《披荊斬棘的哥哥》確定製作第二季 陳小春推薦兩天王參加 網民另有心水
內地芒果TV日前宣布人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》將會開拍第二季，預計將會在明年播出，在第一季中人氣總排名第一位的陳小春，曾推薦兩位天王參加節目第二季，而網民亦相繼列出了一班心水「哥哥」人選，包括有梁朝偉、吳奇隆、黃宗澤、彭于晏等，年齡跨度相當大！
文：東方新地｜圖：微博@披荊斬棘的哥哥官微、微博@張晉max、微博@陳小春、微博@梁漢文edmond、微博@郭富城、微博@HERO趙又廷、東方新地照片庫、[email protected]_cheng_official、[email protected]_official
《披荊斬棘的哥哥》第二季 正在籌備中
內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第一季近日已圓滿結束，最後33位參加節目的「哥哥」中有17位勝出，組成「滾燙唱演家族」出道，由張晉擔任X-Leader，成員包括有陳小春、張智霖、謝天華、黃貫中、MC Jin（歐陽靖）、言承旭、趙文卓等，而在芒果TV日前在招商會上公布的2022年節目名單中，率先預告《披荊斬棘的哥哥2》已在籌備中。
陳小春推薦劉德華、郭富城參加
第一季《披荊斬棘的哥哥》叫好又叫座，話題度和收視率都遙遙領先同期其他節目，令第二季參加名單備受矚目，獲選為人氣總排名第一位的陳小春，在接受訪問時就表示最希望推薦劉德華和郭富城兩位天王參加節目第二季，並笑指就算是天王來參加節目也不一定能勝出，就像他們在參加這個節目4個多月來，每天都要去排練，與原本不太認識的哥哥互相鼓勵，慢慢累積出好成績來。
網友心水有鄭伊健、梁朝偉
除了劉德華和郭富城這兩位天王人馬，網友還列舉出一班心水「哥哥」人選，包括有鄭伊健、梁朝偉、吳奇隆、周渝民、林峯、黃宗澤、彭于晏、趙又廷、吳尊、謝霆鋒、任賢齊、王祖藍等，類型相當多元化，年齡跨度更由37歲到60歲都有，其中有不少都是港人熟悉紅星，令網民更加期待第二季開播。