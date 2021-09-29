把關者們｜黃嘉雯著牛仔熱褲晒iPad腰加長腿 網民讚Perfect

2019年港姐冠軍黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，加上她近月開始為節目《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，日前就在社交網上載了多張著上牛仔熱褲及露腰小背心影的靚相，向粉絲大派福利！

文：東方新地｜圖：黃嘉雯IG