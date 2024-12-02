金奈見戲水畫面大騷超狠事業線 抓馬尾低頭韓妹性感指數再升級

現時網上唔少出色正妹一夜爆紅，深受男士們喜愛！被封為「最懂事女友」嘅南韓知名網紅金奈見（Nahyun Kim），過去在街訪中憑綁起馬尾這舉動讓許多人心動！金奈見最近更新動態，今次竟大派「深水炸彈」福利！

