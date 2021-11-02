《披荊斬棘的哥哥》確定製作第二季 陳小春推薦兩天王參加 網民另有心水

內地芒果TV日前宣布人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》將會開拍第二季，預計將會在明年播出，在第一季中人氣總排名第一位的陳小春，曾推薦兩位天王參加節目第二季，而網民亦相繼列出了一班心水「哥哥」人選，包括有梁朝偉、吳奇隆、黃宗澤、彭于晏等，年齡跨度相當大！

文：東方新地｜圖：微博@披荊斬棘的哥哥官微、微博@張晉max、微博@陳小春、微博@梁漢文edmond、微博@郭富城、微博@HERO趙又廷、東方新地照片庫、[email protected]_cheng_official、[email protected]_official