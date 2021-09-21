披荊斬棘的哥哥｜黃貫中內地訪問稱家駒長活在心內　哽咽說絕對是靈魂知己

Beyond靈魂人物黃家駒離世28周年，剩餘的三子已各散東西分開發展。日前黃貫中接受內地節目《定義2021》訪問，稱家駒一直活在他心內，又哽咽說二人是靈魂知己。

文：東方新地 ｜圖：黃貫中微博、內地節目《定義2021》截圖、新傳媒圖庫