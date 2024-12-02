金奈見戲水畫面大騷超狠事業線 抓馬尾低頭韓妹性感指數再升級
馬尾長髮韓妹大派「深水炸彈」福利
金奈見熱愛周遊列國，最近造訪台灣引起廣大男性注意，許多YouTuber爭相與她合作拍片。最近她離開台灣展開新到馬來西亞的旅程，同時在網上大曬多張出色靚相。在社交平台上，她在一家飯店的天台游泳池畫面中，穿著比堅尼搭配白色緊身露腰外套，在水中央大展「深水炸彈」威力！加上背景是兩座塔樓巧妙對比，讓許多粉絲看了都忍不住激讚「靚人靚景」、「最佳女友」、「馬上心動了！」
金奈見白色緊身Tee靚相 一睇再睇！
另外，金奈見似乎對台灣留下深刻印象，雖然已離開當地，仍透過照片紀念這趟旅程。前天（301日）她分享了在夜市遊玩的多組美照，身穿白色短T和黑色短裙，展現出迷人的身材曲線，再次吸引粉絲們的眼球！
「抓馬尾低頭」長髮韓妹現身台灣綜藝
金奈見在社交媒體上分享了一段寵粉的影片，影片中她身穿緊身衣，展現了她那魔鬼般的好身材和清秀的臉龐，迅速讓粉絲們陷入戀愛的漩渦。金奈見近日登上台灣綜藝節目《小姐不熙娣》做嘉賓，再次大騷「抓馬尾低頭」絕招，這個不需言語的行為立刻攻陷大家個心！
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網友熱議外貌變化：同一人嗎差點沒認出來
然而，當她的來台消息曝光後，也在社交論壇上引發了網友熱烈討論。許多網友指出，金奈見在沒有濾鏡的情況下的真實面貌與過去在網上影片有差異：「就是開美顏濾鏡而已 台灣節目沒有美顏」、「整形」、「原影片低解析反而比較美 真.見光死」、「怎麼照片看起來好老」、「沒濾鏡差好多」、「同一人嗎差點沒認出來」。
長髮韓妹「抓馬尾低頭」安慰男友瞬間爆紅
最近，靚女Nahyun Kim在街頭互動迅速在網上瘋傳，呢位靚女被問到如果她的男友心情不好，會如何安慰他。聽到問題後，她露出甜美的微笑，隨後用雙手抓起馬尾，輕輕低下頭，這個動作讓許多人立刻明白了她的意圖。網民都紛紛在社交平台分享此Meme圖，並紛紛留言稱讚她是「懂事」、「這樣懂事的女孩不多了」、「乖巧懂事安產型女友」等評論。
街頭韓妹真正身份原來做呢行
Nahyun Kim原本就在Instagram上擁有近49萬的粉絲，但在這次事件後，她的粉絲數激增至57萬。她本職是一名來自南韓的護理師，目前居住在澳洲悉尼。對於自己突然的網絡爆紅，她感到非常驚訝。在社交媒體上，她發布了限時動態，並附上台灣新聞截圖，再次提到「on the first page！」，表現得非常興奮！
IG經常大派福利
Nahyun Kim經常在社交平台大派福利，IG粉絲人數高達57萬，人氣非常勁！