披荊斬棘的哥哥｜香港代表有3大「古惑仔」 仲有張智霖、黃貫中、梁漢文 位位半百歲 網民揶揄： 仲叫「哥哥」唔老尷？
內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》做完，內地電視台再製作男星版本《披荊斬棘的哥哥》，正式公佈33位來自中港台「哥哥」名單，香港男星代表有張智霖、梁漢文、黃貫中、歐陽靖（MC Jin）以及3位「古惑仔」陳小春、謝天華和林曉峰，一直盛傳有份的鄭伊健最終沒有參與。港星名單中MC Jin年紀最細(39歲)，其他6位都年屆或年滿50歲，有網民質疑「仲叫哥哥？」
撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》微博及影片截圖
《披荊斬棘的哥哥》主題曲集三地男星
《披荊斬棘的哥哥》集中、港、台三地男星參加，香港代表有張智霖、梁漢文、黃貫中、歐陽靖（MC Jin）以及3位「古惑仔」陳小春、謝天華和林曉峰，內地方面包括張晉、趙文卓、鋼琴家李雲迪等；台灣方面則邀請到前F4成員言承旭、前棒棒堂成員敖犬、情歌王子林志炫等；主題曲〈Call Me By Fire〉拍得非常有氣勢，香港代表張智霖與陳小春更打頭陣出場。
香港網民評「哥哥」上晒年紀
不少內地網民都對33位「哥哥」名單大感期待，對於節目中有咁多港星參與，內地網民都大力追捧，認為陣容非常鼎盛；不過香港網民都未必咁睇，大家都在討論區對就有份參與的香港「哥哥」作出討論，認為他們已經年紀唔細，應該叫叔叔先啱：「成班呀叔，仲叫哥哥？」、「後生個批真係識你老鼠」、「成堆過晒氣」、「完全唔明係香港已經老土過晒時無人講，但係大陸一直都仲有熱度」等等。
7人中有6個半百歲
事實上，港星中的3大「古惑仔」代表陳小春與謝天華都54歲，而林曉峰就50歲，再加埋年紀最大已57歲的黃貫中，以及今年踏入50歲的張智霖與梁漢文，即使MC Jin只有39歲，香港代表的平均歲數達51歲，難怪香港網民質疑這樣的年紀仍被叫做「哥哥」，會唔會有點尷尬？
古惑仔出場掀高潮
香港網民覺得古惑仔已經out，仲話好彩伊健冇參加到《披荊斬棘的哥哥》，不過內地粉絲見到陳小春、謝天華與林曉峰合體就非常興奮，三人同台獻唱〈友情歲月〉，台下觀眾情緒不知幾高漲。
黃貫中同敖犬有牙齒印？
另外，亦有網民提到黃貫中與台灣代表前棒棒堂成員敖犬的積怨，當年黃貫中公開批評棒棒堂咪嘴演出，對外指：「棒棒堂3年後仲喺度先同我講」，網民表示非常期待二人正面交鋒，紛紛留言：「三年後事件終於有下文」、「過咗十年大家同隊跳舞唱中國歌」等等，又笑指現在輪到敖犬同黃貫中講：「你到個節目完都仲喺度先同我講嘢啦！」