披荊斬棘的哥哥｜黃貫中內地訪問稱家駒長活在心內 哽咽說絕對是靈魂知己
Beyond靈魂人物黃家駒離世28周年，剩餘的三子已各散東西分開發展。日前黃貫中接受內地節目《定義2021》訪問，稱家駒一直活在他心內，又哽咽說二人是靈魂知己。
文：東方新地 ｜圖：黃貫中微博、內地節目《定義2021》截圖、新傳媒圖庫
分享同家駒兄弟情
不經不覺香港殿堂級樂隊Beyond主唱黃家駒已經離世28年，雖然剩餘的三子各分西東，分別發展。但每年6月30日家駒死忌，三子都會用不同方式悼念好友，風雨不改。而近日黃貫中自內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》播出後大受歡迎，日前就孖歐陽靖接受節目《定義2021》訪問，黃貫中分享同家駒的兄弟情時甚是感慨。
跟家駒夢中暢聊音樂
在節目的訪問環節，黃貫中自爆原來曾把家駒當成對手，眼濕濕哽咽說：「他的位置沒有人可以替代，他雖然不在這個世界，但是在這個世界（思想上）還是在一起的，在的意思不是站在那裡的在，而是充滿了我心裡面，他好像沒有走過一樣，好像回到從前，兩個人拿一把吉他就彈，絕對是靈魂上的知己。」之後黃貫中指着腦子，問歐陽靖「在你的夢境裡面，你還是Freestyle rap嗎？」歐陽靖笑說夢中沒有，黃貫中即笑他「還差一點，兄弟」，睇嚟黃貫中能跟家駒夢中暢聊音樂，確是不可思議。