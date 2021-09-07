披荊斬棘的哥哥｜嚴守表情管理禁止擠眉弄眼 陳小春用廣東話爆粗竟然過骨
撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》影片截圖、微博
《披荊斬棘的哥哥》嚴守「表情管理」
內地國家廣播電視總局（廣電總局）近月大手整頓演藝圈，湖南衞視未知是否為了配合政策，即時為播放中的《披荊斬棘的哥哥》，列出多條「舞台提示清單」，提醒哥哥們要做好「表情管理」，謹慎對待露出古靈精怪、擠眉弄眼、咬唇、貼地跳舞、頂胯和單眼等行為。
大灣區代表慣性講廣東話
七位香港代表中，以陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文組成的大灣區部落最有人氣，然而他們自己圍內討論賽情及部署時，都慣性使用廣東話，日前陳小春更不慎在節目內真性情盡現，用廣東話爆粗，但後期剪接卻未有刪走，估唔到在內地節目唔可以整蠱做怪，但講粗口就得，真令人意外。
陳小春順口爆粗
近日播出的一集，大灣區五人組又有搞笑行為，節目讓各隊自由合併，陳小春本來想跟黃貫中組同盟，奈何兩組加埋有11人，陳小春不禁說「我們十一個走在一起太沒規矩，就會變成欺負人家了。」其後梁漢文提議可找GAI（周延），加入Rap元素，偏偏GAI坐在黃貫中身邊，陳小春不好意思靠近，多次在他們身旁徘徊，與大灣區成員圍埋討論時，陳小春忍不住說「X你老X，好似夜總會小姐等媾。」估計因為內地幕後不懂廣東話，才令爆粗畫面意外流出。
梁漢文誓死不吃兔肉
《披荊斬棘的哥哥》早前一集中，梁漢文獲內地歌手GAI（周延）及布瑞吉邀請吃「兔子肉」和「兔子頭」時顯得非常驚訝，雖然對方盛意拳拳，但梁漢文依然耍手擰頭誓死不吃。
節目中，在用餐的時候，梁漢文眼見桌上放上一道菜，好奇地問：「那個是甚麼？」，而同場的GAI就輕鬆答他：「兔頭」，當下梁漢文聽完即碌大隻眼，一臉難以置信地重複說：「兔子？兔子頭？」顯得難以相信。而GAI則淡定地叫他嘗試一下，此時走來的歌手布瑞吉亦大力推介：「你沒吃過這種東西？在香港沒有這道菜。但兔子的肉你吃過吧！」雖然二人不停遊說，梁漢文仍然顯得驚訝表示：「沒有，沒有想過要吃兔子。」最後他堅持拒絕進食。
大灣區代表感驚嚇
之後當隊友謝天華和林曉峰一行人走進飯堂時，梁漢文向他們介紹吃「兔子頭」，眾人即一臉驚嚇，並快速走到另一旁，似乎同樣對兔子頭不感興趣。從大灣區代表和內地藝人的對話和表現，兩地的飲食文化差異似乎相距頗遠。