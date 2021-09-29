披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係呢位
撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》微博、梁漢文微博
《披荊斬棘的哥哥》大灣區五人組大受歡迎
由陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰組成的「大灣區五人組」，雖然普通話真的比較普通，但每次表演都令人喜出望外，而且甚得觀眾喜歡。五人亦挾著大灣區歌手之名，在內地獲得到不少搵銀機會，早前內地舉辦的中秋慶祝節目《灣區升明月 》，五人同台獻唱，聲勢強勁。
第五回公演形勢有變
不過，日前網上盛傳在最新拍攝完畢的第5回公演後，「大灣區五人組」將被瓦解，因為梁漢文會被淘汰。如果消息屬實，就會變成「大灣區四人組」，日前梁漢文在錄影前在微博po相，之後未有再更新。有傳媒曾向Chilam及梁漢文了解，惟未有回覆，其實眾藝人在參與節目前都簽了保密協議，即使消息屬實都不會透露。
網民為梁漢文感不值
對於盛傳梁漢文會被淘汰離開節目，不少網民大感意外及可惜，有人認為不是歌手出身的林曉峰竟然都有得留低，戥歌藝不俗的梁漢文唔抵，甚至有網民氣結留言：「我就不會看這個《披荊斬棘的哥哥》」、「我的『大灣區』沒了」、「為甚麼淘汰梁漢文？我真的生氣了，還我『大灣區』！」等等。
陳小春寸李克勤招牌動作小家
隨着「大灣區哥哥」人氣飆升，內地不少活動及廣告商紛紛打他們主意，Chilam早前就表示會押後返港日期至明年，繼續留守內地接工作。而陳小春亦在節目中人氣高企，相信可以留到最後，不過他恃住自己是隊長，經常扮大佬指點組員唱歌同跳舞，早前陳小春在節目中批評Chilam、梁漢文、林曉峰與李雲廸排練李克勤的名曲〈護花使者〉時，竟指他們學李克勤做的招牌動作「好小家」。
繼續合體掘金
雖然傳梁漢文會被Foul，但據悉「五人組」將繼續合體掘金，以其他形式與觀眾見面，包括10月6日將偕張晉及內地女星寧靜等現身湖南衛視節目《小芒種花國貨之夜》，亦有製作團隊打算乘勢安排他們下月到深圳拍攝《大灣仔之夜》，以搞笑本色及急才介紹美食，初步計劃分為12期播放，看來《哥哥》效應帶挈眾人揾唔少！