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披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係呢位

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撰文：東方新地

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，陳小春率領兩個古惑仔兄弟謝天華、林曉峰，加上Chilam及梁漢文，組成「大灣區五人組」，這個組合以港普出晒名，獲不少內地粉絲擁戴。日前傳出拍完第五回公演後，梁漢文會被淘汰，消息一出，網民反應激烈，揚言「大灣區」一個都不能少，亦有人覺得呢位更加值得被Foul！

撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》微博、梁漢文微博

《披荊斬棘的哥哥》大灣區五人組大受歡迎

由陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰組成的「大灣區五人組」，雖然普通話真的比較普通，但每次表演都令人喜出望外，而且甚得觀眾喜歡。五人亦挾著大灣區歌手之名，在內地獲得到不少搵銀機會，早前內地舉辦的中秋慶祝節目《灣區升明月 》，五人同台獻唱，聲勢強勁。

「大灣區五人組」由陳小春做揸Fit人。（圖片來源：梁漢文IG）
「大灣區五人組」由陳小春做揸Fit人。（圖片來源：梁漢文IG）
中秋慶祝節目《灣區升明月 》，五人合唱〈真的漢子〉。（圖片來源：電視截圖）
中秋慶祝節目《灣區升明月 》，五人合唱〈真的漢子〉。（圖片來源：電視截圖）

第五回公演形勢有變

不過，日前網上盛傳在最新拍攝完畢的第5回公演後，「大灣區五人組」將被瓦解，因為梁漢文會被淘汰。如果消息屬實，就會變成「大灣區四人組」，日前梁漢文在錄影前在微博po相，之後未有再更新。有傳媒曾向Chilam及梁漢文了解，惟未有回覆，其實眾藝人在參與節目前都簽了保密協議，即使消息屬實都不會透露。

梁漢文日前在微博po相，表示凌晨2時仍要為節目綵排，感到有點累。（圖片來源：梁漢文IG）
梁漢文日前在微博po相，表示凌晨2時仍要為節目綵排，感到有點累。（圖片來源：梁漢文IG）
梁漢文是「大灣區五人組」中的唱歌擔當，音樂造詣亦最高。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
梁漢文是「大灣區五人組」中的唱歌擔當，音樂造詣亦最高。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）

網民為梁漢文感不值

對於盛傳梁漢文會被淘汰離開節目，不少網民大感意外及可惜，有人認為不是歌手出身的林曉峰竟然都有得留低，戥歌藝不俗的梁漢文唔抵，甚至有網民氣結留言：「我就不會看這個《披荊斬棘的哥哥》」、「我的『大灣區』沒了」、「為甚麼淘汰梁漢文？我真的生氣了，還我『大灣區』！」等等。

上一集梁漢文與林曉峰合作表演。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
上一集梁漢文與林曉峰合作表演。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
林曉峰唔係唱歌出身，不過佢有陳小春罩，而梁漢文就勢孤力弱。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
林曉峰唔係唱歌出身，不過佢有陳小春罩，而梁漢文就勢孤力弱。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）

網民捍衛大灣區五人組

披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰
披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰

披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰 披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰

披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰
披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰

披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係林曉峰

陳小春寸李克勤招牌動作小家

隨着「大灣區哥哥」人氣飆升，內地不少活動及廣告商紛紛打他們主意，Chilam早前就表示會押後返港日期至明年，繼續留守內地接工作。而陳小春亦在節目中人氣高企，相信可以留到最後，不過他恃住自己是隊長，經常扮大佬指點組員唱歌同跳舞，早前陳小春在節目中批評Chilam、梁漢文、林曉峰與李雲廸排練李克勤的名曲〈護花使者〉時，竟指他們學李克勤做的招牌動作「好小家」。

Chilam、林曉峰、梁漢文與李雲廸學李克勤唱〈護花使者〉時的招牌一陽指手勢。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
Chilam、林曉峰、梁漢文與李雲廸學李克勤唱〈護花使者〉時的招牌一陽指手勢。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
陳小春即場批評眾人話舉起一隻手指的動作「好小家」。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
陳小春即場批評眾人話舉起一隻手指的動作「好小家」。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
陳小春繼續扮大佬。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
陳小春繼續扮大佬。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
Chilam反駁指原唱的李克勤也是做這個動作。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
Chilam反駁指原唱的李克勤也是做這個動作。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）

繼續合體掘金

雖然傳梁漢文會被Foul，但據悉「五人組」將繼續合體掘金，以其他形式與觀眾見面，包括10月6日將偕張晉及內地女星寧靜等現身湖南衛視節目《小芒種花國貨之夜》，亦有製作團隊打算乘勢安排他們下月到深圳拍攝《大灣仔之夜》，以搞笑本色及急才介紹美食，初步計劃分為12期播放，看來《哥哥》效應帶挈眾人揾唔少！

每次要決定Foul人，隊長陳小春都話於心不忍好難選擇。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
每次要決定Foul人，隊長陳小春都話於心不忍好難選擇。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）
自參加《披荊斬棘的哥哥》後，「大灣區五人組」各人在內地的人氣都持續上升。（圖片來源：披荊斬棘的9哥哥微博）
自參加《披荊斬棘的哥哥》後，「大灣區五人組」各人在內地的人氣都持續上升。（圖片來源：披荊斬棘的哥哥微博）

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