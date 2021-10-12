把關者們｜黃建東被爆撻著40億千金 隨時做億萬駙馬
11年選港男入行的黃建東，在無綫劇《把關者們》同袁偉豪為查案扮HeHe令人留下深刻印象﹗40歲的黃建東近日被指同「40億千金」Jocelyn（蔡頌思）撻著，二人因合作舞台劇飾演夫妻而結緣，拍出愛火花﹗近日黃建東和Jocelyn被影到打扮平實貼地約會，隨時有機會成為繼黎諾懿、袁偉豪之後的無綫富貴駙馬﹗
文：東方新地｜圖：黃建東IG、蔡頌思IG
把關者們｜黃建東孖袁偉豪扮HeHe
黃建東加入無綫十年，拍過不少劇集，由於老是常出現，有新一代綠葉王之稱，近來播出兩套劇《把關者們》及《我家無難事》都有份演出﹗
黃建東演舞台劇咀「40億千金」
近日黃建東演出張子珏執導的舞台劇，被指媾掂劇中飾演其老婆的「40億千金」 Jocelyn ，假戲真做，咀出愛火花﹗
「40億千金」去年參選香港小姐
現年27歲的Jocelyn(蔡頌思)曾參選2020香港小姐，身高157cm的她被指似鍾嘉欣，而有矮版鍾嘉欣之稱，港姐首輪面試已成為大熱，第二輪面試卻突然宣告退選，是因為合約問題而退選﹗
蔡頌思來自政協家庭有個演員夢
Jocelyn原來好猛料，是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，父親是新華集團主席兼全國政協委員蔡冠深，被指擁40億身家，故Jocelyn有40億千金之稱，她回應時指「實際數字唔知」，談吐大方﹗而Jocelyn於18年至20年間曾任雲南政協委員的港澳區政協委員，不過她決心當演員，曾透露今年會捲土重來選港姐，但因年齡問題，佢解答大家疑問：「我以為27歲可以參選，但原來係選之後半年仲係27歲先得，所以我無資格參加﹗」最後只能放棄港姐夢﹗
演袁詠儀女兒
Jocelyn畢業於香港中文大學英文系，同時精通法語，參選港姐稱是一名自由身演員，拍過廣告以及有不少幕前演出經驗，19年拍攝的賀歲片《家和萬事驚》，演袁詠儀的女兒，電影上映時，父母為她舉辦了一個私人放映會﹗