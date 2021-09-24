披荊斬棘的哥哥｜「大灣區4巨頭」身家大比拼 個個身家過億 有個淨買手袋都超過2千萬
編輯：東方新地 ｜圖片來源：袁詠儀靚靚微博、《披荊斬棘的哥哥》節目截圖、張智霖微博、應采兒微博、應采兒IG、蔡少芬微博、趙文卓微博｜原文：MORE
《披荊斬棘的哥哥》「大灣區4巨頭」身家大比拼
張智霖送老婆的「包包」已超過2千萬
50歲的張智霖（Chilam）出名有個愛買包包的老婆袁詠儀（靚靚），計算下歷年包包收藏數量，靚靚已經收到老公保守估計總值超過2,000萬的禮物，還未計其他紀念日給她送上的珠寶首飾和大禮物「買大屋」。2017年Chilam斥資9,000萬買入了淺水灣海景豪宅，相信現今市值早已過億元，因此其身家基本上保守估計已過億。
「成熟哥哥」也會愛自己，買心頭好獎勵自己很重要。Chilam除了當好一個「愛妻號」，也買了多部超級辣跑和藝術品作投資及娛樂之用，其中就有超過10幅日本藝術家草間彌生的畫作，價值估計近億元。
陳小春演出身價每集180萬極具吸金力
54歲的陳小春經常說自己是「極級窮人」，「苦男人」形象在港台兩地極受歡迎，單靠唱片版稅已經賺大錢。曾經他亦是電影紅人，90年代一齣戲片酬動輒就要過百萬，電影《古惑仔之人在江湖》山雞一角無人不識。直到2017年，小春和兒子Jasper接拍內地親子節目《爸爸去哪兒5》，成功人氣急升，有傳其演出身價達到每集約180萬人民幣。
其後找陳小春演唱的綜藝節目依然排長龍，可算是在內地極具吸金力的「成熟哥哥」！兒子學費也不少，國際學校每年學費便要花上20多萬，小春亦有「買磚頭」習慣，2015年用7,000萬買入大埔逸瓏灣豪宅單位，保守估計現已升值至過億元。
張晉夫婦在北京、重慶及香港擁逾9個物業
47歲的張晉有太太蔡少芬做幕後財政大臣，婚後身家如同坐火箭般不斷上升，據悉張晉於2015年時片酬已高達400萬一齣戲，每次賺了錢就會投資「買磚頭」及股票，據報導指2016年張晉夫婦在北京、重慶及香港已擁有多達9個物業，其中包括在香港的4個豪宅單位，在2016年市值逾1.5億。
不過「成熟哥哥」都有個「愛妻」習慣，張晉和陳小春一樣，向媒體表示過其收入全數都上繳太太，物業亦無名無份，而且每月都要等太太給零用錢。
武打演員趙文卓送孩子到瑞士著名貴族學校
49歲武打演員趙文卓妻子是內地演員張丹露，二人育有兩女一子。趙文卓可算是票房保證，所拍的電影形象均深入民心，片酬一度由500萬到全盛時期的2,000萬一部，好似張晉夫婦般，一有收入就「買磚頭」，於是現在兩夫妻僅北京就擁有6棟別墅，還有10個物業，單是物業總值便有好幾億。
前兩年趙文卓夫婦更送了現年14歲女兒趙子儀到瑞士著名的羅西學院讀書，這學校學生出名非富則貴，多是皇室貴族就讀，每年學費及生活費便要過百萬。早前趙文卓在家中開Live，片中可見其家居面積大到可以跑步，還有個私人健身室！
原文刊於：MORE