前就在社交網上載了多張著上牛仔熱褲及露腰小背心影的靚相，向粉絲大派福利！

文：東方新地｜圖：黃嘉雯IG

黃嘉雯 擁有黃金比例身材

高5呎7吋的黃嘉雯三圍32C、23、34，曾被傳媒喻為「黃金比例身材」，在參選港姐前已入職做模特兒，與古天樂拍過廣告，2019年參選港姐，除了獲得冠軍外，黃嘉雯更曾獲頒「最具體態美佳麗」獎，她亦毫不吝嗇，不時在社交網大晒靚相，日前她就上載了多張著上牛仔熱褲及露腰小背心的靚相，向粉絲大派福利。

黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明。（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明。（圖片來源：黃嘉雯IG）
經常著西裝配樽頸衫出場。（圖片來源：黃嘉雯IG）
經常著西裝配樽頸衫出場。（圖片來源：黃嘉雯IG）
職位係助理監督。（圖片來源：黃嘉雯IG）
職位係助理監督。（圖片來源：黃嘉雯IG）
近月黃嘉雯又加入了節目《流行都市》做主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
近月黃嘉雯又加入了節目《流行都市》做主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
早前黃嘉雯曾在節目中蠱惑「倒奶」，被指企圖搶「咪神」彭慧中風頭。（圖片來源：《流行都市》截圖）
早前黃嘉雯曾在節目中蠱惑「倒奶」，被指企圖搶「咪神」彭慧中風頭。（圖片來源：《流行都市》截圖）

網友嗌「食多啲」

相中黃嘉雯大騷iPad腰和一對長腿，獲網友留言大讚「咁索點得㗎？」、「由頭到腳都好Perfect」、「青春到」、「一個字靚」、「好Fit」等等，但亦有網友擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。

紮埋孖辮好青春。（圖片來源：黃嘉雯IG）
紮埋孖辮好青春。（圖片來源：黃嘉雯IG）
一對長腿目測有42吋。（圖片來源：黃嘉雯IG）
一對長腿目測有42吋。（圖片來源：黃嘉雯IG）
打側身更顯得條腰非常纖幼。（圖片來源：黃嘉雯IG）
打側身更顯得條腰非常纖幼。（圖片來源：黃嘉雯IG）
叉起條腰，盡顯32C、23、34「黃金比例身材」！（圖片來源：黃嘉雯IG）
叉起條腰，盡顯32C、23、34「黃金比例身材」！（圖片來源：黃嘉雯IG）
（圖片來源：黃嘉雯IG）
（圖片來源：黃嘉雯IG）

坐草地險「走陰」

原來這條超短的牛仔熱褲早前黃嘉雯參加《開心大綜藝之暑假玩到盡》節目錄影時都著過，當時她坐在草地上影相，令網友都好擔心她會不小心「走光」。

早前黃嘉雯錄影節目時都著過同一條牛仔熱褲，坐在草地上影相。（圖片來源：黃嘉雯IG）
早前黃嘉雯錄影節目時都著過同一條牛仔熱褲，坐在草地上影相。（圖片來源：黃嘉雯IG）
網友都叫她要小心走光。（圖片來源：黃嘉雯IG）
網友都叫她要小心走光。（圖片來源：黃嘉雯IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
唔止條牛仔熱褲，連件小背心黃嘉雯都有循環再著來影相，看來好慳家。（圖片來源：黃嘉雯IG）

黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐

黃嘉雯2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，並於2015年畢業。就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。

高5呎7吋的黃嘉雯，三圍比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。
高5呎7吋的黃嘉雯，三圍32C、23、34，比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。（圖片來源：黃嘉雯IG）
Carmaney身高5呎7，三圍數字32C、23、34，之前除了做模特兒外，更與古天樂拍過廣告。
Carmaney身高5呎7，三圍數字32C、23、34，之前除了做模特兒外，更與古天樂拍過廣告。（圖片來源：黃嘉雯IG）

獲得港姐冠軍後，黃嘉雯曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。

被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。
被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。（圖片來源：黃嘉雯IG）
比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
黃嘉雯話好欣賞袁偉豪在《刑偵日記》入面飾演的奸角，希望自己都有機會演出反派角色。（圖片來源：黃嘉雯IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
（圖片來源：黃嘉雯IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
（圖片來源：黃嘉雯IG）
（圖：黃嘉雯 IG）
（圖：黃嘉雯 IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
（圖片來源：黃嘉雯IG）
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
（圖片來源：黃嘉雯IG）

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