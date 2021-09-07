披荊斬棘的哥哥｜嚴守表情管理禁止擠眉弄眼 陳小春用廣東話爆粗竟然過骨

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》播出以來，以陳小春為首的大灣區部落是非都唔少，早前內地廣電總局要整頓演藝圈，湖南衞視亦配合政策，為《披荊斬棘的哥哥》列出多條「舞台提示清單」，提醒哥哥們要做好「表情管理」，唔可以做出古靈精怪、擠眉弄眼、咬唇等矯情行為，不過日前陳小春就肆無忌憚在節目內用廣東話爆粗，真係好驚喜！

撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》影片截圖、微博