把關者們｜黃建東被爆撻著40億千金 隨時做億萬駙馬

11年選港男入行的黃建東，在無綫劇《把關者們》同袁偉豪為查案扮HeHe令人留下深刻印象﹗40歲的黃建東近日被指同「40億千金」Jocelyn（蔡頌思）撻著，二人因合作舞台劇飾演夫妻而結緣，拍出愛火花﹗近日黃建東和Jocelyn被影到打扮平實貼地約會，隨時有機會成為繼黎諾懿、袁偉豪之後的無綫富貴駙馬﹗

文：東方新地｜圖：黃建東IG、蔡頌思IG