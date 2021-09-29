披荊斬棘的哥哥｜梁漢文傳被Foul 大灣區五人組瓦解 網民問點解唔係呢位

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，陳小春率領兩個古惑仔兄弟謝天華、林曉峰，加上Chilam及梁漢文，組成「大灣區五人組」，這個組合以港普出晒名，獲不少內地粉絲擁戴。日前傳出拍完第五回公演後，梁漢文會被淘汰，消息一出，網民反應激烈，揚言「大灣區」一個都不能少，亦有人覺得呢位更加值得被Foul！

撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》微博、梁漢文微博