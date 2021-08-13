披荊斬棘的哥哥｜香港代表有3大「古惑仔」 仲有張智霖、黃貫中、梁漢文 位位半百歲 網民揶揄： 仲叫「哥哥」唔老尷？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》做完，內地電視台再製作男星版本《披荊斬棘的哥哥》，正式公佈33位來自中港台「哥哥」名單，香港男星代表有張智霖、梁漢文、黃貫中、歐陽靖（MC Jin）以及3位「古惑仔」陳小春、謝天華和林曉峰，一直盛傳有份的鄭伊健最終沒有參與。港星名單中MC Jin年紀最細(39歲)，其他6位都年屆或年滿50歲，有網民質疑「仲叫哥哥？」

撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》微博及影片截圖