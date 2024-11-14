「抓馬尾低頭」長髮韓妹亮相台綜藝 零濾鏡外貌網友竟認唔出！
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南韓知名網紅金奈見（Nahyun Kim）最近訪台參加綜藝節目，引起了廣泛的關注和討論。她過去在街訪中被問及如何安慰心情不佳的男友時，她默默地綁起馬尾，這一舉動讓許多人秒懂，甚至被譽為「最懂事女友」，成為唔少宅男們嘅理想女神！
「抓馬尾低頭」長髮韓妹現身台灣綜藝
金奈見在社交媒體上分享了一段寵粉的影片，影片中她身穿緊身衣，展現了她那魔鬼般的好身材和清秀的臉龐，迅速讓粉絲們陷入戀愛的漩渦。金奈見近日登上台灣綜藝節目《小姐不熙娣》做嘉賓，再次大騷「抓馬尾低頭」絕招，這個不需言語的行為立刻攻陷大家個心！
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網友熱議外貌變化：同一人嗎差點沒認出來
然而，當她的來台消息曝光後，也在社交論壇上引發了網友熱烈討論。許多網友指出，金奈見在沒有濾鏡的情況下的真實面貌與過去在網上影片有差異：「就是開美顏濾鏡而已 台灣節目沒有美顏」、「整形」、「原影片低解析反而比較美 真.見光死」、「怎麼照片看起來好老」、「沒濾鏡差好多」、「同一人嗎差點沒認出來」。
長髮韓妹「抓馬尾低頭」安慰男友瞬間爆紅
最近，靚女Nahyun Kim在街頭互動迅速在網上瘋傳，呢位靚女被問到如果她的男友心情不好，會如何安慰他。聽到問題後，她露出甜美的微笑，隨後用雙手抓起馬尾，輕輕低下頭，這個動作讓許多人立刻明白了她的意圖。網民都紛紛在社交平台分享此Meme圖，並紛紛留言稱讚她是「懂事」、「這樣懂事的女孩不多了」、「乖巧懂事安產型女友」等評論。
街頭韓妹真正身份原來做呢行
Nahyun Kim原本就在Instagram上擁有近49萬的粉絲，但在這次事件後，她的粉絲數激增至57萬。她本職是一名來自南韓的護理師，目前居住在澳洲悉尼。對於自己突然的網絡爆紅，她感到非常驚訝。在社交媒體上，她發布了限時動態，並附上台灣新聞截圖，再次提到「on the first page！」，表現得非常興奮！
IG經常大派福利
Nahyun Kim經常在社交平台大派福利，IG粉絲人數高達57萬，人氣非常勁！
圖片來源：IG@nahyunworld、IG圖片