披荊斬棘｜曾比特驚現最新參加名單 與林峯、周柏豪合組新「大灣區」男團？

內地綜藝節目《披荊斬棘》原名為《披荊斬棘的哥哥》，今個月將開始進行錄影，早前網上流傳一份「豪華版」嘉賓名單，連內地網民都覺得假，直呼：「胡編濫造也是要講技術的！」不過近日就有一個更可信的版本流出，當中最令人關注的是內地曾比特人氣急升的曾比特。