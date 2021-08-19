披荊斬棘的哥哥｜陳小春帶頭搞小圈子 黃貫中被排斥踢出「大灣區」
內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》播出後是非不絕，先有台灣歌手林志炫墮台及內地歌手霍尊爆醜聞後宣布退賽，香港7位代表亦分黨分派，當中由陳小春率領的「古惑仔」幫勢力最大，有指在分組及分房的過程中，黃貫中明顯埋唔到堆被排斥，連自己友都唔受佢玩，慘被孤立踢出「大灣區」，最後要與風格完全唔同的言承旭組隊！
撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》影片截圖及微博
《披荊斬棘的哥哥》人多是非多
《披荊斬棘的哥哥》一開始就有33位來自中、港、台的參加者，人多自然是非多，同聲同氣都唔代表一定啱key，香港代表陳小春與黃貫中性格同樣火爆，正所謂一山不能藏二虎，節目中亦充分表現出二人好難溝埋一齊。
陳小春做首領
節目播出只有一星期，香港代表張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、林曉峰、梁漢文、黃貫中及Mc Jin中，好明顯黃貫中是「獨家村」，而陳小春為首的「古惑仔」則與Chilam及梁漢文結盟。
黃貫中遠離「大灣區」
在幕後花絮片中，各位「哥哥」選擇房間時，率先揀房的黃貫中入住別墅偏左邊的一間4人房，之後「古惑仔」陳小春、謝天華及林曉峰則一齊選擇別墅較右邊房間，而歌手歐陽靖（MC Jin）亦跟「古惑仔」同房，鄰房則是Chilam與梁漢文同住，即被主持胡海泉笑指他們組成「大灣區」，結果在首次分房中，只得黃貫中遠離「大灣區」。被「遺下」的黃貫中最後與李銖銜、瑞奇、尹正交情較淺的「哥哥」共處一室。
陳小春：你出去收吓𡃁先
鄭伊健冇份做「哥哥」，山雞陳小春一人獨大，在第2次自由分組時，陳小春一聲號令，唔止林曉峰與謝天華，就連Chilam與梁漢文都即時入組，陳小春完全漠視黃貫中的存在，到他們在現場見到黃貫中，陳小春仲大大聲表示5人已成組，仲叫黃貫中出去收吓𡃁先，態度極度囂張。在鏡頭面前，黃貫中口講唔介意，最後成為賣剩蔗，只好與風格截然不同的言承旭組隊。