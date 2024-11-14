「抓馬尾低頭」長髮韓妹亮相台綜藝 零濾鏡外貌網友竟認唔出！

南韓知名網紅金奈見（Nahyun Kim）最近訪台參加綜藝節目，引起了廣泛的關注和討論。她過去在街訪中被問及如何安慰心情不佳的男友時，她默默地綁起馬尾，這一舉動讓許多人秒懂，甚至被譽為「最懂事女友」，成為唔少宅男們嘅理想女神！

