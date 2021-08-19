披荊斬棘的哥哥｜陳小春帶頭搞小圈子 黃貫中被排斥踢出「大灣區」

內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》播出後是非不絕，先有台灣歌手林志炫墮台及內地歌手霍尊爆醜聞後宣布退賽，香港7位代表亦分黨分派，當中由陳小春率領的「古惑仔」幫勢力最大，有指在分組及分房的過程中，黃貫中明顯埋唔到堆被排斥，連自己友都唔受佢玩，慘被孤立踢出「大灣區」，最後要與風格完全唔同的言承旭組隊！

撰文：東方新地 圖片：《披荊斬棘的哥哥》影片截圖及微博